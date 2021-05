El capítulo del reality del embarazo de Pampita que no saldría al aire

Pampita y Roberto García Moritán

“Tiene que ver con ser una mujer multifacética, que hace muchas cosas a la vez y trabaja embarazada y en pandemia, un momento único e histórico. Es una propuesta lindísima, primero porque me abriría las puertas a toda Latinoamérica y después porque estaría contenida por una plataforma superbuena. El proyecto a mí me encanta y me quedaría un recuerdo lindísimo de este momento que estoy transitando”, había dicho hace unas semanas Pampita Ardohain al anunciar que haría un reality de su embarazo.

El proyecto aún no salió al aire y prácticamente no grabaron, pero la polémica ya llegó. En su ciclo Tv Nostra, Jorge Rial aseguró que de el esquema de diez capítulos será rearmado porque desde la productora no quieren sacar al aire uno de ellos que podría dar “mala imagen”. El que se suprimiría sería el que refiere al baby shower que la modelo realizó en un hotel con amigos y familiares a principios de abril.

Aquella reunión en la que se juntaron decenas de personas a comer, pasar la tarde y darle obsequios a la beba por nacer generó polémica en su momento ya que se realizó en medio de la pandemia y del pedido de distanciamiento social para frenar el avance del coronavirus.

El baby shower de Pampita

“Acá tengo detalles del reality. Van a ser diez capítulos. La pandemia le arruinó el ‘baby shower’ porque ella quiso incorporarlo al programa y Viacom con los yanquis dijeron ‘vamos a dar una mala imagen’. ‘En una pandemia mundial vamos a estar haciendo un baby shower, dejate de joder Pampita’. Entonces decidieron que eso no fuera”, dijo el ex conductor de Intrusos.

Además, contó que el proyecto está “complicado” porque aún no se empezó a grabar y la beba que esperan la jurado de La Academia, el nuevo segmento de ShowMatch y Roberto García Moritán, nacerá a fines de junio.

“Está todo complicado porque el embarazo está muy avanzado y todavía las grabaciones no empezaron. No se puede repetir. Está de siete meses, todos los seis meses antes no los podés volver a hacer. No podés filmar las primeras contracciones ni todo lo que ya pasó”, dijo irónico.

Pampita armando el cuarto de su beba en camino

Aunque ya está entrando en la cuenta regresiva, la modelo y su marido aún no tienen el nombre de la nena y lo decidirán al verla cuando nazca. En diálogo con Teleshow contó que junto con los hijos de ella, Bautista, Beltrán y Benicio y los de García Moritán, Santino y Delfina, están armando una lista de posibles nombres: “Tenemos un montón porque todos participan, y hay de todo, se ocurren nombres raros, otros espectaculares, hasta de personajes de Disney. Nosotros anotamos todos”.

A su vez, Benjamín Vicuña está en pareja con La China Suárez con quien se convirtió nuevamente en papá en el 2018 de Magnolia y el año pasado de Amancio, por lo que los hijos de la modelo se tomaron con naturalidad la llegada de la nueva integrante al hogar: “Están acostumbrados a tener familia grande. Así que va a haber mucho brazo y mucho amor para ella, va a ser re mimada”.

“Multifacética”, como ella misma se definió, contó que por las mañanas graba su programa en Net Tv, que llega a tiempo para estar a la tarde con sus hijos y hasta ayudarlos con la tarea y que una vez que empiece con sus labores en el nuevo segmento del ciclo de Marcelo Tinelli cenará temprano con los nenes para acostarlos antes de irse y de esa forma no perderse ningún momento importante con ellos.

