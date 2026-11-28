La doble de la Joaqui habló de su parecido con la cantante de RKT

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Días atrás, el videoclip de “Me extrañarás”, el remix de Luck Ra con Papichamp y BM, generó comentarios en redes sociales por la aparición de una joven a la que los seguidores asociaron con La Joaqui, expareja del cantante cordobés, debido a su parecido físico. La protagonista de la escena, Valentina, se refirió a la repercusión en el programa de streaming Quién Nos Dejó Hablar!?.

“Soy Valentina y desde hace dos días soy la doble de La Joaqui”, se presentó la artista al comienzo de la entrevista. Una de las conductoras le consultó cómo había recibido las interpretaciones alrededor del video: “Al instante te relacionan con que Luck Ra no puede soltar a La Joaqui o con que sos su copia. ¿Cómo te cayó esto?”.

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“Me lo tomé con humor”, respondió Valentina. Luego contó que el propio Luck Ra le marcó el parecido durante la grabación: “Cuando fui al video, a él también le sorprendió. Me dijo: ‘Sos muy parecida’”.

La joven explicó que, cuando vio el videoclip tras su estreno, su primera impresión fue distinta de la reacción posterior del público. “Pensé: ‘Parezco una nena chiquitita’. Al día siguiente me levanté y era un quilombo: todo el mundo decía eso. Para mí fue un shock”, relató.

Luck Ra estrenó un nuevo videoclip y un detalle despertó comparaciones con La Joaqui en redes

Consultada sobre si le gustaría conocer a La Joaqui, Valentina respondió: “Sí, obvio. Me encanta, es una re chica”. También imaginó qué le diría si tuviera la oportunidad de verla frente a frente: “Hablaría con ella y le diría: ‘Che, ¿viste esto? ¿Qué onda?’”.

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Ante la posibilidad de una colaboración, sostuvo: “Sería súper polémico hacer un tema con ella, que vean que me comparan y que al final las dos terminamos haciendo algo”.

Valentina se definió como artista, cantante y modelo. “Hago música y modelaje desde que soy chica. Me encantan las redes sociales”, afirmó. Explicó que decidió participar en el videoclip porque busca dar a conocer su trabajo, como otros músicos que procuran ampliar su público.

La joven dijo que espera que la exposición derivada de “Me extrañarás” le permita presentarse más allá de la comparación. “Mi idea es que me conozcan tal cual soy, sin tener que ser el parecido de La Joaqui; que conozcan realmente a Valentina”, expresó.

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Por último, anticipó próximos proyectos: “Dentro de poco seguramente voy a sacar música y quizás me vean en algún otro video”. También recordó que ya había formado parte de un videoclip de El Salas que no se estrenó, aunque señaló que circulan fragmentos de esa producción en YouTube.

La doble de La Joaqui reveló cómo fue su charla con Luck Ra tras la viralización de la polémica comparación

La polémica había comenzado días atrás luego de que una escena del videoclip mostrara a los tres artistas en una presentación al aire libre, frente a un grupo de personas que canta y baila al ritmo de la canción. Durante unos segundos, entre las extras aparece Valentina, con el pelo negro, tatuajes visibles, un conjunto deportivo y una gorra blanca.

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Su breve presencia alcanzó para que parte del público la asociara con La Joaqui. La comparación cobró fuerza porque la escena coincide con uno de los pasajes de la letra que más comentarios generó desde el lanzamiento: “Porque ayer sonó tu tema favorito y hoy lo bailás con un guachín. Cuando te da, cerrás los ojos para imaginarme a mí”.

Más adelante, la canción agrega: “Te vi de la mano con él, pero no me morí, tampoco lloré”. Los seguidores vincularon esos versos con la relación que mantuvieron Luck Ra y La Joaqui, aunque el cantante no hizo referencias públicas a su expareja ni explicó si la elección de la joven para el video tuvo algún significado particular.

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El propio artista también difundió ese fragmento del videoclip en sus redes sociales, una publicación que alimentó las interpretaciones entre sus seguidores. El recorte circuló con fuerza en los comentarios posteriores al estreno.

La relación entre ambos músicos tuvo amplia exposición pública. Tras la separación, La Joaqui confirmó su romance con Tiago PZK. Desde entonces, los lanzamientos de Luck Ra suelen despertar especulaciones sobre posibles alusiones a esa etapa de su vida, en especial cuando sus letras abordan vínculos terminados, celos o una nueva pareja.