Andrea Rincón habló de su pasado de adicciones: “Me he despertado con hombres y mujeres preguntándome quién era esa persona que tenía al lado”

El impactante testimonio de Andrea Rincón sobre su época de excesos (Video: "Podemos Hablar", Telefe)

Corría el año 2013 cuando, después de tocar fondo, Andrea Rincón decidió darle un cambio de rumbo a su vida. Y ella misma fue la que decidió grabar un video para comunicarle a sus seguidores que había tomado la determinación de internarse en la clínica Avril para poder terminar con su adicción a las drogas. Un problema que, como ella misma dijo en ese momento mirando a cámara, todos sabían que tenía. Pero que ella no estaba pudiendo superar sin ayuda profesional.

No fue fácil. Sin embargo, con el correr de los meses, la actriz pudo recuperarse. Y este logro se vio reflejado no sólo en su vida personal, sino también en su carrera. Sin ir más lejos, en 2016 fue la ganadora del Premio Martín Fierro a la Revelación por su excelente trabajo en La Leona. Y luego fue convocada para destacados papeles en Un gallo para Esculapio, Cien días para enamorarse y Argentina, tierra de amor y venganza.

Es por todo esto, justamente, que el testimonio de Andrea hablando a corazón abierto de lo que fueron sus días de excesos, es tan importante. Invitada a Podemos Hablar, este sábado la actriz decidió pasar al punto de encuentro cuando Andy Kusnetzoff convocó a quienes “alguna vez al despertar no sabían muy bien dónde ni con quien estaban”. Y, no sin pudor, se animó a compartir su experiencia.

Andrea celebrando su Martín Fierro como Revelación por La Leona

“La verdad es que yo no tengo una, tengo mil. Lo digo y no me causa gracia, me da mucha vergüenza”, comenzó diciendo antes de contar su anécdota. Y continuó: “Me ha pasado de levantarme y tener a una persona al lado. Me ha pasado con hombres y mujeres de despertarme, darme vuelta y preguntarme: ‘¿Quién es esta persona que está acá? ¿Cómo llegó?´' Que vengan y me digan: ’¡Hola!’. Y yo decir: ‘¿Qué pasó anoche?’”.

Enseguida, Andrea dio otro ejemplo de lo difíciles que eran esos tiempos. “Me acuerdo una de cuando vivía en una pieza de pensión. Y me despiertan en un boliche a las dos de la tarde, con gente limpiando. Me levanta el dueño y me dice: ‘Negra, levantate’”, comenzó relatando, al tiempo que señalaba que la historia era “terrible” y “espantosa”.

Y siguió: “Cuando me levanto no tenía teléfono, no tenía nada. Él me sube al auto y me lleva. Yo mirando por la ventanilla porque no quería ni siquiera mirar al tipo. Como yo no tenía la llave de mi pieza de pensión voy a la casa de una amiga. Teníamos una manera de entrar, así que entré y vi que no estaba. Cuando llega, le digo: ‘¿Qué pasó?’. Me dice: ’Negra, te buscamos por todos lados’. Se ve que yo quebré, me tiré en un sillón y no me encontró más nadie”.

Andrea frente al jurado de Masterchef Celebrity 2

Cabe recordar que, en la actualidad, Rincón se luce como participante en Masterchef Celebrity 2. Hace un par de semanas, el desafío del reality conducido por Santiago del Moro incluía una competencia directa entre los actuales participantes del ciclo y algunos de la edición anterior. Y a la actriz le tocó enfrentarse ni más ni menos que al Mono de Kapanga, su ex pareja. Pero la realidad es que, tanto ella como el músico, siempre habían hablado bien el uno del otro tras la ruptura. Y, una vez más, demostraron que el cariño entre ambos sigue intacto.

