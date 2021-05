El Polaco confirmó su reconciliación con Barby Silenzi: “Volvemos porque nos amamos”

El Polaco confirmó que sigue en pareja con Barby Silenzi (Video: "Almorzando con Mirtha Legrand" - El Trece)

El Polaco y Barby Silenzi son quizás una de las parejas del ambiente que más “idas y vueltas” tuvieron en su relación. En el verano, cuando salió a la luz el polémico audio que Fede Bal le había enviado al cantante invitándolo a una fiesta con mujeres, la bailarina había decidido terminar la pareja, pero el destino los encontró nuevamente juntos.

Sin embargo, durante la sesión de fotos de La Academia, certamen que los tendrá bailando juntos nuevamente, ella lo había acusado de dejarla plantada. En una breve entrevista con el programa Hay que ver, el músico confirmó la separación: “Nos separamos para siempre... Ella va a ser para mí el gran amor de mi vida y la voy a amar con mi corazón. Cuando la cosa se termina se termina. Me da tristeza porque yo quería tener una familia e intente ser feliz”, dijo el músico. En ese momento, no quedó en claro cuál había sido el motivo de la pelea. Aunque después trascendió que el cantante se habría molestado por unos mensajes que Francisco Delgado, ex de Silenzi y padre de su hija Elena, le habría mandado a la bailarina.

Sin embargo, la semana pasada fue el cumpleaños de Barby y el Polaco aprovechó la ocasión para compartir una tierna foto junto a la hija de ambos, Abril, y llenar de elogios a su ¿ex?. “Feliz cumple negra hermosa, compañera, buena madre, buena mina...Le agradezco a Dios haberte cruzado en mi camino. Por más sonrisas, más alegrías. Y que la cuenten como quieran, total la cuentan como quieren porque nunca saben nada. Que seas feliz siempre”, fueron sus palabras.

El posteo que le dedicó el Polaco a Barby

En este contexto, el intérprete de “Deja de llorar” fue invitado a los clásicos almuerzos de Mirtha Legrand que conduce Juana Viale en El Trece y fue consultado al respecto. “¿En qué estado estás?”, fue la pregunta del Coco Silly, que también estaba invitado a esa mesa. “Estoy con la mamá de mi nena, estoy con Barby”, respondió. Y luego explicó: “Pasan esas cosas que decís, el tema nuestro es que estamos muy expuestos y nosotros también expusimos mucho a la pareja, entonces bueno…No sé si son separaciones, capaz son distanciamientos, te peleas, y después, si hay amor volvés”. En ese momento, Juana intervino: “No, hay veces que hay amor y tampoco volvés, el amor no reina todas las veces”. Y él replicó: “Pero pienso que acá hay amor, porque yo la amo y volvemos porque nos amamos, sino no volvería”.

José María Muscari, otro de los invitados a la mesa, quiso saber: “Cuando discuten por algo con Barby, ¿cómo nos enteramos nosotros? ¿Porque ustedes lo cuentan, porque están en las redes?”. Sincero, él respondió: “Yo qué sé, porque cuando estamos juntos subimos muchas historias juntos y, después, cuando no estamos juntos cada uno sube por su lado, sacan conclusiones. El otro día me hicieron una nota y me dijeron: ´Bueno, fue el cumpleaños de Barby, ya sabemos que se amigaron´. Y capaz que fue el cumpleaños y estuve ahí, entonces ya todo el mundo opina y está todo bien. Está todo bien que todo el mundo opine y sepa, pero también yo tengo derecho a defenderme”.

El certamen que comanda Marcelo Tinelli comenzará el lunes 17 de mayo y tendrá, además de a Barby y a el Polaco, a Viviana Saccone, Karina La Princesita, Sofía “Jujuy” Jiménez, Mario Guerci, Débora Plager, Pachu Peña, Mar Tarrés, Mariana Genesio Peña, Ángela Leiva, Barby Franco, Cucho Parisi, Lizardo Ponce, Luciana Salazar, Rocío Marengo, Ulises Bueno y Romina Ricci, entre otros.

