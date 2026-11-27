Empleados de Meta denunciaron que la inteligencia artificial reemplaza a moderadores humanos en Facebook e Instagram. (REUTERS/Annegret Hilse/File Photo/File Photo)

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Empleados de Meta advirtieron que la empresa está reemplazando a moderadores humanos por inteligencia artificial en Facebook e Instagram y que el cambio provoca errores a gran escala y deja a los usuarios sin una persona a quien reclamar. The Guardian publicó el testimonio de varios trabajadores el 25 de noviembre.

Según el relato, algunos equipos de moderación fueron reducidos a la mitad o a un tercio de su tamaño.

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Uno de los empleados describió el área como un conjunto de “skeleton teams” (equipos mínimos, casi vacíos) y dijo: “ha sido un verdadero desorden”. Los trabajadores hablaron bajo condición de anonimato.

Los equipos de moderación de contenido sufrieron reducciones de hasta la mitad de su personal. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Afirmaron que los sistemas automáticos entienden mal el contexto, sobre todo en idiomas distintos del inglés y que borran con frecuencia contenido que debería permanecer. Como la IA actúa mucho más rápido que una persona, sostuvieron, cada falla alcanza a más usuarios.

Por otro lado, una vez que una publicación o una cuenta es eliminada, llegar a alguien que pueda revertir la decisión es mucho más difícil que antes, incluso para quien conoce a alguien dentro de la compañía, según los empleados.

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Qué dijo Meta sobre las declaraciones de sus empleados

Un portavoz de Meta respondió al diario que los reclamos de aplicación de las reglas por afiliación política o activismo son infundados. La empresa dijo que sus sistemas más recientes cometen en promedio 13% menos errores que los revisores humanos y detectan 10% más infracciones reales.

Los sistemas automáticos presentan fallas frecuentes de interpretación contextual en idiomas distintos del inglés. (REUTERS/Dado Ruvic)

Esas cifras provienen de pruebas internas de Meta. Los textos consultados no describen cómo se hicieron, qué se consideró un error ni qué idiomas abarcaron, y no hay una verificación independiente. La compañía agregó que los usuarios pueden apelar las decisiones.

En marzo de 2026, Meta había anunciado que incorporaría sistemas de IA más avanzados para aplicar sus normas comunitarias.

En su Centro de Transparencia, actualizado el 19 de marzo de 2026, sostiene que pasará a una aplicación basada primero en IA solo cuando la tecnología supere de forma constante a sus métodos actuales en todas las pruebas.

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Meta afirmó que sus herramientas automáticas registran un trece por ciento menos de errores que los revisores humanos. (REUTERS/Carlos Barria)

En ese mismo documento, Meta afirma que los expertos humanos seguirán escribiendo las políticas, entrenando y evaluando los modelos y tomando las decisiones más complejas, como la decisión final sobre las apelaciones por cuentas deshabilitadas. TechCrunch indicó ese día que la empresa también reduciría su dependencia de proveedores externos.

Repro Uncensored, una organización que vigila la censura digital, registró 657 incidentes en 44 países entre enero y junio de 2026, según la descripción del informe que hizo el sitio Tech Times.

De ellos, 514 ocurrieron en plataformas de Meta, alrededor del 78% del total. El grupo contó 210 casos en Meta durante todo 2025, según DailyAI.

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El Consejo Asesor de Contenido recomendó garantizar la revisión humana y ofrecer explicaciones claras ante cuentas deshabilitadas. (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

Se trata de incidentes que una sola organización pudo documentar: no demuestran que cada decisión fuera un error ni que la IA fuera la causa de cada suspensión.

Entre los casos con apelación reportada, solo hay respuesta documentada en 98 de 296, y no se sabe si respondió una persona.

Por separado, el Consejo asesor de Contenido de Meta (Oversight Board), un organismo independiente, recomendó el 4 de junio de 2026 explicaciones más claras sobre las cuentas deshabilitadas y apelaciones más eficaces, con revisión humana en los casos difíciles.

Amazon y Meta negocian el restablecimiento del acceso del agente de inteligencia artificial Muse a la tienda virtual. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Amazon y Meta negocian levantar el bloqueo a Muse

Amazon y Meta negocian restablecer el acceso de Muse, el agente de inteligencia artificial de Meta, a la tienda online de Amazon, tras el bloqueo impuesto en septiembre de 2026.

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La discusión se centra en la visibilidad de los resultados de búsqueda y el tratamiento de la publicidad, un negocio clave para Amazon.

La compañía cuestionó que Muse no se identificara al navegar y advirtió sobre eventuales riesgos de privacidad y seguridad, algo que Meta rechaza. El trasfondo incluye el control de la relación con los consumidores y las comisiones futuras. No hay acuerdo ni fecha definida, aunque ambas empresas colaboran desde 2023.