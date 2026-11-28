Bajar el nivel de iluminación de la pantalla puede contribuir a que la batería de un teléfono Android rinda durante más tiempo. REUTERS/Jeenah Moon/File Photo

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Reducir el brillo de la pantalla es una de las medidas que Google recomienda para aprovechar mejor la batería de un celular Android. Este ajuste, aunque parece sencillo, es útil en momentos en los que se necesita extender la duración de la carga y no se tiene acceso a un cargador ni a una batería portátil.

Google reúne otras siete configuraciones que pueden ayudar a que la batería dure más tiempo. Algunas solo están disponibles en dispositivos con Android 13 o versiones posteriores y su funcionamiento puede variar según el modelo de teléfono.

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Qué otros consejos ofrece Google para alargar la batería del celular

Los otros consejos que ofrece Google para alargar la batería del celular son:

Configurar la pantalla para que se apague rápido: reduce el tiempo que la pantalla permanece encendida cuando el dispositivo no está en uso.

Algunas de estas opciones requieren Android 13 o una versión más reciente del sistema operativo. (Imagen ilustrativa)

Configurar el brillo para que cambie automáticamente: permite que el teléfono ajuste el brillo de la pantalla de forma automática.

Desactivar los sonidos o las vibraciones del teclado: elimina estas funciones al escribir en el dispositivo.

Restringir las aplicaciones que consumen mucha batería: limita el uso de energía de las apps con mayor consumo.

Activar Batería adaptable: habilita esta opción disponible en Android para administrar el uso de la batería.

Borrar las cuentas que no se usan: elimina del dispositivo las cuentas que ya no son necesarias.

Activar el Tema oscuro: cambia la apariencia de la interfaz a tonos oscuros.

Google aconseja quitar el sonido y la vibración del teclado, ya que esto permite eliminar esos efectos durante la escritura. REUTERS/Lisi Niesner/File Photo

Cómo cuidar la batería de un celular Android

Evitar el sobrecalentamiento del teléfono es una de las medidas más útiles para cuidar la batería de un celular Android. Google advierte que el calor acelera el agotamiento de la carga y puede dañar la batería, incluso cuando el equipo no está en uso.

Para reducir ese riesgo, conviene no dejar el dispositivo expuesto al sol ni usarlo en lugares muy calurosos, especialmente cuando está cargando. Es recomendable utilizar el adaptador de alimentación incluido con el teléfono o uno aprobado por el fabricante, ya que otros cargadores podrían cargar más lentamente o afectar al equipo.

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No es necesario descargar la batería por completo antes de conectarla. Google señala que puede dejarse bajar ocasionalmente por debajo del 10% y luego cargar el dispositivo por completo durante la noche.

Proteger el teléfono de temperaturas elevadas es una medida importante para conservar el estado de la batería. REUTERS/Bruna Casas

Qué hábitos reducen la vida útil de la batería de un celular

El calor sostenido y las descargas profundas son hábitos que pueden acortar la vida útil de la batería de un celular.

Dejar el teléfono bajo el sol, dentro de un auto estacionado o cerca de una fuente de calor expone sus componentes a temperaturas que aceleran el desgaste químico.

Las baterías de ion de litio pierden capacidad con el tiempo y los ciclos de carga. Sin embargo, la forma en que se usa y se carga el equipo puede influir en la velocidad de ese deterioro.

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El Departamento de Energía de Estados Unidos señala que la degradación de estas baterías aumenta con la temperatura y el nivel de carga.

Revisar qué aplicaciones consumen más energía y mantener el sistema actualizado ayuda a detectar procesos que agotan la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro hábito que conviene evitar es usar aplicaciones exigentes —como videojuegos, navegación GPS o grabación de video— mientras el celular se está cargando, en especial si el dispositivo ya está caliente. Esa combinación puede elevar todavía más la temperatura del equipo.

No es necesario esperar a que la carga llegue al 0% para conectar el teléfono. Las recargas parciales son compatibles con las baterías actuales y evitan llevar el dispositivo de forma repetida a niveles muy bajos de energía.

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Por último, revisar el consumo de las aplicaciones y mantener actualizado el sistema permite detectar procesos que agotan la carga. Google indica que el modo Ahorro de batería limita parte de la actividad en segundo plano, una alternativa útil cuando se necesita reducir el consumo energético.