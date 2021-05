Guillermina Valdes se suma al regreso de Marcelo Tinelli: cuál será su función en ShowMatch

Guillermina Valdes será jurado suplente (Foto: @guillerminavaldes1)

ShowMatch no arrancó y Marcelo Tinelli ya tiró un bombazo. “Debido al COVID positivo de mi querido @angeldebritook, en el primer ritmo de @ShowMatch La Academia este será reemplazado en el jurado por mi mujer, @guillevaldes, a la que le agradezco que me acompañe en este nuevo ciclo. Nos vemos el lunes a las 21 por @eltreceoficial”, comunicó desde su cuenta de Twitter el conductor del ciclo que debuta el próximo 17 de mayo, por El Trece.

Ocurre que a principios de mayo, Ángel de Brito viajó a Miami para poder vacunarse contra el coronavirus y tomarse una semana de vacaciones. Luego de varios días de diversión y descanso, el conductor contó el último lunes en su programa Los ángeles de la mañana (El Trece) que se contagió de coronavirus. Lo supo cuando se hizo el hisopado de rutina para volar de vuelta y el resultado fue positivo. Por eso, se encuentra aislado en el hotel de Miami y no puede regresar al país hasta tener el alta.

Guillermina Valdes participará del programa de Marcelo Tinelli (Foto: @guillerminavaldes1)

“El sábado me dio positivo y acá estoy, por suerte estoy bien. No siento nada raro, la estoy pasando bien dentro de la angustia que te da y la preocupación. Más estando lejos”, sostuvo Ángel de Brito que como consecuencia del contagio se perderá el arranque del ciclo de Marcelo Tinelli. “Cuando te dan el positivo te duele todo. Solo tuve 38 de fiebre, pensé que era un cansancio normal de estar acá y de hacer cosas que en Buenos Aires no hacés”, dijo ese lunes en diálogo con las angelitas. El conductor explicó que no sabe cómo contrajo la enfermedad y agrego: “Quería mostrarme para que vean que estoy bien. El sábado fue un mazazo en la cabeza. Me preocupaba mi familia, sentirme bien. Estar en otro país”.

Guillermina Valdes además grabó un scketch para la apertura del programa de Marcelo Tinelli (Foto: @marcelotinelli)

En este marco, desde el lunes que se barajan nombres de reemplazante. Y cualquiera que entienda un poco del show de Marcelo podía anticiparse a la jugada maestra: Guillermina Valdes como reemplazo de Ángel de Brito. Porque si bien la modelo y empresaria nunca cumplió con este rol como titular en Bailando por un sueño, sí lo hizo en Genios de la Argentina, el certamen de talentos de ShowMatch que recorría la Argentina. Fue en reemplazo de Valeria Lynch, en 2019.

Desde su cuenta de Twitter Marcelo Tinelli anunció el reemplazo de Ángel de Brito (Foto: @cuervotinelli)

“Señores, hoy le he hecho un pedido especial a alguien muy cercano a mí porque no está la señora Valeria Lynch. Ella es actriz, fue top model, recorrió las pasarelas más importantes de la moda nacional e internacional. Esto va a quedar como una chupada de medias, porque es grosa…”, dijo Macelo Tinelli al presentar a Valdes en aquella instancia. Y continuó: “Es empresaria, creadora, diseñadora de su propia marca de zapatos. Qué voy a decir yo que soy el marido: una de las mujeres más lindas de la Argentina. Es su debut como jurado así que la van a tener que apoyar”.

Guillermina Valdes en Genios de la Argentina (Foto: La Flia)

Mamá de Dante, Paloma y Helena, fruto de su pareja anterior con el productor Sebastián Ortega, Guillermina tiene a Lorenzo, que este 18 de abril festejó su cumpleaños numero siete, de su relación Marcelo Tinelli. Actriz acostumbrada a analizar los proyectos y elegir roles, en 2015 se lució con su protagónico en la obra teatral Sexo con extraños, junto a Gastón Soffritti. En la actualidad, su principal ocupación pasa por el desarrollo de su marca GUIV, que es una línea de cosmética creada cuidadosamente con materias primas de origen natural y activos puros, libres de parabenos y sulfatos, mineral oil free y cruelty free.

Guillermina Valdes se emocionó cuando era jurado de Genios de la Argentina (Foto: La Flia)

Emprendedora y siempre dinámica, veremos cómo encara su nuevo rol de jurado suplente en La Academia, que irá de lunes a jueves, a las 21 horas, por El Trece y como parte de la nueva apuesta de ShowMatch para este 2021. Será solo hasta que vuelva de Brito, pero como un interesante comodín para acompañar a Carolina Pampita Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín en la puntuación de los participantes.

