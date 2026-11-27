Maypi Delgado mostró cómo pasa sus días luego de la muerte de Matías Ricciardelli (Instagram)

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El martes 17 de noviembre murió Matías Ricciardelli, padre de India y expareja de Maypi Delegado. La noticia trascendió el viernes, luego de que la periodista Marcia “Pochi” Frisciotti lo confirmara en Gossipeame, su cuenta de Instagram, ante las consultas de sus seguidores. La familia se mantiene hermética sobre el tema y la causa del fallecimiento no fue comunicada públicamente. Tras esa pérdida, Delegado atraviesa días de dolor y recurrió a las redes sociales para agradecer el apoyo recibido.

En medio de este dolor, la exparticipante de Gran Hermano decidió transformar sus redes sociales en un espacio para plasmar sus sentimientos y pensamientos, además de utilizarlas como un lugar para hablar sin tapujos acerca del duelo que le toca atravesar. En ese contexto, compartió un extenso mensaje junto con imágenes de un día que pasó con un grupo de amigas, primero en una pileta rodeada de árboles y luego en la playa.

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En su publicación, Delegado comenzó por reconocer las distintas maneras en que su entorno estuvo presente y la acompañó durante estos días: “Gracias a todos los que estuvieron y están estos días conmigo. Abrazando desde el lado que pueden… este día tan especial que me hicieron vivir mis amigas”.

Maypi pasó unos días en la costa junto a sus amigas más cercanas

La influencer dedicó un agradecimiento de manera especial a sus amigas, a quienes les otorgó un lugar central durante el transcurso de los días que está atravesando. Según lo expresó con sus propias palabras, explicó que fueron ellas quienes le “regalaron un momento para despedirlo con amor con recuerdos lindos q solo ellas saben, y con mucha calma”.

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Durante aquel encuentro se mezclaron distintas emociones. “Fue un día de llorar, reír, soltar y abrazar”, relató. Luego, expresó que atraviesa el duelo de manera paulatina: “Hoy más q nunca vivo un día a la vez”.

Delegado encontró en ese espacio de contención la fortaleza que necesitaba para afrontar una conversación que tenía pendiente con su hija. En uno de los tramos más cargados de su mensaje, manifestó: “Gracias a este día así como puede ver en esas poquitas fotos… pude armarme para contarle a India esto tan difícil de contar”.

"Pude armarme para contarle a India esto tan difícil de contar", escribió Delgado en su publicación

También distinguió y distribuyó sus agradecimientos entre los diferentes círculos que integran su entorno. “Gracias gracias gracias a cada persona q me acompañó y me acompaña hasta hoy… a la familia unida y fuerte que tengo! A las amigas y amigos que valoré siempre pero hoy mas que nunca! A las personas que pasaron por mi vida de alguna forma y hoy están para un buen abrazo”, escribió en ese mensaje. Luego mencionó de forma específica a “la familia y gente de Maty que también nos esta conteniendo” y concluyó el texto con la frase que ya había empleado para explicar cómo atraviesa este momento: “Un día a la vez”.

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Las fotos que acompañaron la publicación retratan varios pasajes y distintos momentos de esa reunión. En la primera imagen, Delegado aparece sentada al borde de una pileta, rodeada de árboles y acompañada por otras cuatro mujeres, mientras un bulldog recorre el agua frente a ellas. Las otras dos fotos fueron tomadas en la playa: una de ellas la muestra en la orilla, mientras un grupo de amigas corre entre las olas a sus espaldas; la última es un primer plano de un choclo sostenido en una mano, con la arena y el mar de fondo.

El posteo de despedida que hizo días atrás en sus redes

Días atrás, la modelo se despidió de su expareja en redes. “Qué difícil todo”, comenzó Delgado en su mensaje subido a su cuenta de Instagram. “De a poco te voy a ir despidiendo pero hoy no me sale… veo fotos y videos y me río mucho y al mismo tiempo lloro sin consuelo”, escribió en la introducción a un álbum urgente y desordenado en el que sintetizó la relación. “Gracias por lo que pudiste ser. Acá te vamos a recordar siempre con toda esa felicidad… con tus chistes… con tu amor a India a tu forma sin juzgarte… sé que la amaste y la amas y eso voy a enseñarle”, prosiguió la influencer.

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“En unos días podré tener la fuerza para contarle a India que ya no estás en este plano. Por ahora no puedo… necesito ponerme fuerte para afrontar lo que se viene”. Por último, se despidió con unas palabras directas para Matías: “Sé que siempre vas a estar para ella… hoy solo digo gracias”.