Guardar

Con Emiliano Dibu Martínez como titular, el Chelsea perdió 3-2 ante el Nottingham Forest en The City Ground y prolongó una racha adversa en la Premier League. El equipo londinense, dirigido por Xabi Alonso, no pudo aprovechar la duodécima fecha para acercarse a la zona de clasificación a la Europa League.

El Nottingham Forest tomó ventaja apenas a los cinco minutos. Jair Cunha le cedió la pelota a Daniel Muñoz, quien envió un centro largo desde la izquierda para Igor Jesus. El delantero resolvió con una volea al ángulo, imposible para el Dibu, que alcanzó a reaccionar, pero no pudo desviar el disparo.

PUBLICIDAD

El Chelsea tuvo dificultades para responder al tempranero golpe. El conjunto visitante intentó sostener la posesión y construir ataques desde ese dominio territorial, aunque no encontró mecanismos claros para superar la defensa local. Su primera aproximación recién llegó a los 23 minutos con un remate desviado, en un tramo con escasas situaciones frente a los arcos.

Emiliano Martínez completó su segundo partido luego de su fractura maxilar (Reuters/Andrew Boyers)

Pedro Neto buscó generar peligro mediante los centros y conectó con Danny Welbeck en una de las acciones ofensivas de los Blues, aunque el intento no prosperó. El equipo de Londres también trató de afirmarse con una defensa ordenada, pero el Nottingham Forest aceleró cada vez que encontró espacios y expuso las limitaciones de su rival para contener las transiciones.

PUBLICIDAD

El panorama se complicó al comienzo del segundo tiempo, cuando el árbitro sancionó un penal para el local. Wesley Fofana anticipó una pelota, pero Liam Delap recuperó la posesión y avanzó hacia el área antes de que el defensor fuera al cruce. Morgan Gibbs-White ejecutó hacia el palo izquierdo, mientras el Dibu Martínez se arrojó al lado opuesto y no logró evitar el 2-0.

El rendimiento del Chelsea había sido bajo desde la primera parte. Al equipo de Xabi Alonso le costó enlazar pases, no consiguió rematar al arco con frecuencia y apenas contó con un intento de Morgan Rogers que pasó por encima del travesaño. El Forest se fue al descanso con una ventaja mínima, en un desarrollo que perdió intensidad luego del gol inicial.

PUBLICIDAD

Emmanuel Emegha fue autor de un doblete para el descuento del Chelsea (Reuters/Andrew Boyers)

A los 54 minutos, los Blues lograron descontar a través de una jugada asociada. Pedro Neto, Cole Palmer y Morgan Rogers participaron en la elaboración hasta que Emanuel Emegha recibió la pelota y definió con un remate potente para establecer el 2-1. El tanto mantuvo abiertas las aspiraciones visitantes, pese a las dificultades que mostraba el Chelsea para conducir en campo contrario.

El marplatense evitó una diferencia mayor a los 61 minutos con una atajada ante un remate cruzado de Murillo. Morgan Rogers tuvo después una oportunidad para igualar tras un córner, pero no pudo impactar cómodo. El local volvió a golpear a los 72 minutos: tras una pelota parada y varios errores defensivos del Chelsea, Xaver Schlager asistió a Gibbs-White, quien definió por encima del arquero argentino cuando salió a cortar el juego.

PUBLICIDAD

Emegha marcó de cabeza a los 88 minutos tras otro centro de Pedro Neto y selló el 3-2 definitivo, aunque el descuento no alteró el resultado. Fue el segundo partido de Dibu Martínez como titular desde su regreso tras una fractura de mandíbula sufrida a mediados de octubre ante Everton, lesión de la que se recuperó antes de los 40 a 60 días previstos con una máscara de fibra de carbono. Chelsea quedó octavo con 16 puntos, dos menos que Bournemouth, último equipo en zona internacional, y acumuló su tercera derrota seguida después de las caídas ante Sunderland y Leeds.