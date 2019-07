El otro amor contrariado lo conforman Bruno (Albert Baró) y Lucía (Delfina Chaves), la joven pareja que no puede vivir su historia en paz ya que se interpone Torcuato (Benjamin Vicuña), quien lo había traicionado en la guerra. No solo le robó toda su fortuna, sino que también se casó con Lucia, aun sabiendo que ella no lo amaba.