El servicio pCloud confirmó un ciberataque contra su gestor de contraseñas pCloud Pass que expuso direcciones de correo. (REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo)

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El servicio suizo de almacenamiento en la nube pCloud confirmó que su gestor de contraseñas, pCloud Pass, sufrió un ciberataque. Según la empresa, la intrusión fue contenida y expuso las direcciones de correo de un número reducido de usuarios, sobre los que se hicieron intentos de inicio de sesión.

El caso salió a la luz a partir de los propios clientes debido a que muchos recibieron correos que avisaban de que un dispositivo nuevo se había conectado a su cuenta de pCloud Pass.

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En dos hilos de Reddit, usuarios de distintos países describieron un dispositivo desconocido llamado “pd”, conectado desde la dirección IP 45.131.244.7, en Luxemburgo. Según los usuario, esa dirección pertenece a la infraestructura de pCloud.

Los clientes alertaron sobre conexiones no autorizadas de un dispositivo desconocido vinculado a una dirección IP en Luxemburgo. (REUTERS/Dado Ruvic)

Varios clientes afirmaron que recibieron la alerta aunque tenían activada la verificación en dos pasos (un segundo código además de la contraseña).

Algunos, al revisar su cuenta, no encontraron ningún dispositivo extraño en la lista. Otros recibieron el aviso sin haber usado nunca el gestor, entre ellos una persona que había pedido borrar su cuenta de almacenamiento casi un año antes.

Qué explicó pCloud sobre el ciberataque

La empresa respondió mediante un comunicado en el que señala que “se produjo un ciberataque dirigido a pCloud Pass, que fue contenido con prontitud por el equipo de pCloud”. Agregó que “lamentablemente” se expusieron direcciones de correo de pocos usuarios y que el sistema envía una notificación automática a cada una.

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La compañía aseguró que las contraseñas y notas almacenadas no sufrieron vulneraciones gracias al cifrado en los dispositivos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

pCloud sostiene que el ataque se limitó al gestor de contraseñas y que sus servicios de almacenamiento no se vieron afectados.

Afirma que las contraseñas, notas y demás datos guardados en pCloud Pass no fueron comprometidos, porque se cifran en los dispositivos de los clientes y solo se descifran con la contraseña maestra de cada uno.

La compañía no precisó si los atacantes accedieron a copias cifradas de las bóvedas de contraseñas ni se llevaron alguna ni dijo cuántas direcciones se expusieron, cuántos intentos de acceso hubo ni cómo ocurrió la intrusión.

pCloud recomendó extremar precauciones ante posibles campañas de phishing dirigidas a las direcciones expuestas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

En su comunicado, pCloud mencionó que los avances de la inteligencia artificial aceleran el hallazgo de vulnerabilidades de software, pero no afirmó que este ataque haya usado IA.

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Qué recomienda la empresa a los usuarios

Como las direcciones de correo quedaron expuestas, pCloud pidió a sus clientes extremar la cautela ante intentos de phishing, es decir, mensajes falsos que buscan engañar para obtener datos.

La empresa aseguró que nunca solicitará la contraseña maestra ni las palabras de recuperación por correo, teléfono o chat.

Hasta ahora pCloud no publicó el número de afectados ni un informe técnico del incidente y no aclaró si las bóvedas cifradas estuvieron al alcance de los atacantes.

La firma suiza evitó detallar la cifra exacta de cuentas afectadas y no aclaró si hubo acceso a bóvedas cifradas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Hackean a 1Password desde la cuenta de un empleado

1Password, otro gestor de contraseñas, compartió que una cuenta de GitHub perteneciente a un empleado fue comprometida y utilizada para acceder a sistemas internos de la empresa.

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El incidente, detectado el 19 de noviembre de 2026, permitió a los atacantes obtener información de clientes, código fuente privado e introducir código malicioso en servicios backend y en parte de la infraestructura de integración y despliegue continuo.

Entre los datos expuestos figuran nombres, direcciones de correo electrónico, identificadores de cuenta, registros horarios de inicio de sesión y tokens vinculados a enlaces de invitación o recuperación.

1Password implementó códigos de verificación de diez caracteres alfanuméricos para reforzar la recuperación de cuentas. (REUTERS/Kacper Pempel)

La compañía aseguró que no se vieron afectadas las bóvedas donde los usuarios almacenan sus contraseñas ni las claves de cifrado que las protegen. Señaló que no encontró pruebas de accesos no autorizados a cuentas ni del uso de los tokens sustraídos.

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Como respuesta, 1Password deshabilitó la cuenta comprometida, rotó las credenciales potencialmente expuestas y reforzó controles internos. Además, encargó una revisión a especialistas externos en ciberseguridad, que continúa en curso.

La empresa amplió de seis dígitos a diez caracteres alfanuméricos los códigos de verificación para recuperar cuentas, como medida preventiva.