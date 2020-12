Cómo sigue la batalla judicial entre Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis por la división de bienes

Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis tienen una guerra por la división de bienes

Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis se divorciaron luego de casi tres décadas de estar juntos. El ex jugador de fútbol y la madre de Axel, Charlotte y Alexander están en plena batalla judicial por la división de bienes conyugales. Además la actual pareja del Pájaro, Sofía Bonelli, también inició una causa contra Nannis.

Fernando Burlando, abogado de Caniggia, dio detalles de esta causa en una entrevista con el ciclo Nosotros a la mañana: “A Nannis se la denunció por estafa, fue por la venta de un inmueble sin el consentimiento de Claudio en los Estados Unidos que era propiedad de la sociedad conyugal”. Cuando le preguntaron cómo logró vender esta propiedad, el letrado respondió: “En este caso, ella aprovechó que el inmueble estaba su nombre, pero eso no la hace solamente propietaria a ella”.

Además, contó que Bonelli también inició acciones legales contra Nannis, luego de que publicara una serie de mensajes en su contra. En Instagram, compartió una foto de la joven y la criticó por haberse operado, como ella también lo hizo en su momento: “Lo que te voy a decir te va a alterar, y no creo que lo puedas superar. Todas tus cirugías no se pueden enumerar, pero lamento que la nuez no te la puedas operar”.

“Sofía le inició una causa, cansada de tantas agresiones verbales. Maltrato no solo a ella, sino al género. A una situación que tiene que ver con denominarla de una manera…”. La panelista Karina Iavícoli aclaró que Mariana la había tratado de “travesti” en varias oportunidades.

Burlando dio detalles de la batalla judicial entre Caniggia y Mariana Nannis (Video: Nosotros a la mañana, El Trece)

“Más allá de lo indignante y feo del pretendido insulto, Claudio no la ha pasado bien durante este año porque se sometió a pericias de todo tipo. Se lo intentó pasar por una persona que estaba insana. Precisamente todo lo que dijo de Claudio, obviamente se demostró que (no es así), ya que él está mejor que yo seguro”, afirmó Burlando.

Caniggia se enojó mucho por el comportamiento de Mariana, especialmente por molestar a su actual pareja que no tiene nada que ver. “¿No entienden que tiene un desequilibrio mental que debería ser tratada psiquiátrica y psicológicamente? Lo que dice supera ampliamente la realidad, fomenta odio y violencia y no tiene respeto por nadie. Lo que dijo de Sofía es una barbaridad. ¿No lo entienden? Mariana está hace un buen rato pasando por momentos donde su desvarío es tal que vive permanentemente inmersa en una realidad paranoica, que es una maraña de fantasías oscuras surrealistas”, dijo el ex jugador en un mensaje que le mandó a Andrea Taboada, panelista de Los Ángeles de la Mañana.

Claudio Caniggia y Sofía Bonelli están en México

En ese mismo programa, Bonelli salió a hablar del enfrentamiento con Nannis: “Ella inventa cualquier cosa, se la pasa tirando mierda todo el tiempo”, dijo muy enojada la joven desde una conversación telefónica desde México. “Yo soy la novia de Claudio y ella se tira contra mí, si fuera otra chica también la mataría, no es un tema personal. Ella no me conoce a mí, yo no la conozco, no tiene idea de mi familia. No sé, me tendrá envidia”, señaló.

Además, con total sinceridad explicó: “Yo me puedo operar lo que quiero. Me operé las lolas, no me gustaba mi nariz y me la operé. Me hice los abdominales falsos que se hacen todas, pero que nadie dice. Me encanta como me quedaron. Yo soy una mina cualquiera que se opera lo que se le da la gana”.

“Claudio siempre me dice: ‘Qué dice ella (Mariana) si se operó toda en Marbella y encima quedó mal’. A él le parece patético y le da vergüenza ajena que una mina grande se ponga a hacer esto. Se puede pelear con él, es entendible porque están en un divorcio, hay hijos de por medio, pero hay cosas que te bajan como mujer, es vergonzoso”, finalizó la joven.

