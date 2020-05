Antes de ellas, Cabré fue protagonista de una infidelidad con Eugenia Tobal y Eugenia Suárez. El romance entre la China y Cabré comenzó mientras el actor se encontraba casado con Tobal, quien perdió un embarazo pocos meses antes. Todos los dedos acusadores sobre una infidelidad fueron hacía Suárez, ya que los tres habían compartido el set de la tira Los Únicos. “Me casé convencida, amé, me enamoré, me equivoqué, no funcionó”, dijo Tobal un tiempo después de su separación, la que le generó una excesiva angustia; ni siquiera llegó a cumplir un año de casada. “Fue una vida en 9 meses”, dijo la actriz, que terminó confirmando que el motivo de su divorcio fue por la traición del actor con su compañera de trabajo. Pese al sufrimiento vivido -que ella misma confesó haber sentido- nunca contó intimidades. Estuvieron cinco meses de novios, y siete de casados. El actor incumplió su propia profecía: no llegó a los dos años de pareja. Pero, como un capricho del destino, la cifra se repitió en el vía crucis de Tobal: “Fueron dos años de duelo”, confesó.