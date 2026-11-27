El presidente de APTRA tenía que viajar a Miami para la nueva edición de la entrega de premios (Video: SQP-América TV)

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Luis Ventura no asistirá a los Martín Fierro Latino. El presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) sufrió un pico de presión mientras se dirigía al aeropuerto de Ezeiza y debió ser internado en la clínica La Trinidad. La noticia la dio en vivo Nicolás Peralta desde el piso de SQP, por América TV.

Según relató el periodista, Ventura estaba haciendo su programa en Radio Del Plata, como todos los días, cuando su socio Daniel Gómez Rinaldi pasó a buscarlo para llevarlo a Ezeiza. Ambos debían volar juntos a Miami, donde este domingo se entrega el Martín Fierro Latino. “Somos los únicos dos de APTRA que viajamos esta noche”, precisó el periodista. Fue durante ese trayecto que Ventura se descompuso y debió bajarse del viaje. “Luis es el presidente de APTRA y es la persona más importante de la institución”, subrayó Peralta.

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En el estudio, Yanina Latorre recordó haberlo visto apenas minutos antes. “Estaba todo vestido para Miami, de rojo, con zapatillas fucsia”, describió, mientras otra voz del panel acotó que “ya estaba onda Miami Vice”. Peralta, por su parte, señaló que al cruzarlo en el canal lo notó diferente: “Sentí como que arrastraba las piernas. No lo vi bien”, dijo. También contó que le había preguntado si había hecho el check-in y se ofreció a hacérselo: “Vamos juntos, podemos buscar el asiento al lado”, le propuso.

Según Peralta, Ventura arrastra un cuadro de estrés importante desde su regreso de Uruguay, donde se realizaron los Martín Fierro la semana pasada. “Desde ahí en adelante se le sumaron varios frentes”, indicó, y agregó: “Tiene distintos frentes abiertos y está muy, muy gastado y muy cansado”. A eso se suma que, tras Miami, en pocos días debería afrontar también los Martín Fierro de Salud y de Danza. “Si él viaja a Miami, no va a poder ponerle el cuerpo”, evaluó el periodista.

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La ausencia de Ventura plantea un interrogante sobre la apertura de la ceremonia, habitualmente a cargo del presidente de APTRA. Cuando en el estudio preguntaron quién abriría el acto, Peralta respondió: “No, nadie”. Luego apuntó al vicepresidente Santos Buglisi como posible reemplazante, aunque reconoció no tener certeza de que haya viajado: “Me parece que no”. Y cerró: “Esto se tiene que resolver en la interna de APTRA con los que estemos allá”

Desde el entorno de Ventura le transmitieron a Peralta un único pedido: “No lo llamen porque Luis no va a atender”. El periodista confirmó que se realizará “una batería de estudios” y que su pasaje quedará sin usar. “Queda el pasaje abierto, su estadía. Pero lo más importante es la salud”, cerró Peralta antes de salir rumbo a Ezeiza en el vuelo de las 00.00.

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Su último discurso de apertura fue en los Martín Fierro de Cable

Durante el evento, el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), Luis Ventura, ofreció un discurso desde el estrado ante los asistentes a la premiación.

Apenas dos semanas antes de su internación, Ventura había protagonizado un encendido discurso de apertura en los Martín Fierro de Cable, donde defendió la industria audiovisual argentina y respondió a quienes cuestionan la expansión internacional de los premios.

“No nos damos cuenta del valor que tenemos. Aunque a alguno mal que le pese, estamos justamente para refrendar y para reafirmar que los medios de comunicación argentinos son de los mejores del mundo”, afirmó ante los presentes, entre aplausos. Y añadió: “Los mejores del mundo, muchachos. Empecemos a creernos. Empecemos a ver dónde y en qué zapatos estamos parados”.

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El presidente de APTRA también cuestionó las críticas al crecimiento de la entidad. “Parecería como que molesta que APTRA le vaya bien”, sostuvo, y enumeró algunos de los destinos a los que se extendió la presencia de los premios: “Molesta que nos vayamos a China, molesta que vamos a Uruguay, molesta que estamos en Latinoamérica. Molesta que vamos a Estados Unidos”. En el tramo final, condensó su mensaje en una arenga: “¿Saben qué? Somos profesionales, somos argentinos y vamos a ganar, carajo. Vamos arriba”.