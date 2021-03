Volvió Juana Viale con la mesa de Mirtha: el minuto a minuto

Volvió Juana Viale (Foto: La noche de Mirtha, El Trece)

Juana Viale volvió a la tele al frente del mítico programa de Mirtha Legrand. Por segundo año consecutivo, la actriz retomó la conducción de La Noche de Mirtha, por El Trece, en reemplazo de su abuela que vive resguardada del covid-19 y a la espera de que le apliquen la segunda dosis de la vacuna Sputnik V. Como había adelantado Nacho Viale, productor del programa, el debut de este año se emite desde un nuevo estudio: La Corte, que tiene 500 metros cuadrados y escenografía totalmente renovada.

21.29 De arranque, Juana –vestida por Gino Bogani– se lució con un show musical de baile junto a Martín Bossi, que fue dirigido por dirección de Valeria Ambrosio, con coreografía de Elizabeth de Chapeaurouge, la música de Juan Blas Caballero y la dirección de cámaras por Pablo del Pozo.

Juana Viale y su baile con Martín Bossi (Foto: La noche de Mirtha, El Trece)

21.33 “Bienvenidos a otro ciclo. Con mucha buena energía. Estamos en una casa nueva que ya la van a ver, porque es increíble. Estoy re nerviosa para variar. No me acostumbro a esto. Quiero empezar agradeciendo. No me voy a emocionar... A mi abuela, la señora Mirtha Legrand, que está esperando su segunda dosis, por supuesto. A todo mi equipo nuevo de trabajo, porque nos mudamos estamos en La Corte. A Martín Bossi, hermoso ser humano. A mi novio y amigos”, aseguró y mostró su vestido celeste con perlas en las mangas y bijouterie de Gino Bogani.

Juana Viale leyó un mensaje de su abuela (Foto: La noche de Mirtha, El Trece)

21.39 “Mi princesita, nunca sabrás lo mucho que te quiero”, aseguró Juana Viale con la voz quebrada al leer la tarjeta en las flores que le mandaba su abuela, Mirtha Legrand, y mostró el living y la mesa dónde recibirá a sus invitados, Martín Bossi, Matías Martin, Darío Barassi y Diego Leuco.

En charla con Teleshow, antes del reestreno, había contado: “Fue un desafío enorme: fue ponerme unos zapatos que me quedaban muy grandes, en un contexto muy complejo. Soy actriz y, de repente, (tenía) actualidad en un contexto pandémico mundial, donde era monotemático todo. Se sentaron personalidades de todos los ámbitos, todas las ramas. Al principio bastante más tímida, un poquito más observadora, y después le fui tomando el gusto. Me gusta escuchar, que se armen debates, que la gente exponga lo que piensa. Gente de cualquier partido político: no hay ninguna cara que queramos mostrar como programa”.

En relación a su sello en el programa, Juana había asegurado: “Es necesario innovar: el público lo fue pidiendo. Tuve la suerte de poder tomarme vacaciones este verano y viajar por Argentina, y la devolución del público... No tenía dimensión de lo que se ve el programa. Realmente lo digo. Siempre fui una persona a la que reconocían, pero fui a pueblitos muy extraños, de cantidad de gente, y un amor... No tengo palabras para agradecer: mucha gente diciendo que fui una compañía en estas épocas de encierro, de cuarentena. Esto del programa le da una dinámica, no sé si fue mi sello o ayuda de los invitados, que permite que sucedan cambios. Así que sí, una vuelta de tuerca”.

En materia de política en un año de elecciones, Juana había dicho a Teleshow: “Me gustaría que sea un programa completamente abierto: es necesario escuchar todas las voces, no quedarse con una campana de nada. Las elecciones son un puntapié para que se animen a sentarse varios que no se han sentado; estoy expectante. La segunda ola es incertidumbre: todos estamos un poco mirando lo que está pasando en otros lugares. Pero me llena de desafíos y de expectativas. Es lo único que puedo decir”.

Y de hecho había detallado: “Particularmente le escribí al Presidente, a Alberto (Fernández), y me dijo que veamos más adelante. Esto fue el año pasado. Después le volví a escribir y no me contestó. Seguramente ha tenido un año bastante complejo, pero sería interesante que este año sí pueda sentarse”. En ese sentido además en aquella oportunidad agregó: “Me gustaría tenerlo a Alberto, a Mauricio (Macri), a (Santiago) Cafiero. Me gustaría tenerlos a todos. Desde Seguridad, Justicia, que se sienten todos. Es importante. Es un programa que me llamó la atención por la magnitud, por dónde se ve, toda la Argentina. Uno dice: “Bueno, Buenos Aires...”, pero Argentina es gigante y por todos los lugares en los que estuve, Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, Misiones, se ve y se escucha. Entonces, y más que estamos en elecciones, es importante que los lleve”.

SEGUIR LEYENDO: