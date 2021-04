Cómo se trabaja en La 1-5/18, la primera ficción que Polka vuelve a grabar en pandemia

Agustina Cherri en el set de "La 1-5/18" (IG: @agustinacherriok)

“En tiempos difíciles, donde todo parece imposible, acá estamos nosotros, grabando La 1-5/18. Gran desafío para todos volver con la ficción. Y una felicidad poder compartir con los compañeros que tengo. Gracias a cada uno de los que forman parte de esta aventura de protocolos. Vamos que cada vez falta menos”.

Agustina Cherri celebró el regreso de la ficción nacional en tiempos de pandemia. Luego del abrupto final de Separadas -en el 2020, cuando el coronavirus puso en pausa todos los proyectos de la industria, y al país entero-, la actriz volverá a protagonizar una tira para Polka, productora de Adrián Suar que estuvo al borde del cierre. Estará al frente del proyecto junto a Gonzalo Heredia y Esteban Lamothe.

Los actores, en tanto, también compartieron su felicidad por retomar su actividad. “Volver a contar una historia”, escribió en su cuenta de Instagram Heredia, quien fue pareja de Cherri en Los ricos no piden permiso (2016, Polka, El Trece). “Se viene algo muy bueno. Vamos a trabajar mucho para llevarles a sus hogares una historia hermosa, llena de personajes y situaciones emocionantes. Alegría y agradecimiento eterno por ser parte de este proyecto”, destacó Lamothe que en la ficción interpretará a un cura villero.

Cuando no le toca grabar sus escenas, Esteban Lamothe permanece con tapabocas en el set (IG: @estebanlamothe)

Esteban Lamothe interpreta a un cura villero (IG: @estebanlamothe)

Según pudo saber Teleshow, La 1-5/18 tendrá escenas de drama, droga y violencia, pero también buscarán que el televidente esboce una risa con determinadas situaciones y personajes. El guión está a cargo de Lily Ann Martin, Jessica Valls, Marcelo Nacci, acompañados por Gimena Guardia y Pablo Iglesias. El rol de los autores, además, es clave porque trabajan siguiendo el protocolo sanitario establecido para la vuelta de la industria audiovisual.

¿En qué consiste? Entre otros detalles, por ejemplo, todo el elenco es hisopado a diario. Cada mañana, antes de comenzar las grabaciones, cada actor e integrante del elenco, se realiza un testeo y debe esperar a obtener su resultado para poder ingresar al set. Si es positivo, recién ahí le acercan su vestuario y comienza a producirse. En maquillaje, en tanto, hay bolsas de plástico sellables que llevan los nombres de cada uno. Allí, se guardan las brochas, pinceles y elementos con los que los maquillaron, con el fin de no utilizarlo con otro compañero.

Parte del elenco de "La 1-5/18" (IG: @estebanlamothe)

En el caso de que el resultado del hisopado sea positivo, se debe cumplir con el protocolo: esa persona deberá permanecer aislada al igual que los actores con quienes haya tenido contacto estrecho el día anterior.

¿Cómo seguirá la jornada de grabación ante esa situación? Para ello, se armaron distintas burbujas dentro del elenco.

Agustina Cherri, Romina Gaetani, Esteban Lamothe y Gonzalo Heredia forman parte de una; Leticia Brédice, Leonor Manso, Roly Serrano, otra; Bárbara Lombardo, Lali González, Mavy Yunes, Luciano Cáceres y Balthazar Murrillo -reconocido por interpretar a Carlos Tevez en la serie-, otra.

El Polaco, Ángela Leiva, Yayo, Maxi Ghione también integran el elenco que, además de sus respectivas burbujas, se va intercalando ya que todos terminan compartiendo escenas entre sí. Cabe destacar que, hasta el momento, no hubo ningún caso positivo, es por eso que las grabaciones se realizan con normalidad.

Agustina Cherri, Adrián Suar Gonzalo Heredia, Romina Gaetani y Esteban Lamothe (IG: @estebanlamothe)

Todos el personal que trabaja detrás de cámara también utiliza tapabocas en todo momento (IG: @agustinacherriok)

La 1-5/18 se lleva a cabo en los estudios de Polka en Don Torcuato -a donde Marcelo Tinelli trasladó las oficinas de su productora LaFlia- y la villa en la que transcurre la historia está montada sobre la escenografía de la calle principal que se vio en Argentina, Tierra de Amor y Venganza (2019).

Las grabaciones comenzaron a mediados de abril. El primer día de rodaje fue en el exterior y todos los presentes coinciden que se vivió una “emoción tremenda” por haber retomado sus actividades. Y sintiéndose seguros con los protocolos que se mantienen. El lunes 19 de abril, en tanto, ya comenzaron a trabajar dos unidades de interior y exterior.

Si bien El Trece aún no definió la fecha de lanzamiento de la nueva apuesta, se especula con que no será antes de junio. Buscan tener varias semanas grabadas antes de que la ficción salga al aire. Esto es para prevenir un posible caso de coronavirus en el elenco que obligue a aislar a su burbuja y se atrasen con las escenas o los capítulos. Además, están atentos a las futuras restricciones que pueda anunciar el Gobierno Nacional el próximo 30 de abril. Su objetivo, en definitiva, es que una vez que La 1-5/18 esté al aire no se interrumpa.

Con respecto al horario, en un principio, la idea de la gerencia de programación es que se emita a las 23 horas, luego de ShowMatch.

Romina Gaetani compartió en su Instagram una selfie junto a sus comapñeras, esperando para grabar en exteriores

