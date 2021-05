Ángel de Brito reveló qué pasó con el chat de los jurados de La Academia: ¿eliminaron a Guillermina Valdes?

Ángel de Brito, jurado de La Academia

Finalmente, Ángel de Brito debutó como jurado de La Academia, el nuevo certamen de ShowMatch. Durante su ausencia fue reemplazado por Guillermina Valdes en el primer ritmo (el cubo al cuadrado). El periodista debió permanecer aislado en su departamento tras regresar de los Estados Unidos. Allí, se dio la vacuna contra el coronavirus y se contagió la enfermedad. Al obtener el alta médica, pudo volver a la Argentina.

“Estoy muy contento de volver a ShowMatch, para mí es mi casa, con compañeros nuevos, con compañeros que conozco hace mucho. Ahora estoy divirtiéndome con el ritmo de las imitaciones”, aseguró en una entrevista exclusiva con Teleshow en su primer día de trabajo desde los estudios de Baires, en Don Torcuato, donde se graba el programa de LaFlia para El Trece.

Entrevista exclusiva a Ángel de Brito en su regreso a ShowMatch

Durante su ausencia, Guillermina se quejó de que no la habían sumado al chat de WhatsApp de los jurados y tuvo roces con Pampita, quien la trató como una “infiltrada”. El conductor de Los Ángeles de la Mañana la terminó sumando al chat, pero remarcó la mala onda que hubo entre sus colegas: “Yo no dije que ellas están peleadas, dije que se odian, se nota al aire que hay mucha tensión entre ellas, no sé por qué, voy a investigar. ¿Qué va a ser invento mío? Si tiran unos palos todo el tiempo. Está bien que no lo quieran contar, por algo no lo querrán contar”.

Luego, el periodista opinó sobre el rol de Valdes como jurado del certamen: “Me gustó, estuvo picante y brava. Me gustó que la incomodó a Marcelo (Tinelli) varias veces. La veía un poco forzada con demostrar todo el tiempo que no es la mujer de Marcelo, pero en general me gustó”. Y aclaró que no le gustaría que ella se sumara como miembro fijo del estrado: “No, que no vuelva. Me gustan los cuatro titulares. Si vuelve como reemplazo de alguno de nosotros cuando no estemos, si se va Pampita a parir, o si los demás tienen algo porque no estar, que venga. Es bienvenida”.

Cuando le preguntaron si ya la había eliminado a Guillermina del chat de WhatsApp, De Brito respondió con total sinceridad: “La eché inmediatamente. No le di tiempo (a que se vaya). Ella se estaba yendo del estudio y uno de mis compañeros, (Hernán) Piquín, me dijo que la eliminara”.

Entrevista exclusiva a Pampita desde los estudios de Baires

Por su parte, Pampita Ardohain también habló con Teleshow sobre el rol de Valdes como jurado en el primer ritmo: “La vi bien, muy afianzada, con mucha personalidad, creo que disfrutó de estar acá, se notó”. Pero aclaró que no tiene ningún problema con la esposa de Marcelo Tinelli: “Es invento de Ángel. Es para meterle ficha”.

Por último, la conductora de Pampita Online se mostró muy contenta con el regreso de Ángel al programa: “Lo extrañábamos, teníamos ganas de que se reincorpore a su silla”. Luego, aclaró que no sabía nada si Guillermina había sido eliminada o no del grupo de WhatsApp. “En general, él te saca muy rápido, cuando termina el año te borra el chat. Yo no era la administradora, así que no pincho ni corto. Era Ángel”, finalizó la modelo.

