La lista de lecturas sugeridas por Bill Gates supera los 100 títulos sobre tecnología, salud, historia, ciencia y economía. (REUTERS/Caitlin Ochs)

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Bill Gates, cofundador de Microsoft, también es conocido por las recomendaciones de lectura que comparte desde hace años. Su lista ya supera los 100 títulos e incluye obras sobre tecnología, salud, historia, ciencia y economía.

Entre los libros económicos que sugirió figura Economía pobre, de Abhijit Banerjee y Esther Duflo. Gates lo presentó como una fuente de ideas basadas en datos sobre los programas de ayuda al desarrollo.

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La selección económica de Gates reúne 13 títulos que abordan la pobreza, las crisis financieras, el crecimiento, la desigualdad, el capitalismo y la medición de indicadores como el producto bruto interno.

La selección económica del cofundador de Microsoft reúne 13 libros enfocados en pobreza, desigualdad y crisis financieras. (REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

Todos los libros de economía que ha recomendado Bill Gates

La lista incluye El idealista, de Nina Munk, sobre el proyecto de Jeffrey Sachs en África; Confiamos en la Fed, centrado en la Gran Recesión, y Economía pobre, que propone repensar la lucha contra la pobreza global.

Recomendó La gran escapada, de Angus Deaton, una obra sobre salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad; La caja, de Marc Levinson, acerca del impacto de los contenedores marítimos, y Cifras pobres, de Morten Jerven, que analiza las estadísticas sobre desarrollo económico en África.

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Obras como 'Economía pobre' y 'Buena economía para tiempos difíciles' forman parte de los textos recomendados por el empresario. (Gates Notes)

Otros títulos son Cómo funciona Asia, de Joe Studwell, que examina si las lecciones del crecimiento asiático pueden aplicarse en África; El capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty, sobre la desigualdad, y Prueba de estrés, de Timothy Geithner, un relato sobre la crisis financiera global.

La selección continúa con El poder de competir, sobre ideas para revitalizar la economía de Japón; El futuro del capitalismo, de Paul Collier, y Capitalismo sin capital, que analiza el peso creciente de los activos intangibles en la economía.

El listado incorpora El auge y caída del crecimiento estadounidense, sobre la evolución económica de Estados Unidos, y Buena economía para tiempos difíciles, de Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo, que aborda debates económicos vigentes incluso después de la pandemia de COVID-19.

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El cofundador de Microsoft reconoció que los sistemas actuales de inteligencia artificial superan sus habilidades de programación. (Gates Notes)

El libro que Bill Gates recomienda para entender el fenómeno de la IA

Bill Gates recomienda The Coming Wave (La ola por venir), de Mustafa Suleyman, como una guía para comprender el avance de la inteligencia artificial y sus efectos sociales.

El cofundador de Microsoft considera que la obra es una de las más relevantes sobre el tema. El libro analiza la convergencia entre IA, biotecnología, edición genética y síntesis de ADN, tecnologías capaces de modificar economía, política y medicina.

Suleyman plantea el desafío de contener riesgos sin anular beneficios. Propone mecanismos técnicos, regulaciones modernas y cooperación internacional. Gates advierte que controlar estas herramientas es complejo por su accesibilidad y potencial dual creciente.

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Bill Gates recomienda el libro 'The Coming Wave', de Mustafa Suleyman, para comprender el avance de la inteligencia artificial. (REUTERS/Dado Ruvic)

Bill Gates reconoce que la IA programa mejor que él

Bill Gates reconoció que los sistemas de inteligencia artificial ya superan las habilidades de programación que desarrolló desde su adolescencia, una actividad que definió buena parte de su trayectoria como cofundador de Microsoft.

En una entrevista con The Observer, el empresario sostuvo que sus conocimientos técnicos habían quedado desactualizados hacia finales de 2025 y resumió ese cambio con una frase: “Ese día pasó hace tiempo”, al aludir a su antigua aspiración de convertirse en el mejor programador del mundo.

Gates comenzó a escribir código a los 13 años y mantuvo esa práctica durante décadas. Sin embargo, considera que la evolución de la IA marca una ruptura más amplia que su propia experiencia profesional.

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Gates alertó sobre una reducción de los ingresos destinados a las redes de protección social ante el reemplazo de trabajadores. (TT News Agency/ Stefan Jerrevang via REUTERS)

Según planteó, estas herramientas avanzarán hasta liderar tareas de matemáticas, ciencia e ingeniería, ámbitos asociados históricamente al conocimiento especializado de las personas.

El empresario advirtió que la automatización puede transformar tres áreas centrales del empleo: la invención, las tareas administrativas y el trabajo físico. Sobre este último punto, mencionó el desarrollo de robots humanoides capaces de asumir funciones que hoy requieren intervención humana.

Su preocupación es que las empresas opten por reemplazar trabajadores por sistemas automatizados sin contemplar las consecuencias sociales de esa decisión.

Entre los riesgos, Gates señaló una posible reducción de los ingresos que sostienen las redes de protección social, precisamente en un escenario de menor demanda de trabajo humano.

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