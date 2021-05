Conoció a su padre a los 15 años, heredó su pasión por las motos y se gana la vida como cantante: quién es Luciano Napolitano, el hijo de Pappo que fue detenido por golpear a su pareja

Luciano Napolitano tiene una banda tributo a su padre (Foto: @riff_oficial)

Violencia, dudas y contradicciones… La vida de Luciano Napolitano, el hijo de Pappo, sigue sumando capítulos oscuros. Detenido en la comisaría número 4 de Tigre desde el último lunes, el músico y único descendiente de Norberto Pappo Napolitano, espera definiciones de la Justicia. Todo después de golpear brutalmente a su pareja en la casa que compartían hace cuatro años en Benavidez, en el Gran Buenos Aires. Porque con 46 años, no sólo habría herido a la mujer, sino que además trascendió que la amenazó de muerte, la mantuvo encerrada en el quincho durante todo un día y que la víctima pudo salir cuando la rescató la policía.

¿Más? Según pudo saber Infobae por fuentes judiciales, en la casa del músico había un revólver calibre 38 cargado y Napolitano no cuenta con la autorización legal para portación ni tenencia de armas. En tanto, indagado por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real, amenazas, privación ilegal de la libertad agravada y tenencia ilegítima de arma de guerra, el músico alegó que “ella podía salir cuando quería”, que “solo discutió” con su pareja y que el arma que tenía la había heredado hace unos 15 años.

Pero, ¿quién es Luciano Napolitano? Nacido en septiembre de 1974, se crió en Tigre, se educó en la escuela industrial para ser electricista. Hijo de María Gloria Heredia, que lo crió como madre soltera, fue Luciano Heredia hasta su adolescencia. Tenía alrededor 15 años cuando se enteró que era el hijo de Pappo, gracias a comentarios de su entorno. “Le pedí un par de mangos a mi tía, fui a un locutorio y busqué en una guía de teléfonos el apellido Napolitano. Había como 15. Llamé y el primero que me atendió fue mi abuelo. Hablé con él, y le pregunté por Norberto. No estaba. Intenté dos o tres veces más hasta que lo enganché y me invitó a que nos encontremos”, contó el músico alguna vez sobre los inicios de su vínculo con Pappo.

Alucinado tras conocer a su padre biológico, recibir su apellido y entablar un vínculo, Luciano pronto supo que quería seguir sus pasos y se dedicó a la música. “Extraño viajar y compartir historias donde fuimos describiéndonos para conocernos y disfrutar de cada momento auténticamente. También se extrañan sus pases mágicos con la guitarra, una pasión que compartíamos muy a menudo, donde sacábamos canciones de bandas extranjeras y yeites, rifes, improvisaciones en bases de blues, jazz, rock, rock pesado y metal o heavy metal”, contó Napolitano hijo en charla con Teleshow en febrero del año pasado, con motivo de un nuevo aniversario de la muerte de Pappo. Hablaba ya adulto, tras varios años al frente de la banda Lovorne y como parte de Riff, el grupo tributo a su padre.

En aquella oportunidad habló además de los gustos que compartían. “Escuchamos Jimi Hendrix, AC/DC, Black Sabbath, Megadeth entre otros, como Sebastian Bach, Johnny Winter, B.B. King, Muddy Waters, entre otros clásicos como The Allman Brothers, Ronnie James Dio, Joe Satriani, Steve Vai, Paul Gilbert y bandas nacionales como Jericó, por ejemplo”, contó sobre el maestro que tuvo una etapa más blusera –en Pappo’s Blues– y otra más pesada –con Riff–, y que además integró Los Abuelos de la Nada y la mítica Los Gatos.

¿Qué más aseguró haber aprendido de su padre? “Me siento orgulloso del padre que tengo, y digo ‘tengo’ porque todavía quedó algo de él en el corazón de la gente , y cuando estoy interpretando sus canciones en algún recital, siento una especie de conexión y alivio”, contó y habló de la pasión compartida por la velocidad en dos ruedas. “Soy fan de las motos. Mi viejo tuvo varias, pero a la vez no, porque no tenía motos para colección. Solo su Harley, y la usaba todo el tiempo. La tengo yo. Y es parte de las muestras del museo de objetos y fotos que hacemos puntualmente en ciertos eventos de rock. Es una Sporter 1200 Harley Davidson, año 94, con reformas y alforjas”, detalló Luciano el año pasado.

Y fue justamente andando en moto que una tragedia terminó con la vida de Pappo cuando tenía 55 años y su hijo 30. El accidente ocurrió en la ruta 5, en los alrededores de Jáuregui, en las cercanías del paraje La Blanqueada, partido de Luján. Fue cuando terminaba el 24 de febrero de 2005 y el músico, secundado por su hijo y la entonces novia de él –Gabriela Sfeir–, viajaban para participar de un encuentro para amantes de los fierros. Inicialmente se dijo que una mala maniobra desató la caída de Pappo, que acto seguido fue atropellado por un Renault Clio y murió en el acto.

Sin embargo, las circunstancias de la muerte del cantante siempre estuvieron teñidas de rumores en cuanto a la injerencia de Luciano, que desde su cuenta de Facebook alguna vez mostró que la Justicia no lo inculpaba. Sin embargo, en 2015 habló Gabriela Sfeir y bastó para echar luz sobre aquel fatídico accidente. “Pappo iba solo en la Harley y nosotros íbamos en la Kawasaki. Las motos se chocan y él cae en el pavimento. Él estaba con vida cuando cae y pasa un primer auto, que esquiva la moto. Pasa un segundo auto y el que lo conducía se asustó, y en vez de frenar aceleró”, detalló Sfeir en diálogo con el periodista Guillermo Lobo por La Once Diez/Radio de la Ciudad. Explicó que “no hubo intencionalidad”, pero afirmó que “sí hubo negligencia”, y dijo que permaneció en silencio porque “era muy chica” e hizo lo que le indicaron.

Madre de los tres hijos que tuvo Luciano, Gabriela dijo que tomó la decisión de contar su verdad diez años después porque tras un intento de suicidio, el músico la había amenazado con quitarle la tenencia de los chicos. “Había una sola cosa que no tenía que tocar en mi vida, y son mis hijos. Antes de separarme me pegó, me desmayó y me fui 20 días para que mi familia y mis amigos no se enteraran. Hubo muchísima violencia”, denunció Sfeir en aquella charla. Dijo además que Napolitano hijo era un adicto y que por eso no quería que se criaran con él. “Cuando me separé supe que se puede vivir de otra manera más sana y opté por darle a mis hijos una mejor calidad de vida. Irónicamente la Justicia me los está sacando”, alertó desesperada entonces por los niños que hoy tienen 13, 12 y 7 años. Y sin dudas que el músico tiene mucho para explicarle a la Justicia.

