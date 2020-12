Paz Cornú está embarazada de mellizos: “Termino el año con la certeza de que los milagros existen”

Paz Cornú

Ni bien el amor los unió a primera vista en una discoteca, Paz Cornú y Diego Orden mostraron sus ganas de formar una familia, pero no les resultó sencillo. La empresaria de 43 años, madre de Milan e Ítalo fruto de su relación con Jorge Basile, veía cómo su deseo de volver a quedar embarazada de manera natural se volvía cada vez más complejo. Juntos habían decidido empezar un tratamiento de fertilización, cuando recibieron la noticia que tanto esperaban.

Contra todos los pronósticos y en la tan especial fecha víspera de Navidad, la pareja compartió su alegría en las redes sociales. Con una tierna foto de Diego besando su vientre, en un ambiente natural y con los rayos de sol de fondo, Paz escribió “Doblemente bendecida”, para hacer público lo que había esperado durante tanto tiempo. “Cuando los médicos me decían que por la edad un embarazo natural era muy difícil, en el peor momento económico de mi empresa y tras superar COVID, me enteré la noticia menos esperada, estaba embarazada de MELLIZOS!”, publicó radiante en la red social.

A continuación, Paz hizo gala de su vida sana y meditación como el empujoncito necesario que la ayudó a lograr el objetivo: “Siento que mi amor y respeto por la naturaleza y los animales, una práctica constante de yoga y una vida espiritual activa me ayudaron mucho a atravesar estos momentos tan desafiantes!”. Finalmente, celebró el fin de año con deseos y buenos augurios para todos sus seguidores. “Termino este año con la certeza que los milagros existen y con fe todo es posible! De corazón espero que mi experiencia le sirva de inspiración a otras personas!”, expresó.

Enseguida, la publicación trepó al ritmo de reacciones y comentarios rebosantes de alegría, entre ellos el de Silvina Escudero, Floppy Tesouro y Noelia Marzol, quien también recientemente reveló que espera un varón con el futbolista Ramiro Arias. Por su parte, Diego también compartió su felicidad en su cuenta personal “Gracias 2020 por esta bendición y sobre todo a vos @pazcornuok por este doble milagro increíble... contra todo pronóstico acá estamos. Gracias por hacerme confiar y creer que todo es posible. Cada día te admiro más, te amo”, escribió el joven de 34 años.

Paz y Diego se conocieron a finales de 2017 en la disco Tequila y fue un flechazo tan intenso que perduró en el tiempo. Ella venía de separarse de Jorge Basile y no quería saber nada con empezar una relación. Pero el amor fue más fuerte y, al poco tiempo, ya estaba conviviendo con Diego, con el que comparte la pasión por el deporte y la vida natural y al aire libre. “Nunca imaginé que podía encontrar un amor así”, resumió. Y calificó a su novio, nueve años menor, como “todo un caballero”. En la Navidad de 2018, él le propuso casamiento y ella aceptó sin dudarlo. Celebraron en un distinguido restó de Palermo y disfrutaron de una apasionada luna de miel en Río de Janeiro. Estas fiestas les tenían reservada otra sorpresa.

Sin embargo, el año no había transcurrido de la mejor manera para Paz. Más allá del impacto sanitario de la pandemia de coronavirus, Paz sufrió el impacto de la crisis económica de la industria textil. “Antes de que se anuncie la cuarentena, ya no se estaba vendiendo nada. No entraba gente a los locales. Y ahora se frenó todo absolutamente. De un día para el otro me encontré con un montón de gastos y sin que entre plata a la empresa”, admitió la diseñadora, quien se mostró angustiada por la situación. “Tengo que elegir entre mi empresa o mis empleados y es muy feo”, reconoció.

Al poco tiempo, fue noticia cuando contó que un grupo de delincuentes le robó una de las ruedas de su auto que se encontraba estacionado en la puerta de su casa en el barrio de Belgrano. En esa oportunidad, y a pesar de los malos tragos, se mostró con una actitud positiva. La meditación, admitía, la ayudaba a pensar hacia adelante. Y qué mejor día que la víspera de Navidad para recoger los frutos.

