Quiénes son los invitados de Juana Viale y Andy Kusnetzoff de este fin de semana

Juana Viale y Andy Kusnetzoff

Este sábado por la noche, tal como sucede desde el el último fin de semana de marzo, Juana Viale y Andy Kusnetzoff volverán a enfrentarse por el rating. Por un lado, El Trece pondrá al aire La Noche de Mirtha, a cargo de su nieta desde que se desató la pandemia, mientras que Telefe tendrá a PH Podemos Hablar, ya un clásico del conductor radial. Ambas producciones de los ciclos ya confirmaron los invitados que tendrán en sus respectivos programas, lo que promete ser otro apasionante mano a mano por la preferencia del público.

En la pantalla de Telefe, Andy -que este año renovó su escenografía y también incorporó nuevas secciones- recibirá a cinco los invitados que visitarán su PH y que, de alguna u otra manera, todos están vinculados al mundo del espectáculo. Al igual que todas las semanas, la cita es el sábado desde las 22 y dirán presente las actrices Andrea Rincón, Sofía Gala, el periodista Paulo Vilouta, el cantante CAE y el humorista Agustín Rada Aristarán, quienes se animarán, o no, a pasar al punto de encuentro y compartirán diferentes aspectos de su trayectoria y su presente profesional.

Juana, que también impactó con un nuevo estudio para su programa, tendrá dos emisiones como viene sucediendo desde marzo del año pasado, cuando tomó el lugar de su abuela a raíz del decreto de aislamiento impulsado por el gobierno, y el sábado tendrá un programa vinculado a la política y la actualidad nacional. Recibirá en La Noche de Mirtha a la líder del PRO Patricia Bullrich y a los periodistas Baby Etchecopar, Diego Cabot y Luis Gasulla.

El domingo, en tanto, la nieta de Mirtha almorzará junto al psicólogo Diego Sehinkman, el cantante El Polaco, el humorista y conductor Coco Sily y el productor teatral José María Muscari. En ambos programas, como siempre, la encargada de confeccionar el menú de cada invitado será la cocinera Jimena Monteverde.

Cada fin de semana, lo que se habla en los envíos repercute en los medios, ya sea el debate entre los invitados o alguna anécdota o situación que surja de la conversación. Por ejemplo, en PH se vivió un emotivo momento cuando el influencer Santi Maratea habló de la muerte de su madre. Lo hizo luego de que Andy les consultara a sus invitados “si tuvieran la máquina del tiempo y pudieran volver a un día por varias horas, ¿qué día sería y qué harían?”.

Santi Maratea habló del suicidio de su madre (Video: "PH Podemos Hablar", Telefe)

Maratea esperó su turno y contó una dura historia familiar vinculada a su madre, Mariana. “Iría a hablar con mi vieja, no porque me quedó algo para decir sino porque murió repentinamente y uno quiere unos cinco minutitos. Es como el que se va de una fiesta y no saluda”.

Y detalló: “Mi mamá se suicidó, y eso es muy interesante, porque me obliga a incluir en el proceso de la muerte de una madre el respeto. Ella lo decidió, yo no lo entiendo, me dolió mucho, pero el gran desafío para mí es respetarla”.

Por su parte, el sábado por la noche María Eugenia Vidal y Quique Sacco revivieron su historia de amor, que nació justamente en La Noche de Mirtha, cuando coincidieron como invitados en agosto de 2019. “Nadie viene al programa de Mirtha pensando que va a encontrar un novio”, dijo la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires.

