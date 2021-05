El exabrupto de Jimena Barón al hablar de la versión de que se reconcilió con una ex pareja

Jimena Barón (Instagram)

“Estoy para un poquito de amor, eh”, escribió Jimena Barón el pasado 23 de abril en su cuenta de Instagram junto a una foto que se tomó en su casa posando con un pantalón de cuero negro, un top rojo y una gorra.

Durante ocho meses la cantante había estado inactiva de sus redes sociales -en donde tiene casi seis millones de seguidores- hasta que lanzó su nueva canción y también confirmó que será jurado de La Academia, el nuevo formato de ShowMatch que debuta el próximo lunes 17 de mayo por la pantalla de El Trece. Cuando regresó lo hizo con una transmisión en vivo en la que, además, contó que estaba soltera: se había separado de Luis Tucu López.

“No tengo la más puta idea de cosas que hice, de cosas que voy a hacer. No se confundan, no es que volví y entendí la vida. No la entiendo una mierda, menos en el amor... Estoy sola, porque las relaciones me duran menos que un pote de casancrem. Y está todo bien”, dijo aquel 31 de marzo.

En las últimas horas comenzó a circular la versión de que la cantante se había reconciliado con el bailarín Mauro Caiazza. “Hay una supuesta reconciliación entre ellos dos. ¿Estoy tirando bomba? Que me lo desmientan si quieren pero estuvieron todo el fin de semana juntos”, afirmó Celeste Muriega quien en La Previa de la Academia y agregó que el encuentro habría sido en Nordelta.

Jimena Barón y Mauro Caiazza se conocieron en la pista del Bailando

“Perdón que lo diga pero es la información que me llegó. Hay fotos, no estoy hablando porque sí”, ratificó buscando la veracidad de sus dichos. En tanto, aclaró que era el bailarín y no el Tucu López, ya que cuando Jimena comenzó su relación con el conductor y aparecieron las primeras fotos, se lo había confundido con Caiazza. Ocurre que con tapabocas, lentes de sol y su similar fisionomía, generó confusión.

En tanto, la bailarina consideró que Jimena Barón “es muy de volver con sus ex” y agregó que ambos “quieren apostar al amor”. “Mauro está en otra etapa de su vida, dejó el baile y está haciendo algo un poco más espiritual. No quiere saber nada con las luces”, sumó Gabriel Fernández, popularmente conocido como el productor enmascarado.

Jimena Barón habló de las versiones de que regresó con una ex pareja (Video: "Los ángeles de la mañana", El Trece)

Sin embargo, Jimena Barón desmintió categóricamente la información sobre una posible reconciliación con su ex novio. Lo hizo a través de un audio que le envió a Cinthia Fernández -“que no tiene desperdicio”, aseguró la panelista- y que reprodujo este viernes en Los ángeles de la mañana.

“Mirá qué lindo.. me hizo tan bien leer la noticia de que estoy co.. con alguien”, fue lo primero que dijo la cantante para luego desmentirlo: “La verdad es que no, no. Para información más precisa: no estuve con nadie desde que me separé. Hace más de dos meses que no estoy con nadie. Así que no”.

“Qué bueno que digan ese chimento, porque por ahí alguno se pone celoso y me escribe. Pero no, bebita. No sé de dónde sacan las cosas, una cosa insólita”, continuó la actriz y lanzó un exabrupto en el que hizo referencia al contenido que publica en sus redes sociales. “Si estuviera co... no me sacaría tanta foto desnuda porque estaría ocupada”.

Luego de escuchar las palabras de Jimena Barón, Cinthia Fernández le consultó si podía pasar su audio al aire y la actriz, con el humor que la caracteriza, respondió que no tenía ningún problema.

