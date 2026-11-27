La plataforma, creada por Daniel Luu, cataloga más de 200 tiendas de ropa, estudios de tatuaje y salones de belleza de Leonida. (Rockstar)

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Tras poco más de una semana del lanzamiento de Grand Theft Auto VI, una parte de la comunidad de jugadores dejó en pausa la trama principal para dedicarse a algo distinto: recrear y catalogar el vestuario completo de Jason y Lucía, los protagonistas del título de Rockstar Games.

La herramienta que lo hizo posible se llama GTA 6 Fits y funciona como un catálogo colaborativo donde cualquier usuario puede subir capturas de pantalla con sus combinaciones de ropa y señalar, prenda por prenda, en qué tienda del mapa se consigue.

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El sitio, desarrollado por Daniel Luu, conocido en redes como @squishguin, nació como respuesta a la cantidad de opciones de personalización que ofrece el juego: peinados, maquillaje, tatuajes, joyería, vello facial y ropa distribuida en más de 200 comercios del estado ficticio de Leonida. Ante ese volumen, encontrar una prenda específica sin guía implicaba recorrer tiendas al azar.

GTA 6 Fits reúne capturas de usuarios con los conjuntos de Jason y Lucía disponibles en el juego. (Captura de pantalla)

Cómo funciona la plataforma

GTA 6 Fits organiza la información en un feed donde los jugadores publican sus conjuntos terminados. Al hacer clic sobre cualquier look, la web despliega la lista completa de elementos que lo componen, desde camisetas y jeans hasta lentes, aretes y cortes de cabello, junto al nombre del establecimiento donde se adquiere cada pieza. Entre los comercios que aparecen con mayor frecuencia figuran Nola, Ferruccio Tucci, Suburban, Stock 305 y Bargain World.

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El sitio también incorpora un mapa interactivo que ubica cada tienda dentro del territorio de Leonida, lo que permite planificar una ruta de compras sin necesidad de explorar el mundo abierto a ciegas. Además, los usuarios pueden filtrar los resultados por comercio, por prenda individual o por popularidad de los estilos subidos por la comunidad.

Conjuntos virales y referencias a la cultura pop

Entre los looks más replicados destaca uno para Lucía que combina un maquillaje estilo soft e-girl, cadenas corporales bañadas en plata, aretes de argolla, una chaqueta de manga larga obtenida como recompensa de progreso en el juego y jeans de segunda mano comprados en Hamlet Thrift.

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Entre las tiendas más citadas por los usuarios figuran Nola, Suburban, Stock 305 y Bargain World. (Captura de pantalla)

La variedad de combinaciones disponibles llevó a algunos jugadores a recrear personajes ajenos al universo de GTA: se han documentado atuendos que imitan a Tyler Durden, de El club de la lucha, a Kazuma Kiryu, protagonista de la saga Yakuza, e incluso versiones inspiradas en superhéroes de filmes recientes.

GTA 6 Fits no es la única herramienta de este tipo. En paralelo circula otro sitio, de carácter más experimental, que funciona como un probador virtual donde el usuario arma combinaciones para Lucía y las añade a una especie de carrito de compras antes de replicarlas dentro del juego.

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El contexto detrás del furor por la personalización

El interés por estos detalles cosméticos convive con los primeros meses de un lanzamiento que, desde su debut el 19 de noviembre, acumuló cifras de ventas y valoraciones elevadas, un fenómeno que también reactivó el interés por las entregas anteriores de la saga. Parte de los jugadores que completaron la historia principal optaron por extender su estadía en Leonida mediante actividades secundarias, tareas domésticas dentro del juego y recorridos sin un objetivo narrativo concreto.

El director de diseño Scott Butchard explicó que repetir misiones restaría peso a las decisiones narrativas del jugador. (Europa Press)

Esa exploración sin prisa choca, sin embargo, con una limitación técnica confirmada por el estudio: GTA VI no permite rejugar misiones ya completadas, una función que sí existía en GTA 5 y en Red Dead Redemption 2.

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El director sénior de diseño de Rockstar Games, Scott Butchard, explicó a Kotaku que la opción se consideró en etapas tempranas de desarrollo, pero quedó descartada porque entraba en conflicto con el peso narrativo de las decisiones del jugador. “La repetición de misiones fue sin duda algo que barajamos en las primeras fases del desarrollo, pero actualmente no la ofrecemos”, declaró Butchard, quien añadió que esa dinámica “restaba importancia a las decisiones” tomadas durante la partida.

La ausencia de esta función generó críticas entre los usuarios, en particular por la calidad de algunas secuencias, como la misión final del primer capítulo. Dado que completar el juego puede requerir entre 50 y 100 horas, reiniciar toda la partida solo para repetir una escena puntual resulta poco viable para la mayoría de los jugadores, aunque Rockstar dejó abierta la posibilidad de una actualización futura que incorpore la opción.

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