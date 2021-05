Arrancó La Academia en ShowMatch: quiénes estrenaron la pista y cómo fue la puntuación

Después de la gala de apertura que marcó el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión, la gran apuesta de ShowMatch para el 2021 tuvo su estreno en la pantalla de El Trece. Se trata de La Academia, un certamen de destrezas y talentos, que comenzó con Agustín Cachete Sierra, Julieta Nair Calvo, Mar Tarrés y Romina Ricci, que estrenaron el ritmo denominado cubo al cuadrado. Para evaluar cada performance, el jurado integrado por Carolina Pampita Ardohain, Jimena Barón, Hernán Piquín y Guillermina Valdés, en reemplazo de Ángel de Brito, que se encuentra realizando la cuarentena luego de haber viajado a Miami.

En la imponente escenografía sobresalían dos enormes cubos iluminados con el logo de ShowMatch y el conductor explicó las reglas de la prueba. Las parejas debían usar los dos cubos, de manera libre, ya sea adentro o encima, pero tenían un requisito fundamental: bailar sincronizados, cada uno en cada cubo y sin verse, durante al menos 15 segundos. Además, la pareja junto a sus coachs eran los encargados de elegir el tema musical y la estética que se veía en las pantallas de fondo y en el interior de los cubos.

El primero en saltar a la pista fue Cachete Sierra. El campeón del Cantando 2020 tuvo un doble desafío, el de estrenar la temporada y también el nuevo formato. Y como si esto fuera poco, enfrentarse a la leyenda maldita según la cual el que abre el certamen, no lo gana. “Íbamos terceros, no sé qué pasó”, señaló el ex Floricienta que a modo de auto homenaje interpretó “La bifurcada”, el clásico de Memphis La Blusera que supo cantar en su certamen consagratorio.

Cachete Sierra abrió la pista 2021 en La Academia (ShowMatch - El Trece)

Junto a Fiorella Giménez bailaron “Thrift Shop”, tema de Macklemore & Ryan Lewis, para el que el coreógrafo Mati Napp diseñó una estética bien callejera y urbana que tuvo buena devolución del jurado “Son una pareja tremenda y no esperaba menos de Mati Napp”, destacó Pampita. “Tienen presencia, hicieron un trabajo físico impresionante y los momentos gemelos los hicieron espectaculares. Van a llegar muy lejos”, agregó la modelo, y les obsequió el primer 10 de La Academia. “Me encanta la pareja”, afirmó Barón y también destacó el despliegue físico de ambos. “No sé por qué estuviste en el Cantando, este es tu lugar”, le dijo Jimena a Agustín antes de ponerles un 8, aclarando que les sumaba un punto “por lo que significa abrir”.

“Sentí una energía sexual y la sostuvieron de principio al final”, señaló Guillermina y destacó la fortaleza de Fiorella: “Festejo que la mujer se muestre así, para reivindicar a la mujer físicamente fuerte. Sos una bestia, y se vio su técnica como bailarina”. Después de un blooper con el sistema de puntuación que marcó un cero, le puso el 10. Piquín, dueño del voto secreto, entregó una buena devolución: “Técnicamente estuvieron muy bien, se perdieron un pedacito adentro del cubo. Fue muy lindo verlos, hay mucha conexión”, afirmó el bailarín.

La segunda fue la actriz Julieta Nair Calvo, acompañada por Gonzalo Gerber, bajo la tutela de Hernán Alegre. Luego de saludar al jurado, bailaron sobre una versión “Jai ho”, el del tema de la película “¿Quien quiere ser millonario?”, en una versión remixada que llevó a un cambio de ritmo en el baile que fue elogiado por Pampita. “Me encantó, me sorprendieron gratamente y superaron las expectativas”, se entusiasmó la modelo, que puso nuevamente un 10.

Julieta Nair Calvo deslumbró en su estreno en La Academia (ShowMatch - El Trece)

Jimena también fue muy elogiosa con la pareja, aunque marcó algunos deslices en la actriz: “Tenes mucho power de torso y brazo para arriba, pero falta un cacho más de pisada, de gamba”, observó antes de poner un 9. Guillermina no observó fisuras y destacó principalmente la dinámica y los cambios en la coreografía. Su voto, a esa altura casi cantado, fue un 10. Piquín fue un poco más cauto. Ponderó las condiciones generales de la pareja, aunque objetó el recorrido de la pista y la falta de trucos.

La tercera en salir a la pista fue la influencer Mar Tarrés junto a Franco Mariotti, con una ciudad de fondo y tonalidades rojas y negras. Fue el desempeño más flojo de los cuatro. Pampita pidió más energía y sugirió marcar bien los pasos y las terminaciones. “Lo veía como un ensayo general, me faltaba la pisada de show”, analizó antes de puntuar con 6. Jimena coincidió con su colega, marcó un desfasaje entre lo que bailaba cada uno de los participantes, y juzgó con un 5.

Guillermina Valdés comenzó su devolución en sintonía con el resto del jurado, haciendo hincapié en los momentos en que Mar permanecía quieta. “Ahí estoy respirando, porque tengo asma. Me lo puso la coach para que me haga la tonta y respire”, respondió la influencer involucrando a su coach. Judith Kovalovsky salió en defensa de la participante, aunque aceptó las palabras del jurado. “Esos momentos tenés con qué atravesarlos, no te pido que bailes más”, respondió Guillermina que le puso un 7. “Te vi cansada, tenés muchos otros recursos”, coincidió Piquín que la alentó: “Vos sos la protagonista”.

Mar Tarrés fue el puntaje más bajo del debut de La Academia (ShowMatch - El Trece)

La última pareja de la noche fue la de la actriz Romina Ricci y Juan Manuel Palao, que bailaron al ritmo de Jessie J y su “Bang bang” y el jurado tuvo opiniones divididas. “Me gusta ese equipo, tiene química y se ve. Me gustó la resolución del final, ya le van a ir encontrando ritmo a ritmo la confianza y la fuerza que necesitan”, analizó Pampita que les dio 7 puntos.

Más dura fue Jimena Barón: No me gustó la coreo, no me impactó en ningún momento”, sentenció aunque les auguró un buen futuro en el certamen: “Tenés buena apertura de piernas, tenés virtudes que desconocía pero estaban desperdiciadas”, afirmó señalando a la actriz, antes de votar con 5.

Guillermina objetó la coreografía diseñada por Barby Majule. “La vi separada, como si fueran escenas diferentes de una obra”, afirmó. De Romina destacó sus condiciones lúdicas: “Por momentos veía a Chaplin. Tienen buen camino”, cerró y marcó un 8. Finalmente, Piquín celebró la resolución aunque marcó algunos desencuentros. “Son un fuego los dos, pero no los vi conectados”, señaló el dueño del voto secreto.

Romina Ricci redondeó un buen debut en la pista de La Academia - (ShowMatch - El Trece)

De esta manera, y a falta del voto secreto de Piquín, las posiciones del ritmo cubo al cuadrado las encabeza Julieta Nair Calvo con 29 puntos. En segundo lugar, Cachete Sierra con 28 puntos, seguido por Romina Ricci con 20 y última quedó Mar Tarrés con 18. Todo puede cambiar esta noche y en los días venideros. Porque en La Academia de ShowMatch, todo está por verse.





SEGUIR LEYENDO: