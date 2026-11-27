La Libertad Avanza se alió con la UCR, el MID y partidos provinciales para armar un frente electoral en La Pampa

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Cinco fuerzas políticas suscribieron este viernes en La Pampa un acuerdo formal para conformar un frente electoral y de gobierno de cara a los comicios provinciales y, en caso de darse las condiciones, también a los nacionales de 2027. La Libertad Avanza (LLA), la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Comunidad Organizada (CO) y el Movimiento Federalista Pampeano (MoFePa) firmaron el comunicado conjunto en la ciudad de Santa Rosa.

El texto del acuerdo establece que las partes se comprometen a actuar bajo un espacio común, sustentado en principios y lineamientos consensuados que orientarán la elaboración de las propuestas programáticas del frente. Al mismo tiempo, deja constancia de que la alianza respetará “la identidad, la autonomía y la representación institucional de cada uno de los partidos” que lo integran. El documento también contempla la posibilidad de incorporar a otras fuerzas con vocación frentista que se sumen en etapas posteriores.

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Uno de los puntos centrales del acuerdo es la voluntad de los firmantes de evitar elecciones internas, adoptando “metodologías objetivas” para definir candidaturas. Esta decisión, plasmada en el texto de manera explícita, busca ordenar la competencia interna antes de llegar a los comicios generales y reducir potenciales tensiones entre espacios con tradiciones e historias partidarias distintas.

Los presidentes de cada partido en el territorio pampeano fueron quienes estamparon su firma. Por LLA, lo hizo Adrián Ravier; por el MID, Agustina De la Nava; por MoFePa, José Vázquez; por CO, Juan Carlos Tierno; y por la UCR, Martín Berhongaray. Cada uno actuó en representación de su estructura partidaria provincial, según consta en el comunicado.

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El acuerdo define como objeto central “coordinar la participación electoral” de las fuerzas suscriptoras. Para ello, el texto prevé que la articulación se realice “de conformidad con sus respectivas disposiciones orgánicas y la normativa electoral vigente”, lo que implica que cada partido deberá ajustar sus decisiones internas a los compromisos asumidos colectivamente sin resignar su marco legal propio.

La alianza reúne a espacios de distinto origen ideológico. La UCR es uno de los partidos con mayor arraigo histórico en el país; el MID, fundado en 1963 por Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio, tiene una larga trayectoria en el campo del desarrollismo; mientras que MoFePa y CO son fuerzas con anclaje específicamente provincial. LLA, por su parte, es el partido del presidente Javier Milei a nivel nacional y el de mayor crecimiento electoral en los últimos años.

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El comunicado no detalla aún cuáles serán los mecanismos concretos para la selección de candidatos, aunque anticipa que esos aspectos se definirán en una etapa ulterior. Lo que sí queda fijado desde este primer documento es la decisión política de concurrir juntos a los comicios, con un esquema que pretende combinar la identidad de cada fuerza con la eficacia de una presentación unificada ante el electorado pampeano.