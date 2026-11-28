Cientos de artistas e intelectuales se concentraron frente al Ministerio de Cultura de Cuba el 27 de noviembre de 2020 para exigir el fin de la censura. (Cortesía: Facebook)

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Este viernes se cumplen seis años de la protesta del 27N, la concentración pacífica que reunió a cientos de artistas, intelectuales, activistas y ciudadanos frente al Ministerio de Cultura de Cuba, en La Habana, para reclamar libertad de expresión, el fin de la censura y respeto a los derechos culturales.La movilización ocurrió el 27 de noviembre de 2020, un día después del desalojo de integrantes del Movimiento San Isidro de su sede.

Durante unas 12 horas, cientos de personas permanecieron frente a la institución cultural. La cifra varía según los recuentos publicados entonces, pero existe consenso sobre el carácter inédito de aquella protesta en la historia reciente de la isla.

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Los manifestantes corearon consignas pacíficas y pidieron dialogar con el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau. Ese encuentro no se concretó. Las autoridades del régimen aceptaron una reunión con una delegación de 30 representantes, aunque el proceso quedó interrumpido poco después y no derivó en una mesa de diálogo sostenida.

El régimen aceptó una reunión con una delegación de 30 manifestantes, pero el proceso de diálogo nunca ocurrió. (REUTERS/Alexandre Meneghini)

El 27N nació como una respuesta a las restricciones sobre la creación artística y a la presión sobre activistas y periodistas independientes. Entre sus reclamos estuvieron la libertad de creación y expresión, el cese de la violencia policial, el fin del hostigamiento contra voces críticas y la revisión de normas cuestionadas por artistas y organizaciones de derechos humanos.

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El análisis de la revista Letras Libres, “Cuba y el 27N: el (frágil) milagro de la libertad” definió la protesta como parte de una oleada de reclamos cívicos surgida a finales de 2020. El texto de Armando Chaguaceda y Melissa Cordero Novo sostuvo que los llamados al diálogo no tuvieron respuesta oficial y que la presión derivó en campañas contra activistas.

Una generación que ocupó el espacio público

La protesta puso en escena a jóvenes creadores de contenido y activistas que no se identificaban por completo con las expresiones tradicionales de la disidencia cubana ni con las estructuras oficiales de la cultura. El 27N mostró una confluencia de sectores con trayectorias distintas, unidos en un reclamo inmediato.

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En “27N: claves para entender una protesta en Cuba”, publicado por The Dialogue, se señaló que la concentración reflejó transformaciones en la esfera pública cubana, con nuevas identidades políticas y culturales.

El movimiento reclamó libertad de creación artística, el cese de la violencia policial y la revisión de normas estatales. (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

El texto también destacó la capacidad de los participantes para instalar una narrativa plural sobre el futuro de Cuba y para utilizar las redes sociales, la prensa independiente y los espacios culturales como herramientas de difusión.

No obstante, la respuesta oficial, según ese análisis, se apoyó en la descalificación de los asistentes como “contrarrevolucionarios” y en el rechazo a un diálogo con los manifestantes.

Seis años después, persisten el exilio y las denuncias de represión

En el sexto aniversario de la concentración, organizaciones de la sociedad civil cubana recordaron que parte de quienes participaron debieron abandonar el país, mientras otros permanecen bajo vigilancia, enfrentan procesos judiciales o guardan silencio ante el riesgo de represalias.

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Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Cuba afirmó este viernes que el 27N fue un momento histórico y sostuvo que, seis años después, la dictadura continúa persiguiendo a quienes expresan opiniones críticas. La sede diplomática mencionó el caso del músico y activista Maykel “Osorbo” Castillo, encarcelado desde 2021, y reclamó la liberación de los presos políticos.

Integrantes del 27N enfrentan el exilio, la vigilancia policial y causas judiciales a seis años de la movilización. (EFE/Ernesto Mastrascusa)

“La libertad de expresión no es un delito”, indicó la embajada en un mensaje difundido por el aniversario. También reiteró su respaldo a las aspiraciones de los cubanos de vivir “sin censura ni represión”.

La representación estadounidense cuestionó los llamados “actos de repudio”, movilizaciones de hostigamiento contra personas críticas, y los describió como una práctica que enfrenta a vecinos y busca aislar a quienes piensan diferente.

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Seis años después de aquella noche frente al Ministerio de Cultura, el 27N sigue como referencia de un reclamo cultural que derivó en una demanda más amplia por derechos civiles en Cuba.