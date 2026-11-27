Antes de vender, regalar o entregar un celular como parte de pago, hay que guardar la información, cerrar sesión en las cuentas y restablecer el equipo a su estado de fábrica. (Reuters)

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Antes de vender, regalar o entregar un teléfono como parte de pago, conviene guardar la información, cerrar la sesión de las cuentas y restablecer el equipo a su estado de fábrica. Apple y Google detallan en sus páginas de ayuda los pasos para iPhone y para Android.

El orden importa. Si se borra primero y se descubre después que faltaba una foto o un chat, no hay marcha atrás. Por eso las dos empresas ponen la copia de seguridad como primer paso, antes de tocar cualquier ajuste de borrado.

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En Android, Google precisa que el restablecimiento desinstala todas las aplicaciones y sus datos, mientras que lo guardado en la cuenta de Google puede restaurarse después. En iPhone, Apple indica que el contenido no se elimina de iCloud al borrar el aparato.

El orden de los pasos importa: borrar antes de respaldar la información puede provocar la pérdida irreversible de fotos y chats. (Europa Press)

Apple advierte un detalle que suele pasarse por alto: borrar a mano elementos mientras la sesión de iCloud está abierta los elimina de forma permanente en los servidores y en todos los dispositivos conectados. El vaciado completo se hace con el menú de restablecimiento, no archivo por archivo.

Los pasos en iPhone y iPad

Según la página de Apple, el proceso empieza con una copia de seguridad y, si el teléfono tiene un reloj Apple Watch vinculado, con su desvinculación. Quien tenga un plan de garantía AppleCare puede cancelarlo o transferirlo al nuevo dueño.

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Después hay que cerrar la sesión de la cuenta. En iOS 26 o posterior, se abre Ajustes, se toca el nombre del usuario y, al final de la pantalla, la opción para cerrar sesión. El sistema ofrece borrar el aparato o cerrar sesión sin borrarlo. En iOS 18 y versiones anteriores se pide la contraseña de la cuenta de Apple.

En iPhone, Apple aclara que borrar el dispositivo no elimina automáticamente el contenido guardado en iCloud. (David Zorrakino / Europa Press)

Quien pase a un teléfono de otra marca debe dar de baja iMessage, el servicio de mensajes de Apple. Luego se entra en Ajustes, General, Transferir o restablecer, y se toca “Borrar contenido y ajustes”. El teléfono puede pedir el código de desbloqueo y la contraseña de la cuenta.

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Si el aparato usa eSIM, la línea virtual que reemplaza a la tarjeta física, Apple indica elegir la opción que borra también ese perfil. Al terminar, la función Buscar y el bloqueo de activación quedan desactivados, de modo que el comprador podrá configurarlo con su propia cuenta.

Apple también prevé el caso de quien ya entregó el teléfono sin borrarlo. Puede pedir al nuevo dueño que siga los pasos o, si el aparato se perdió o fue robado, borrarlo a distancia desde iCloud.com. Conviene quitarlo de la lista de dispositivos de confianza y cambiar la contraseña de la cuenta.

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Cerrar sesión en iCloud antes de borrar archivos a mano evita que se eliminen de forma permanente en todos los dispositivos conectados a la cuenta. (Europa Press)

Los pasos en Android

La página de ayuda de Google para Android parte de una comprobación previa: saber cuál es la cuenta de Google del teléfono, recordar su contraseña y conocer el PIN, el patrón o la clave de pantalla. Esos datos se piden al terminar el restablecimiento, y Google explica que sirven para comprobar que el borrado lo hizo el propietario o alguien de su confianza.

Google recomienda esperar 24 horas antes de restablecer el equipo si la contraseña de la cuenta se cambió hace poco. También señala que el proceso puede tardar hasta una hora, por lo que pide cargar la batería al menos al 70% y conectar el teléfono a una red Wifi o móvil.

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En los equipos con Android 15 o posterior, si la billetera digital elegida permite respaldar tarjetas de transporte con saldo, el sistema muestra un aviso para hacerlo antes de continuar. Google remite al proveedor de cada billetera para los detalles.

En Android, el restablecimiento de fábrica desinstala todas las aplicaciones, aunque los datos vinculados a la cuenta de Google pueden restaurarse después. (Europa Press)

En los teléfonos Pixel de Google, el borrado está en Ajustes, Sistema, Opciones de restablecimiento, “Borrar todos los datos (restablecimiento de fábrica)”. Para entregar el aparato como parte de pago, la empresa pide usar esa opción del menú de Ajustes. En otras marcas, los nombres de los menús pueden variar, y Google aconseja consultar el soporte del fabricante.

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Qué revisar si se entrega a cambio de otro

Si un iPhone se entrega a Apple como parte de pago, la empresa pide revisar el historial de piezas y servicio: una reparación sin terminar impide aceptar el equipo. Con tarjeta SIM física, se retira antes del envío; con eSIM, hay que pedir a la operadora que suspenda la línea.

Apple avisa de que los cargadores, fundas y cables incluidos en la caja del envío no se devuelven. Para un Android que se entregue a Apple, la empresa indica cerrar sesión en la cuenta antes de borrarlo, porque de lo contrario se verá afectada la elegibilidad del equipo.

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