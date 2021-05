Del que “roba previa” al que más le gustó: la filosa devolución de Ángel de Brito a la distancia sobre los primeros participantes de La Academia

Ángel de Brito, jurado de La Academia de ShowMatch

El martes por la noche comenzó La Academia, el nuevo certamen de ShowMatch en el que 23 parejas de famosos (aunque Marcelo Tinelli comprometió a Lourdes Sánchez y el Chato Prada para que sean 24) mostrarán todas sus habilidades y destrezas en el canto, baile, acrobacias, imitaciones, humor, entre otras disciplinas. El jurado está formado por Pampita, Jimena Barón, Ángel de Brito y Hernán Piquín. Sin embargo, el periodista se encuentra cumpliendo con la cuarentena en su casa por haber regresado del exterior. Tenía planeado hacerlo antes pero dio positivo durante unas vacaciones en Miami, debió quedarse allí para pasar el aislamiento y recién viajó cuando su resultado dio negativo.

Es por eso que Marcelo Tinelli y la producción de LaFlia convocaron a Guillermina Valdes para que ocupe su lugar de jurado durante el primero ritmo, el cubo al cuadrado. “Me encantan todas las expresiones artísticas y está buena esta posibilidad de explorar las distintas herramientas. Voy a estar gobernada por el presente, así que no sé... Lo que me pase en el momento con lo que sucede lo voy a decir. La pandemia trajo un poco esto, de la importancia del presente. Sí soy una persona, y lo sabés, muy intuitiva, con lo cual, en general valoro a las personas que se muestran transparentes, humanas o en carne viva. Acá es difícil porque uno se pone una coraza para salir, pero lo voy a estar viendo”, dijo la empresaria en su presentación.

Mientras tanto, Ángel de Brito siguió el show desde su casa y utilizó su cuenta de Twitter para expresar su opinión de jurado, aquella que no puede brindar en vivo por el momento, hasta que vuelva a la pista. “Guillermina, sacate el casete”, fue lo primero que escribió el periodista después de escuchar lo que dijo la pareja de Tinelli sobre su estilo a la hora de juzgar.

La performance de Agustín Sierra en La Academia (Video: "ShowMatch", El Trece)

El primero en salir a la pista más famosa del país fue el campeón del Cantando 2020: Agustín Cachete Sierra. “Todo el #Cantando2020 te banca. ¡Vamos!”, escribió De Brito y luego evaluó su performance: “Cachete siempre cumple. No me gustó el tema. La coreo, ahí”.

Luego enfatizó en “lo lindo que es el estudio” y remarcó que en su devolución Jimena Barón “le tiró la maldición” al actor al recordarle que cada participante que debuta en el certamen no llega a ganarlo. “Desubicada”, le dijo a la cantante.

Por su parte, opinó de la devolución de Valdes. “Energía sexual. Me gusta si va por ahí”. Y consideró: “Guillermina se queja que no le anda la pantalla. Me gusta que vaya a molestar. El 10, cualquiera”.

La performance de Julieta Nair Calvo en La Academia (Video: "ShowMatch", El Trece)

Luego fue el turno de la actriz Julieta Nair Calvo. ¿Qué dijo De Brito en su cuenta de Twitter? “Esta coreo me encantó. (Ella) va a poder mostrar su talento. Un muy buen debut. Tampoco me gustó la música”.

Y coincidió en la devolución de Jimena Barón que marcó: “Tenes mucho power de torso y brazo para arriba, pero falta un cacho más de pisada, de gamba”. En tanto, le llamó la atención lo que dijo Guillermina Valdes -a quien llamó “astróloga”- al acertar el signo de la actriz por su forma de moverse en la pista.

La performance de Mar Tarres en La Academia (Video: "ShowMatch", El Trece)

La tercera en salir a la pista fue la humorista cordobesa Mar Tarrés, quien aseguró que aceptó la convocatoria para romper con los estereotipos y en su previa contó que está soltera y le pidió a Marcelo Tinelli que le presentara a Adrián Suar. “Quiero un judío con plata porque ellos ahorran”, dijo. Y Ángel no dejó para su comentario y lo escribió en la red social en la que tiene casi tres millones y medio de seguidores.

“Ya se enculó” y “llora Mar”, fueron algunos de los mensajes que el periodista escribió al ver la reaccón de la actriz frente a la devolución del jurado. Y luego, consideró que probablemente iría al duelo. “Ya empiezan los coaches a discutirle al jurado”, agregó De Brito.

Sin embargo, a la diferencia de la devolución del jurado, que la puntuó con un 18, a él le gustó la performance de Mar. “La mejor hasta ahora. Muy buena la selección de hits. Me gustó la coreo, solo le faltó mantener la energía. Se fue desinflando”.

La performance de Romina Richi en La Academia (Video: "ShowMatch", E Trece)

La última en salir a la pista fue Romina Richi. La actriz y su partenaire, Juan Manuel Palao, bailaron al ritmo de al ritmo de Jessie J y su “Bang bang” y su parformance dividió al jurado. Desde su casa, De Brito lo primero que hizo fue hablar del bailarín, que en la previa mostró su físico y habló de su rutina alimenticia y de entrenamiento.

“Bailarín robando previa. Mal presagio”, aseguró el periodista. Con respecto a la coreografía, consideró: “No se me movió un pelo esta coreo. Solo me gustó la música”.

