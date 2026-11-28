Investigadoras del Museo de Historia Natural de Londres y de la Universidad de Gotemburgo describieron una nueva especie de gusano marino bautizada Bathyadmetella dollypartonae (Taxonomía)

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A 1.020 metros de profundidad, en el mar de Amundsen, frente a la Antártida occidental, un gusano de apenas 14 milímetros recibió un nombre que remite a una de las figuras más reconocidas de la música estadounidense. Científicas del Museo de Historia Natural de Londres y de la Universidad de Gotemburgo describieron una nueva especie de gusano marino bautizada Bathyadmetella dollypartonae en homenaje a Dolly Parton.

El animal fue recolectado en 2008 durante una expedición del British Antarctic Survey, pero su descripción formal llegó este año, tras el análisis de ejemplares preservados y de información genética. El estudio, publicado en la revista científica Taxonomy, suma datos sobre la fauna de las profundidades del Océano Austral, una región donde aún existen numerosas especies sin identificar.

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El ejemplar más grande analizado por el equipo mide 14 milímetros de largo y presenta ojos oscuros con forma de media luna (Taxonomía)

El gusano Dolly Parton apareció en las profundidades de la Antártida

La especie pertenece a la familia Polynoidae, conocida como la de los gusanos escamosos. Se trata de anélidos marinos con cuerpos segmentados y estructuras superpuestas similares a escamas. Son gusanos adaptados a vivir en el fondo del mar y protegidos por placas que cubren parte de su cuerpo.

El ejemplar más grande que analizaron las investigadoras mide 14 milímetros de largo y 4,5 milímetros de ancho, sin contar sus prolongaciones. Presenta ojos grandes, oscuros y con forma de media luna, además de apéndices largos que llamaron la atención del equipo encargado de clasificarlo.

La especie integra la familia Polynoidae, compuesta por anélidos del fondo marino protegidos por placas similares a escamas. (Taxonomía)

La primera recolección ocurrió el 12 de marzo de 2008, a 1.020 metros de profundidad. En 2010, científicos detectaron material genético atribuible a la misma especie cerca de la dorsal de Scotia oriental, a unos 4.000 kilómetros del mar de Amundsen. Esa distancia sugiere que el animal podría tener una distribución amplia en el Océano Austral, aunque los registros disponibles todavía son escasos.

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La investigación también permitió revisar la posición evolutiva del género Bathyadmetella. El análisis de ADN confirmó que se trata de un grupo válido y distinto de otros gusanos marinos cercanos. La nueva especie es apenas la segunda descrita dentro de este género desde 1967.

Los apéndices del animal recordaron el cabello de Dolly Parton

El nombre científico fue elegido por Lenka Nealova, autora principal del estudio e investigadora del Museo de Historia Natural de Londres, junto con Helena Wiklund, científica de la Universidad de Gotemburgo.

El análisis de ADN confirmó la validez del género Bathyadmetella, el cual no sumaba una nueva especie descrita desde 1967 (Taxonomía)

La explicación formal del estudio indica que la denominación honra a Dolly Parton como “música, autora y figura humanitaria”. Fuera del texto científico, las especialistas admitieron que la apariencia del animal también influyó en la elección.

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“La noticia de la muerte de Dolly Parton nos llegó mientras describíamos esta especie y sus largos apéndices nos recordaron su abundante cabello rubio”, explicó Nealova en un comunicado del Museo de Historia Natural. La compositora, reconocida mundialmente como una de las máximas figuras de la música country, falleció el 25 de agosto de 2026 a los 80 años en Nashville, Tennessee, tras una breve batalla contra el cáncer.

Dolly Parton, la superestrella cuyas canciones conmovieron a millones. (AP/Charlie Riedel, archivo)

La investigadora añadió que el homenaje buscó reconocer el alcance de la obra de la cantante y su actividad solidaria. “Nos pareció apropiado nombrar esta especie en honor a alguien que hizo tanto bien mediante sus donaciones y su trabajo benéfico”, señaló.

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Wiklund relató que la asociación visual surgió de los apéndices largos y visibles del gusano. “Tiene estas prolongaciones muy largas y marcadas. Creo que se parecen un poco al cabello de Dolly Parton, grande y rubio”, afirmó en declaraciones difundidas por la Universidad de Gotemburgo.

El mundo de los invertebrados marinos ya cuenta con otros nombres inspirados en figuras de la música. La familia de Bathyadmetella dollypartonae incluye a Peinaleopolynoe elvisi, conocido como el “gusano Elvis” por sus escamas iridiscentes, comparadas con los atuendos de escenario del cantante estadounidense.

El color púrpura se perdió durante la conservación de los ejemplares

Los especímenes no conservaron el aspecto que tenían al salir del océano. Fueron almacenados en alcohol, un método habitual para proteger organismos destinados a estudios posteriores, pero ese proceso alteró sus colores originales.

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Los ejemplares perdieron su color púrpura original debido al método de conservación en alcohol utilizado tras la expedición de 2008 (Taxonomía)

Las notas de la expedición de 2008 indican que el gusano era púrpura cuando fue recolectado. “No tenía un abrigo de muchos colores, pero los registros de la expedición original señalan que Bathyadmetella dollypartonae era púrpura al momento de su captura”, explicó Wiklund.

No existen fotografías del animal vivo. Las imágenes disponibles corresponden a ejemplares preservados, con tonos pálidos y estructuras que perdieron parte de su apariencia original. La investigadora tiene previsto participar en otra expedición a la Antártida y espera observar a la especie en su ambiente natural.

“Espero ver por primera vez vivo al gusano Dolly Parton”, afirmó Wiklund. La posibilidad permitiría conocer con mayor precisión su coloración, comportamiento y hábitat en las profundidades.

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El hallazgo también se inserta en un contexto de transformaciones ambientales en la zona. La Antártida occidental figura entre las regiones más expuestas al aumento de las temperaturas y a los cambios en sus plataformas de hielo.

El Museo de Historia Natural de Londres señaló que documentar las especies de aguas profundas permite establecer una base para estudiar cómo responden esos ecosistemas a las variaciones del clima. Muchas áreas del Océano Austral siguen poco investigadas, pese a que concentran una biodiversidad adaptada a condiciones extremas.

La plataforma de hielo Thwaites, cercana a la región donde apareció el gusano, es una de las zonas que los científicos observan por su vulnerabilidad. Según el museo, su eventual colapso podría contribuir a un incremento del nivel global del mar de hasta 70 centímetros.

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En ese escenario, cada registro taxonómico aporta información sobre organismos que habitan fondos marinos todavía desconocidos. La próxima expedición de Wiklund buscará ampliar esa tarea y, posiblemente, obtener el primer registro vivo de Bathyadmetella dollypartonae.