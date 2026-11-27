El piloto de Ferrari dialogó con Agustín Creevy y remarcó sus ganas de volver al país

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Lewis Hamilton expresó su deseo de regresar a Argentina para pasar más tiempo y conocer su cultura, después de una visita de apenas un par de días. El piloto británico de la Fórmula 1 visitó el país en 2022 y, en una entrevista con el ex jugador de Los Pumas Agustín Creevy en el pasado Gran Premio de Las Vegas, reveló que tiene como cuenta pendiente volver a tierras sudamericanas.

La charla que se subió en el canal de YouTube del rugbier tuvo un tono distendido y comenzó con un chiste del piloto por el pasado como rugbier de Creevy: “Pensé que venías hacia mí para tacklearme”. Luego de esto, el séptuple campeón mundial agradeció el reconocimiento de los fanáticos argentinos, incluidos los seguidores de Ferrari y quienes acompañan su trayectoria. Creevy le contó que muchos lo consideran una leyenda, una valoración que Hamilton recibió con gratitud.

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“Sabés, pude ir a Argentina. Solo fui una vez. Bueno, tuve que... fui a la Antártida y primero volamos a Argentina, así que pasé un par de días en un lugar hermoso”, comenzó el corredor de Ferrari. “Qué lugar hermoso. La gente es tan encantadora y cálida que definitivamente está en mi lista de cosas por hacer: ir y realmente poder pasar un tiempo en Argentina. Es que a fin de año queda un poco lejos para ir, así que tengo que encontrar el verano para ir”, agregó Hamilton.

Durante su primer viaje, el británico estuvo unos días en Buenos Aires —subió un video corriendo por las calles de Capital— antes de continuar hacia la Antártida y luego a Islandia. “Escuché que se supone que la comida es increíble. Pero no diría que, aparte de ese día que me quedé y fui a un restaurante allí, haya tenido una experiencia cultural de Argentina”, completó el británico. En octubre de 2025 había mencionado a la Patagonia como otra región argentina que desea conocer.

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Agustín Creevy entrevistó a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Las Vegas (@agustincreevy)

Durante la conversación, Creevy remarcó que ambos tienen la misma edad (41 años), pero que Hamilton continúa en actividad en una de las categorías más exigentes para el físico de los pilotos. “Quiero decir, me siento genial. Recién dijiste que somos viejos”, comenzó entre risas el siete veces campeón de la Fórmula 1.

“Siento que realmente es un estado mental. Supongo que nuestro deporte es un poco, bastante diferente al tuyo, en el que recibís todos esos golpes. Así que las lesiones son mucho peores que para nosotros. En nuestro caso, las lesiones pueden venir simplemente del entrenamiento. Pero no, me siento bien. Quiero decir, hoy en día hay muchas más herramientas para mantenerse sano... mantenerse concentrado y, sabés, amo lo que hago”, argumentó Hamilton.

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En esta línea, señaló: “Todavía siento que puedo, todavía estoy persiguiendo esa vuelta perfecta. Todavía estoy intentando perseguir esa perfección, esa sensación. Siempre persiguiendo la perfección. Esa vuelta perfecta. Pero nunca la vas a conseguir. Pero amo la persecución”.

Ante la consulta sobre cuáles fueron los cambios a lo largo de su vida, Hamilton puntualizó en la importancia de la alimentación y el sueño para los deportistas. “Me pasé a una dieta basada en plantas hace unos doce años, así que ese fue un gran paso. Pero creo que, sí, creo que cuando era más joven, simplemente tenía menos conocimientos. Ahora tengo un mejor equipo, así que encontré el equipo adecuado. Analizo la sangre, está toda esa investigación que puedes hacer”, comentó.

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No obstante, dejó en claro que el paso de los años se siente en el físico: “Más que nada es la recuperación. Quiero decir, baños de hielo. Nunca antes hacía baños de hielo. Me mantenía muy frío. Definitivamente lo siento un poco más el lunes quizás, que cuando era más joven, cuando tenía 20 años. Entonces el sueño cobra aún más importancia. Nunca solía concentrarme en dormir. No dormía mucho, y ahora estoy súper concentrado en el sueño. Definitivamente soy más consciente de lo que como, pero también creo que estoy mejor educado para encontrar un buen equilibrio”.

Lewis Hamilton destacó su deseo de regresar a la Argentina (@agustincreevy)

“En mis primeros años nunca tuve nutricionista. Tenía un entrenador, pero era simplemente un entrenador normal de gimnasio. Así que era todo muy limitado. No era que no me enfocara en eso, supongo que... cuando tenía 22 años, hasta que me convertí en profesional, no tenía entrenador porque no podíamos pagarlo. Luego, cuando llegué a la Fórmula 1, el equipo me dio un entrenador. Y en ese momento pensé que eso era lo mejor, que era lo que necesitaba, que era lo mejor”, reveló Hamilton.

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Tras esto, completó: “No sabía que tal vez había mejores personas allá afuera, personas con más experiencia. Había otras áreas en las que concentrarse. Así que, poco a poco, empecé a conocer a más y más gente y se volvió cada vez más específico. Y cada año agrego y quito cosas e intento encontrar lo mejor para mí. Pero diría que en los últimos tres años pude alcanzar mi mejor estado físico”.

Lewis Hamilton participó del primer día de actividad del Gran Premio de Qatar y dejó un sabor agridulce para Ferrari: terminó octavo en la FP1 y no pudo terminar la FP2 por una falla en su monoplaza. Los últimos entrenamientos libres en Qatar están programados para las 11:30, hora argentina, del sábado; la clasificación comenzará a las 15:00. La carrera del domingo se largará a las 13:00 y tendrá 57 vueltas.

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