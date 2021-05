Ángel de Brito tiene coronavirus y deberá quedarse aislado en Miami

A principios de mayo, Ángel de Brito viajó a Miami para poder vacunarse contra el coronavirus y aprovechar y tomarse una semana de vacaciones. Luego de varios días de relajo y descanso, el conductor reveló en su programa Los ángeles de la mañana que se contagió de coronavirus.

Antes de regresar a Argentina, el periodista se hizo el hisopado de rutina y el resultado fue positivo. Por eso, se encuentra aislado en el hotel de Miami y no puede regresar al país hasta tener el alta, por lo que además no estaría presente en la primera semana de La Academia.

“El sábado me dio positivo y acá estoy, por suerte estoy bien. No siento nada raro, la estoy pasando bien dentro de la angustia que te da y la preocupación. Más estando lejos”, sostuvo De Brito sobre esta situación. “Cuando te dan el positivo te duele todo, sólo tuve 38 de fiebre, pensé que era un cansancio normal de estar acá y de hacer cosas que en Buenos Aires no hacés”, dijo en diálogo con las angelitas. “Las balas estaban picando cerca”, comentó.

El conductor explicó que no sabe cómo contrajo la enfermedad y detalló que se encuentra en buen estado de salud. “Todavía no hablé con nadie, pero quería que mostrarme para que vean que estoy bien”, aseguró. Cuando le preguntaron cómo tomó la noticia al enterarse sorpresivamente que dio positivo, Ángel agregó: “El sábado fue un mazazo en la cabeza. Me preocupaba mi familia, sentirme bien. Estar en otro país”.

Al ser consultado sobre quien lo reemplazará en el jurado de ShowMatch -La Academia, el ciclo conducido por Marcelo Tinelli que regresa a la pantalla el próximo lunes a las 21 horas, el periodista aseguró que no puede tomarse esa atribución. No obstante, expresó que le gustaría que Aníbal Pachano ocupe su lugar. “Me encantaría”, aseguró.

Justamente, una semana atrás, Ángel de Brito confirmaba en LAM que se había dado la vacuna contra el coronavirus. Según contó el conductor, a través de una videollamada, sacó el pasaje luego de haber pedido permiso a la productora para tomarse una semana que le quedaban de sus vacaciones. El periodista detalló que eligió recibir la vacuna Johnson & Johnson porque no necesita una segunda dosis por el tiempo que iba a permanecer en ese país. “Tenía muchas ganas de vacunarme. Con mi edad, casi 45 años, va a tardar en llegar a mi país y tuve la posibilidad de venir”, aseguró y agregó que se inoculó en el campus de un colegio a media hora de Miami Beach el mismo domingo 2 de mayo cuando llegó a la ciudad.

“Tenía ganas de estar más protegido, de tener la vacuna. Pagué mi pasaje y vine solito”, continuó el periodista y señaló que el costo del pasaje aumentó entre “cuatro y cinco veces más”. Por su parte, definió como “sencillo” el proceso de vacunación y detalló que al momento de la inoculación solo le pidieron el pasaporte y su número de teléfono “por si necesitan comunicarse por alguna eventualidad”. Luego de recibir la vacuna, lo hicieron esperar 15 minutos en los que estuvo monitoreado por un médico, le dieron un cartón de vacunación y se retiró.

