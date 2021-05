El reto de Carina Zampini a Ronnie Arias por hacer trampa en El gran premio de la cocina: “No está permitido”

Ronnie Arias, participante de El gran premio de la cocina

Carina Zampini está conduciendo la temporada número 12 del reality culinario El gran premio de la cocina por la pantalla de El Trece. La actriz siempre muy atenta al comportamiento de todos los participantes, más allá de que los miembros del jurado, Ximena Sáenz, Christian Petersen y Mauricio Asta, son los encargados de puntuar los platos y preparaciones en cada programa.

En esta oportunidad, la conductora descubrió que uno de los concursantes, Ronnie Arias, estaba haciendo trampa y decidió dejarlo en evidencia frente a todos sus compañeros. “Ronnie, no mires para otro lado, quiero ser justa con todos. Acá no hay favoritos ni protegidos. Tenés algo en tu bolsillo que no debería estar ahí. ¿Qué es?”, le consultó Zampini.

Ronnie Arias tenía un machete con recetas (Video: El gran premio de la cocina, El Trece)

Luego, agregó: “Antes de empezar el programa estaba hablando con sus compañeros y no se percató de que todos vemos todo”. Entonces, Ronnie sacó de su bolsillo una hoja. La conductora comenzó a leer el contenido del machete entre risas: “Recetas de tallarines, sal, yema, tarta, 1 cucharada de polvo para hornear, 100 de agua y 100 de aceite... perdoname estas son recetas”.

“Son las recetas que practiqué el fin de semana con mi sobrino”, admitió el participante. “Esto es un ayudamemoria, no está permitido, me lo voy a quedar. Lo que practicaste el fin de semana, que está buenísimo y debieron hacer todos, repasar o aprender cosas... Esto no, el repaso y el aprendizaje en la memoria y en el alma”, concluyó Zampini.

Ronnie Arias recordó su mala relación con Ernestina Pais:

Ronnie estuvo invitado a Almorzando con Mirtha Legrand para anunciar su regreso a la televisión, como participante de El gran premio de la cocina. Durante el programa conducido por Juana Viale, el conductor reveló una mala experiencia que tuvo trabajando con Ernestina Pais en Mañanas Informales, lo que motivó, según su mirada, su alejamiento de la pantalla por más de diez años.

“Yo terminé haciendo radio porque no aguanté más la tele por la presión y la situación de estar en un programa donde lo que se me decía era: ‘Vos hablá de moda, que es lo único que podés hablar’”, comenzó relatando el ex Kaos en la ciudad. “En Mañanas Informales te pasó eso, ¿no? Pero eso fue un hostigamiento de una persona en particular....”, intervino Juana Viale. “Sí, pero la persona estaba sentada al lado mío, imaginate tener un compañero...”, respondió él. Acto seguido, la conductora le preguntó si se había amigado con su compañera. “Siempre pienso que me gustaría amigarme. En un momento, me habían ofrecido hacer Caiga quien caiga con ella”, contestó Ronnie y recién ahí mencionó a la conductora por su nombre, ante un comentario del Chino Leunis, otro de los invitados.

Luego, se explayó un poco más sobre su enfrentamiento con Pais. “Yo creo que ella en ese momento no estaba en su eje y que estaba sufriendo mucho. Pero es muy duro hablar de alguien que no está. Pero yo la pasé mal, me cargué 14 kilos, no es que iba feliz. Todo era para adentro, no está bueno eso de un compañero. Igual sucede mucho en este ambiente. Yo creo que ella no estaba pasando un momento bueno, pero sucede”, señaló. Y cerró: “No es que después me convertí en un monstruo que odiaba el medio, simplemente me pareció que la tele era un lugar donde no me sentía protegido en ese momento y decidí esconderme en la radio”.





