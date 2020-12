La dolorosa revelación del Puma Rodríguez: “Después del trasplante de pulmón, tuve miedo de quedarme ciego”

En diciembre de 2017 el Puma Rodríguez vivió lo que fue el momento más difícil de su vida. En el hospital de Miami Jackson Memorial, se sometió a una operación de doble trasplante de pulmón. El cantante de por ese entonces 73 años padecía fibrosis pulmonar idiopática desde el año 2000 y estaba esperando un donante desde hacía mucho tiempo. “Para él, esta es una nueva oportunidad de vida y está viviendo todo el proceso con mucha fe”, había detallado su publicista Beatriz Parga a EFE.

Hoy, a tres años de su “renacer”, tal cual lo definió él mismo, brindó una entrevista a Gonzalo Mihail, en el podcast Desgracia, contando detalles de aquél momento. “El primer llamado tuvimos 24 horas en ayunas esperando para entrar al quirófano. Llegan los doctores con unas caras muy compungidas, muy tristes, y me dicen que no están seguros del trasplante. Y yo le digo al doctor principal: ‘si tienen un uno por ciento solamente de duda, mándame para mi casa, buscaremos otra oportunidad. Y efectivamente así fue’. Y agregó: “Carolina -su mujer- tenía un presentimiento de que esos no eran los pulmones realmente y me lo decía ahí cuando estábamos esperando. Y tuvo razón. Pero el segundo llamado sí, fue de gran felicidad”.

Sin embargo, cuando creía que ya estaba todo controlado, el venezolano reveló que la recuperación no fue fácil. “Yo me apunté en todas. Estuve internado la primera vez tres meses, la segunda esta bacteria en la nariz fue terrible realmente. Las biopsias eran bastante dolorosas, para ver si era cáncer o no, si perdía la nariz o el ojo, tenía miedo de quedarme ciego. Tuve un susto tremendo. Pero bueno, gracias a Dios, fue todo positivo”, describió. Y detalló: “Eso me impidió más reencontrarme con mi voz, porque la voz suena en todos los senos paranasales y en el paladar, entonces sí me costó muchísimo encauzar otra vez la voz”.

Respecto a su donante, tuvo profundas palabras de agradecimiento: “Le agradezco a él y a la familia por mi existencia, quisiera conocerlos alguna vez a los familiares para darles las gracias personalmente”. Y sostuvo: “Empecé de cero otra vez”.

El Puma Rodríguez habla de Susana Giménez

Hace tan solo días, al cumplirse el tercer aniversario de su operación, el “Puma” realizó un emotivo posteo en su Instagram. “¡Hoy cumplo 3 años de Nueva Vida! El 17 de Diciembre de 2017 fue mi trasplante de pulmones. Sigo dando gracias a Dios, al donante y a la familia del donante; a los médicos, enfermeras, personal clínico y por supuesto a mi familia, sin ellos no estuviese escribiendo estas líneas ¿Y cuál es mi aprendizaje hasta ahora? Aprendí a que no porque se vaya más de prisa se llega primero. La vida es una carrera de resistencia donde lo importante no es andar velozmente sin disfrutar el aquí y el ahora, al igual que no importa caerse sino levantarse”, escribió, ente otras cosas, en su extenso relato.

En otro pasaje de la conversación, reconoció que en un momento de su vida estuvo profundamente enamorado de la diva argentina Susana Giménez. “Era un bombón, una cosa impresionante. Nosotros caribeños, y llega esa rubia impresionante, con ese carisma, esa alegría y espontaneidad, esa honestidad, sinceridad, a mí me cautivó como a millones de venezolanos”.

Cabe recordar que el cantante está viviendo en Miami desde la década del ’90. Allí, contrajo matrimonio con la modelo cubana-estadounidense Carolina Pérez, con quien tuvo a Génesis Rodríguez. El cantante, además, es padre de Liliana y Lilibeth Morillo, fruto de su relación anterior con la venezolana Lila Morillo.

