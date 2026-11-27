Android concentra el 74% de las ventas globales de celulares, su nivel más bajo en un tercer trimestre. (Europa Press)

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El mercado mundial de teléfonos inteligentes atraviesa su peor momento del año: las ventas cayeron un 16% interanual durante el tercer trimestre de 2026, según datos de Counterpoint Research. En ese contexto de contracción generalizada, Android retrocedió hasta el 74% de la cuota global, mientras que iOS, el sistema operativo de Apple, alcanzó el 21%, su mejor registro en este período.

La consultora atribuye el desplome de las ventas a la crisis de componentes que atraviesa la industria. Esta situación derivó en una gama de entrada más cara y con modelos menos competitivos, además de una gama alta que presenta cada vez menos novedades que justifiquen la renovación de equipos. El deterioro se aceleró a lo largo del año: la caída fue del 4% en el primer trimestre, del 11% en el segundo y del 16% en el tercero.

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Android, al estar presente en todas las franjas de precio, resultó más expuesto a esta retracción. Su cuota bajó cinco puntos respecto al año anterior y un punto frente al segundo trimestre de 2026. Los lanzamientos de gama alta de OPPO, vivo y Xiaomi, junto con los últimos modelos plegables de Samsung, amortiguaron parcialmente el golpe sobre el sistema de Google.

En Estados Unidos, iOS supera a Android con el 54% de las ventas frente al 46%. (Europa Press)

Apple no vende más, pero gana participación

La clave del avance de iOS no está en un repunte de ventas, sino en la resistencia frente a la caída general del mercado. Las ventas de iPhone crecieron apenas un 2% interanual, un ritmo que, comparado con la contracción del 16% del mercado total, bastó para que la porción de Apple sobre el conjunto aumentara. Counterpoint atribuye este comportamiento al desempeño de los iPhone 18 Pro, que superaron a la generación anterior pese a las subas de precio aplicadas.

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La distancia entre ambos sistemas operativos se redujo once puntos en dos años. En el tercer trimestre de 2024, Android concentraba el 80% de las ventas e iOS, el 16%. El informe también muestra que el cuarto trimestre histórico favorece a Apple: iOS alcanzó el 22% en 2024 y el 24% en 2025, por lo que no se descarta que el cierre de 2026 marque un nuevo máximo para la marca, que podría llegar hasta el 25 por ciento.

Tres mercados, tres comportamientos distintos

El reparto entre sistemas operativos varía de manera marcada según la región. En Estados Unidos, iOS domina con el 54% frente al 46% de Android, una proporción que no bajó del 50% en ninguno de los trimestres analizados. En India ocurre el patrón inverso: Android controla el 92% del mercado y el iPhone se limita al 8 por ciento.

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India mantiene a Android como sistema dominante, con el 92% de participación en el mercado. (Europa Press)

China presenta un escenario más fragmentado por la presencia de HarmonyOS, el sistema operativo de Huawei. Esta plataforma retrocedió dos puntos respecto al trimestre anterior y se quedó con el 22% de las ventas en ese país, mientras Android subió del 58% al 60% e iOS se mantuvo estable en el 18 por ciento.

Pese a la caída en su cuota local, Huawei creció un 12% interanual en un mercado que se contrajo un 10%, un desempeño que contrasta con la tendencia general del sector.

HarmonyOS, aparente estabilidad con riesgos a la vista

A escala global, HarmonyOS conserva una cuota del 5%, cifra que se ha mantenido relativamente estable en los últimos trimestres, salvo una excepción puntual en el tercer trimestre de 2025. Counterpoint advierte, sin embargo, que las subas de precio que Huawei aplicó en septiembre podrían frenar el impulso de la marca en los próximos meses.

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HarmonyOS, de Huawei, retiene el 22% de las ventas en China pese a la caída del mercado local. (Europa Press)

La consultora había anticipado meses atrás que la escasez de memoria DRAM y Flash iba a condicionar las ventas de teléfonos móviles y computadoras portátiles durante 2026. Los tres informes trimestrales publicados hasta ahora confirman esa proyección y reflejan un escenario adverso para la comercialización de hardware de consumo en general.