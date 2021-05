La segunda temporada de “Casi Feliz”, el rodaje de “Santa Evita” y la ficción más cara de la historia entre las noticias más relevantes del mundo de las series

El señor de los anillos, la serie más cara de la historia

"El Señor de los anillos"

La nueva ficción de Amazon tiene un presupuesto inimaginable para una serie. La primera temporada de la serie basada en los libros de J.R.R. Tolkien costará 465 millones de dólares. Se estima que su presupuesto final será de cuatro veces más de lo que costó Game of Thrones para HBO que hasta ahora ocupaba el podio de las más caras. Amazon habría pagado 250 millones de dólares para comprar los derechos de El señor de los anillos y aunque su estreno estaba previsto para finales de este año, la pandemia provocó que se pasara para más adelante y aún no contamos con fecha de lanzamiento. La serie estará a cargo de J.D. Payne y Patrick McKay y los dos primeros episodios serán dirigidos por el español Juan Antonio Bayona.

La casa de Papel, el final anunciado

"La casa de Papel"

Se terminó el rodaje de la quinta temporada de la serie más vista en español en Netflix. Producida en su primera parte por Antena 3, La casa de papel logró convertirse en un éxito mundial cuando llegó a la plataforma de streaming. Creada por Alex Pina, la historia se centraba en un robo al banco de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España. El profesor como alma del plan reunía a un grupo de desahuciados que lo acompañarían en esta aventura. La quinta y última temporada llegaría en nuestro invierno pero aún no se dio a conocer la fecha de estreno.

Friends, la reunión

"Friends"

La espera casi terminó. El próximo 27 de mayo veremos de nuevo a Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Ross y Joey. Aquellos amigos que dejaron de estar en pantalla hace ya 17 años, regresarán con una reunión plagada de anécdotas y entrevistas y que podremos ver a través de la nueva plataforma HBOMax. El especial contará con invitados que incluyen a David Beckham, Reese Witherspoon, Lady Gaga, Tom Selleck, BTS y Cindy Crawford, entre otros.

Santa Evita, la serie

Rodaje de "Santa Evita"

Se encuentra en la Argentina, en plena etapa de filmación, el elenco completo de Santa Evita, la serie dirigida por Rodrigo García (hijo de Gabriel García Márquez). Es la adaptación de la novela del escritor y periodista Tomás Eloy Martinez, que contará con un elenco estelar: Natalia Oreiro, Leo Sbaraglia y los españoles Fransesc Orella y Eduardo Alterio. La serie se estrenaría en 2022 y contará con 7 episodios.

Casi Feliz, la serie de Wainraich

Sebastián Wainraich en "Casi Feliz"

Ya comenzaron las grabaciones de la segunda temporada de Casi feliz, la serie creada y protagonizada por Sebastián Wainraich y dirigida por Hernan Guerschuny. Nuevas experiencias se contarán en esta nueva entrega que vuelve a contar con Natalie Pérez como la ¿ex? esposa del personaje de Sebastián. Las ficciones argentinas van a tener un gran protagonismo este año en Netflix, que tiene previsto el estreno de El Reino, El amor después del amor, Cielo Grande y la cuarta temporada de El Marginal.

Stranger Things, nuevo adelanto

"Stranger Things"

La serie que lanzó al estrellato a actores niños, ya tiene un nuevo adelanto. En este caso, el teaser mostró un mirada por lo que fue el laboratorio donde pasó sus primeros años de vida Eleven. La entonces pequeña Millie Bobby Brown, con su cabeza rapada, impactó a todos cuando interpretó a esta niña sin nombre que tenía poderes especiales y había salido de un lugar donde hacían experimentos. Ahora en esta nueva temporada, nos adentraremos en ese proceso previo a conocerla y que comenzara su nueva vida en Hawkings.

Bridgerton tendrá un spin off

Golda Rosheuvel como la reina Carlota en "Bridgerton"

La serie que generó grandes ganancias a su creadora, Shonda Rhimes, y a Netflix, contará con muchas temporadas. Pero lo que se acaba de anunciar es que también contaremos con al menos un spin off. En este caso se contará el trasfondo de la reina Carlota -que fue una de las grandes protagonistas de la primera temporada- interpretada por Golda Rosheuvel. Esta nueva ficción mostrará sus años de juventud, su llegada al reinado y su vida amorosa. También veremos interactuar a Carlota con Violet Bridgerton y Lady Danbury. Larga vida a Bridgerton.

Gillian Anderson se suma a The Great

Gillian Anderson

La serie que se puede ver en la plataforma Strazplay, tiene una nueva incorporación: la actriz británica Gilian Anderson que será la encargada de interpretar a Joanna, la madre de Catherine, el personaje de Elle Fanning. Aunque sólo participará en dos episodios se espera con mucho entusiasmo teniendo en cuenta su última aparición en la serie de Netflix, The Crown, en donde interpretó a Margaret Tatcher. La ficción cuenta la historia de cómo Catalina la grande se adueñó del poder de Rusia a pesar de ser una extranjera. A Anderson la veremos próximamente en otra miniserie, The First Lady, cuando se calce el traje de Eleonor Roosevelt.

Loki, nuevo adelanto

Trailer de "Loki"

La historia sobre el malvado hermano de Thor se ganó el corazón de todos los seguidores de Marvel. Así su personaje obtuvo la posibilidad de contar su propia serie en Disney Plus. El estreno está previsto para el 7 de junio y se cada tanto se dan a conocer nuevos adelantos de lo que será la serie. El actor Tom Hiddleston vuelve a interpretar al personaje principal, y Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant completan el elenco.

