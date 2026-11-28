El Banco Central de Nicaragua mantendrá en cero la tasa de deslizamiento cambiario en 2027 con un tipo fijo de 36,6243 córdobas por dólar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Banco Central de Nicaragua mantendrá en 2027 en cero la tasa de deslizamiento del córdoba frente al dólar para preservar el poder adquisitivo de la población, con un tipo de cambio fijo de 36,6243 córdobas por dólar por cuarto año consecutivo. La decisión fue anunciada el 26 de noviembre, según informó La Prensa.

Las Reservas Internacionales Brutas sumaban USD 10 mil millones al 31 de octubre, el mayor nivel registrado hasta entonces. El Banco Central indicó que ese volumen refuerza su capacidad para resguardar el régimen cambiario y sostener la estabilidad del sistema financiero.

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La tasa de deslizamiento quedó congelada desde el 1 de enero de 2024, después de una reducción gradual desde el 5% anual que regía anteriormente. La medida suele incidir en los bancos, que mantienen sin cambios la compraventa de dólares y córdobas.

Inflación, actividad económica y subsidios internos

La inflación acumulada hasta octubre alcanzó 3,09%, por encima del 2,10% registrado en julio, última actualización previa del indicador. El Instituto Nacional de Información de Desarrollo difundió el dato vigente, pero no publicó la evolución entre agosto y septiembre.

Las Reservas Internacionales Brutas de Nicaragua alcanzaron el récord de 10 mil millones de dólares al cierre de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflación interanual se ubicó en 4,33%, frente al 2,66% de octubre de 2025. La inflación subyacente interanual fue de 3,32%, superior al 2,74% registrado un año antes.

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El Banco Central señaló que los precios han recibido el impacto de factores adversos vinculados con la evolución de las cotizaciones internacionales y las condiciones climáticas de El Niño. Sin embargo, sostuvo que los subsidios a bienes y servicios clave, la oferta productiva interna y la estabilidad cambiaria contuvieron parte de esas presiones.

La autoridad monetaria también fundamentó la continuidad de la política cambiaria en el crecimiento sostenido de la economía, impulsado por el desempeño de la mayoría de los sectores y por la demanda interna. Ese dinamismo incluyó aumentos del consumo, la inversión y las exportaciones, junto con una baja tasa de desempleo y un incremento moderado del empleo formal.

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El sistema financiero, de acuerdo con el Banco Central de Nicaragua, conservó condiciones internas estables por el avance del crédito, respaldado por el crecimiento de los depósitos del público. La institución destacó niveles adecuados de rentabilidad, liquidez y calidad de la cartera crediticia.

La tasa de deslizamiento de la moneda nacional permanece congelada desde enero de 2024 tras reducirse paulatinamente desde el 5% anual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Exportaciones y superávit externo como respaldo cambiario

El superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos fue otro de los factores considerados para sostener la tasa en cero. La entidad atribuyó esa evolución al desempeño de las exportaciones de mercancías, favorecidas por precios internacionales y una estructura productiva competitiva.

Los ingresos por exportaciones de Nicaragua, sin incluir la zona franca, acumularon USD 5,029.1 millones hasta septiembre, frente a USD 4,090 millones en igual período del año anterior. El oro en bruto, el café y la carne bovina encabezaron los envíos al exterior.

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El Banco Central añadió que el mercado cambiario se mantuvo dinámico y con una brecha estable entre las cotizaciones. La institución vinculó ese resultado con una política fiscal, monetaria y cambiaria que, según afirmó, sostuvo un equilibrio entre la oferta y la demanda de divisas.