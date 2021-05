El primer escándalo de La Academia: Rocío Marengo renunció al programa de Marcelo Tinelli

(Jorge Luengo)

No había finalizado la primera emisión de La Academia y ShowMatch ya se anotaba no solo el primer escándalo sino también la primera renuncia, aunque todo ocurrió detrás de la pista y en el terreno de las redes sociales. En la disciplina estreno Cuadrado al cubo bailaron cuatro participantes: Agustín Cachete Sierra, Julieta Nair Calvo, Mar Tarrés y Romina Ricci. Pero en la rutina había una quinta, que por una cuestión de tiempos no pudo mostrar lo suyo lo que la llevó a renunciar.

“Recién renuncié! No merezco quedar afuera! Soy una artista! Hasta un nuevo proyecto!” Con estas cuatro oraciones en un mismo tuit, Rocío Marengo anunciaba que abandonaba el certamen antes de salir a la pista. Lo hizo respondiendo un tuit del periodista Ángel de Brito, uno de los jurados de la competencia, actualmente cumpliendo la cuarentena por haber regresado de Miami.

El conductor de Los ángeles de la mañana publicó un tuit a las 22.49, mientras Marcelo Tinelli anunciaba que se quedaba sin tiempo y le dejaba el aire de El Trece a Guido Kaczka y su Bienvenidos a bordo. “Rocío Marengo queda para mañana”, afirmó el periodista. Cinco minutos después, la modelo escribía esas cuatro oraciones en la que se desprendía su enojo y con las que anunciaba su renuncia al programa en el que estaba convocada para bailar junto a Nacho Pérez Cortés.

El tuit de Angel De Brito y la respuesta de Rocío Marengo

Durante sus palabras de despedida, Tinelli no hizo mención a la fallida presentación de Marengo. Es más, su nombre tampoco figuró en la lista de convocados para el miércoles. Según anunció el conductor, los participantes de la segunda gala de La Academia serán Flor Vigna con Facu Mazzei; El Polaco con Barby Silenzi, Viviana Saccone, Sofía Jujuy Jiménez y Mario Guerci. Cabe recordar que el concurso irá de lunes a jueves y el viernes estará reservado al humor político con Politichef. Este segmento comenzará el 28 de mayo, por lo que el próximo viernes no habrá programa.

La Academia es la gran apuesta de ShowMatch para el 2021 y tuvo este martes su estreno en la pantalla de El Trece. Se trata de un certamen de destrezas y talento que abrió con la disciplina denominada Cuadrado al cubo. En la imponente escenografía sobresalían dos enormes cubos iluminados con el logo de ShowMatch y el conductor explicó las reglas de la prueba. Las parejas debían usar los dos cubos, de manera libre, ya sea adentro o encima, pero tenían un requisito fundamental: bailar sincronizados, cada uno en cada cubo y sin verse, durante al menos 15 segundos. Además, la pareja junto a sus coachs eran los encargados de elegir el tema musical y la estética que se veía en las pantallas de fondo y en el interior de los cubos.

Los participantes debieron afrontar los nervios del debut y cosecharon puntajes diversos. A falta del voto secreto de Piquín, las posiciones del ritmo cubo al cuadrado las encabeza Julieta Nair Calvo con 29 puntos. En segundo lugar fue para Cachete Sierra con una muy buena cosecha de 28. Más irregular fue Romina Ricci que obtuvo 20 y última quedó Mar Tarrés con 18. Todo puede cambiar esta noche y en los días venideros. Porque en La Academia de ShowMatch, todo está por verse. Entre tantas otras cosas, qué pasará con Rocío Marengo

