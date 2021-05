La ingeniosa estrategia de Adrián Suar para divertir a sus hijos: “No sabemos qué hacer un domingo”

Adrian Suar jugando al fútbol con sus hijos (Video: Instagram)

Domingo frío, en plena pandemia... todo un desafío para los padres de hoy que quieren mantener entretenidos a sus hijos. Sin embargo, a Adrián Suar nada lo detiene y en este contexto, decidió convertir el pasillo de su casa en una especie de cancha de fútbol improvisada para jugar junto a Toto y Margarita, a quienes les dedica todo su tiempo libre.

En su cuenta de Instagram, el creador de Pol-ka compartió el momento con sus más de 900 mil seguidores. “Domingo de fútbol en familia”, escribió en sus stories junto a un video en el que se lo ve disputando la pelota con el mayor de sus hijos, a quien tuvo durante su matrimonio con Araceli González. Y, finalmente es la pequeña, fruto de su relación con Griselda Siciliani, la que termina marcando un gol. En esa grabación, se lo escucha decir: “No sabemos qué hacer un domingo y les recuerdo que yo jugaba al fútbol en cualquier lugar, en cualquier dimensión”.

A mediados de abril, Suar se había mostrado feliz en las redes sociales por poder retomar las actividades luego de un 2020 muy difícil, en el casi tiene que cerrar su productora. “Es muy emocionante volver a hacer ficción después de más de un año, sobre todo en las circunstancias particulares que nos toca atravesar. Entrar nuevamente todos los días en la casa de la gente es un privilegio y, junto a un gran equipo, vamos a tratar de escribir una nueva página en la historia de la ficción argentina. Volvemos con plena conciencia de que estamos haciendo bien la tarea y con el elenco que estuve soñando durante todos estos meses . Que te recuerden a través de un personaje, es lo más hermoso que tiene esta profesión”, escribió junto a una foto con parte del elenco de La 1-5/18, la primera ficción que Polka vuelve a grabar en este contexto. Agustina Cherri, Romina Gaetani, Esteban Lamothe y Gonzalo Heredia serán algunos de los protagonistas.

Parte del elenco de "La 1-5/18" (IG: @estebanlamothe)

En este sentido, contó que las grabaciones comenzaron hace ya tres semanas en los estudios de Polka en Don Torcuato -a donde Marcelo Tinelli trasladó las oficinas de su productora LaFlia- y la villa en la que transcurre la historia está montada sobre la escenografía de la calle principal que se vio en Argentina, Tierra de Amor y Venganza (2019). El primer día de rodaje fue en el exterior y todos los presentes coinciden que se vivió una “emoción tremenda” por haber retomado sus actividades. Y sintiéndose seguros con los protocolos que se mantienen. El lunes 19 de abril, en tanto, ya comenzaron a trabajar dos unidades de interior y exterior.

Si bien ElTrece aún no definió la fecha de lanzamiento de la nueva apuesta, se especula con que no será antes de junio. Buscan tener varias semanas grabadas antes de que la ficción salga al aire. Esto es para prevenir un posible caso de coronavirus en el elenco que obligue a aislar a su burbuja y se atrasen con las escenas o los capítulos. Además, están atentos a las futuras restricciones que pueda anunciar el Gobierno Nacional. Su objetivo, en definitiva, es que una vez que La 1-5/18 esté al aire no se interrumpa. Con respecto al horario, en un principio, la idea de la gerencia de programación es que se emita a las 23 horas, luego de ShowMatch.

SEGUIR LEYENDO: