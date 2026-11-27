ACOMPAÑA CRÓNICA: HONDURAS SEQUÍA AME3133. MARCOVIA (HONDURAS), 30/08/2026.- Un campesino muestra una mazorca seca este jueves, en Marcovia (Honduras). La sequía en el sur de Honduras no solo arrasó la primera siembra (mayo), también está secando pozos y obligando a racionar agua. Quienes viven del campo piden apoyo estatal con riego y ayuda alimentaria ante el riesgo de más pérdidas. EFE/ Germán Reyes

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Guatemala suma 3.2 millones de personas en riesgo de inseguridad alimentaria aguda de aquí a febrero. La cifra, divulgada este viernes por organismos de las Naciones Unidas, resume la magnitud de una crisis que golpea al Corredor Seco centroamericano tras la peor sequía en cuatro décadas.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) difundieron el dato en Ginebra al presentar su nueva lista de puntos críticos de hambre en el mundo, que pasó de 13 a 16 zonas, según informó la agencia EFE.

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El Niño golpea cinco países centroamericanos

El Corredor Seco de Centroamérica abarca territorios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, una franja especialmente expuesta a las sequías y a las lluvias irregulares.

La primera temporada agrícola de 2026 fue la más seca registrada en esa región en los últimos 40 años. Las pérdidas de cultivos superaron el 75% en numerosas zonas, de acuerdo con datos de la FAO.

El fenómeno de El Niño generó condiciones de sequía extrema durante esa temporada, destruyó cosechas de maíz y frijol y dejó a millones de personas del Corredor Seco con riesgo de hambre aguda hasta mayo de 2027.

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La sequía provocó en Honduras la pérdida de 8.772 hectáreas de maíz y 3.080 hectáreas de frijol rojo durante el primer ciclo agrícola de 2026. Crédito: TRP Lab

El agotamiento de las reservas de alimentos podría adelantar la próxima temporada de escasez, advirtieron la FAO y el PMA. Hasta 176 mil personas en Guatemala podrían llegar a situación de emergencia.

Contracorriente, medio de periodismo independiente hondureño, detalló el impacto en terreno: en Honduras, la proyección alcanza a casi 1.9 millones de personas, el 18% de la población del país, y hasta 105 mil podrían llegar a situación de emergencia.

El sur de África enfrenta el mismo fenómeno climático

El Niño está ganando intensidad y podría convertirse en uno de los episodios más fuertes jamás registrados. El fenómeno provocará condiciones más cálidas y secas en el sur de África, lo que amenaza el conjunto de las actividades agrícolas de la región, según la FAO y el PMA.

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Zimbabue, Malaui y Mozambique son los países donde se teme una inseguridad alimentaria aguda. Las dos agencias de la ONU alertaron de que la situación en las 16 zonas críticas podría deteriorarse entre diciembre y mayo próximo.

“Tomar medidas antes de que se produzcan los peores efectos de El Niño puede evitar daños en las cosechas, el ganado y los ingresos”, indicaron los organismos, según EFE.

La sequía en El Triunfo, Choluteca, redujo la producción de los pozos y dejó sin funcionamiento otras fuentes de agua.(Oscar Ortiz)

Guatemala y Honduras ya reciben ayuda de emergencia

Mientras las agencias de la ONU proyectan el deterioro futuro, en el terreno ya hay programas de asistencia activos. Oxfam y la Unión Europea entregaron transferencias monetarias y apoyo alimentario a más de 8,300 personas vulnerables en Guatemala y Honduras, según EFE.

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El programa, financiado por la Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, llegó a 1,694 hogares en Guatemala mediante transferencias en efectivo durante el período de hambre estacional. Las evaluaciones de Oxfam en 354 comunidades mostraron que el 97.7% de los productores de maíz sufrió pérdidas agrícolas este año.

La sequía en El Triunfo, Choluteca, redujo la producción de los pozos y dejó sin funcionamiento otras fuentes de agua.(Oscar Ortiz)

Iván Aguilar, gerente humanitario de Oxfam en Centroamérica, explicó a la agencia que las transferencias no condicionadas permitieron que las familias atendidas pasaran de una inseguridad alimentaria grave a niveles leves y evitaron que recurrieran a la venta de activos productivos o a recortar gastos esenciales en salud o educación.

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ACOMPAÑA CRÓNICA: HONDURAS SEQUÍA AME3133. MARCOVIA (HONDURAS), 30/08/2026.- Gertrudis Paz muestra lo que queda de un cultivo de mazorcas afectado por la sequía este jueves, en Marcovia (Honduras). La sequía en el sur de Honduras no solo arrasó la primera siembra (mayo), también está secando pozos y obligando a racionar agua. Quienes viven del campo piden apoyo estatal con riego y ayuda alimentaria ante el riesgo de más pérdidas. EFE/ Germán Reyes

Sudán, en el nivel más grave de hambre

El informe de la FAO y el PMA también identificó riesgo de hambruna en partes de Sudán y Sudán del Sur. Los conflictos y la violencia armada son los principales motores de la inseguridad alimentaria en la mayoría de los puntos considerados críticos, precisó EFE.

En cuatro de los cinco focos de máxima preocupación en el mundo se identificaron o proyectaron poblaciones en fase de catástrofe —la categoría más grave de la clasificación internacional de seguridad alimentaria, caracterizada por la inanición y la muerte— en particular en los estados de Darfur del Norte y Kordofán del Sur.

“En dos campamentos de desplazados de Darfur del Sur la malnutrición aguda ya ha superado los umbrales de hambruna”, aseguraron los organismos de la ONU. La situación se agrava en medio de un fuerte retroceso de la financiación humanitaria internacional, según el reporte difundido por EFE.

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