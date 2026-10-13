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Epic Games retrasa un juego con personajes de Star Wars y Marvel para desarrollarlo completamente con IA

El proyecto forma parte de la colaboración de 1.500 millones de dólares entre Epic y Disney. La apuesta por la IA llega después de que el lanzamiento previsto para marzo se retrasara

Epic Games utilizará la IA para acelerar la creación de un videojuego con personajes de Star Wars y Marvel.
Epic Games utilizará la IA para acelerar la creación de un videojuego con personajes de Star Wars y Marvel. (Epic Games)
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Epic Games retrasó el lanzamiento de un videojuego de disparos multijugador que reunirá personajes de Marvel y Star Wars, y pidió a sus desarrolladores que recurran a la inteligencia artificial (IA) para avanzar con su producción. El juego iba a estrenarse en marzo, pero ahora no tiene una nueva fecha anunciada, según informó Bloomberg, que citó a personas familiarizadas con el proyecto.

El medio reportó que los directores del juego comunicaron internamente que la producción adoptaría un modelo “IA primero”: el código y el arte se crearían mediante flujos de trabajo basados en inteligencia artificial, con herramientas como Claude, de Anthropic. Los trabajadores humanos tendrían la tarea de orientar y supervisar los resultados.

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Epic confirmó a Bloomberg que está incorporando herramientas de IA para acelerar el desarrollo, bajo la dirección de sus equipos creativos. La empresa no anunció públicamente una nueva fecha de lanzamiento ni detalló qué partes del juego se producirán con estas herramientas.

Logotipo de Epic Games en blanco y negro en el centro de la imagen. Al fondo, una oficina con empleados trabajando en sus escritorios, difuminada.
Epic Games busca acelerar la creación de un videojuego usando IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un retraso que cambia el rumbo del proyecto

El videojuego forma parte de la colaboración entre Epic y Disney, anunciada en 2024. En ese momento, Disney comunicó una inversión de 1.500 millones de dólares en Epic y una alianza para desarrollar experiencias y juegos conectados con sus franquicias. El nuevo título incluiría personajes de Marvel y Star Wars, aunque todavía no se ha presentado oficialmente al público.

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De acuerdo con las fuentes citadas por Bloomberg, el desarrollo avanzaba más despacio de lo previsto porque Epic habría calculado por debajo el trabajo y el tiempo necesarios para crear el juego. La decisión de cambiar a un modelo centrado en IA llega en medio de ese retraso, pero no se ha confirmado que la inteligencia artificial sea la causa original de los problemas de calendario.

El equipo habría expresado dudas sobre la madurez de estas herramientas durante una videoconferencia interna. Esa reacción refleja una discusión más amplia en el sector: aunque estudios y desarrolladores exploran usos de IA generativa, persisten preguntas sobre la calidad de los resultados, el control creativo y el efecto que puede tener en los puestos de trabajo.

Epic Games decidió adoptar la IA en la creación de un videojuegos al darse cuenta que estaban muy retrasados en su lanzamiento.
Epic Games decidió adoptar la IA en la creación de un videojuegos al darse cuenta que estaban muy retrasados en su lanzamiento.

La IA llega a una industria bajo debate

La IA generativa puede producir textos, imágenes y código a partir de instrucciones. En el desarrollo de videojuegos, algunas empresas la utilizan como apoyo para crear prototipos, acelerar tareas repetitivas o explorar ideas. El enfoque descrito por Bloomberg para el proyecto de Epic iría más allá de esos usos parciales, al plantear que las herramientas generen elementos centrales del juego.

Aun así, la supervisión humana seguirá siendo necesaria para revisar lo producido, integrarlo y comprobar que funcione. En un videojuego de gran escala, el código debe responder de forma estable a las acciones de los jugadores, mientras que el arte debe ajustarse al estilo visual, las licencias y las expectativas asociadas a franquicias conocidas.

La noticia aparece en un contexto de recortes en la industria. En marzo, Epic anunció que eliminaría alrededor de 1.000 puestos de trabajo, y atribuyó la decisión a una menor participación de los usuarios en Fortnite y a dificultades económicas del sector. La compañía señaló entonces que los despidos no estaban relacionados con la IA, según informó AP.

La llegada de la IA a la industria de los videojuegos sigue generando debate. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
La llegada de la IA a la industria de los videojuegos sigue generando debate. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Sin fecha confirmada

Por ahora, Epic no ha informado cuándo llegará el juego ni ha publicado detalles sobre su nombre, plataformas o mecánicas. La fecha prevista de marzo quedó descartada y el calendario dependerá del avance del proyecto.

La colaboración pone a prueba una forma de producción todavía poco habitual en grandes lanzamientos. El resultado permitirá observar cómo responde la IA cuando se utiliza de manera extensa en un juego comercial y qué papel desempeñan los desarrolladores en la selección y revisión de sus aportes. Mientras tanto, tanto el estreno como el alcance final de estas herramientas siguen sin confirmación oficial.

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