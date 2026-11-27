La cantante dejó la banda de un día para el otro

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En plena actividad y con presentaciones ya acordadas para los próximos meses, Agapornis anunció que se quedó sin la cantante que integraba el grupo. La formación no mencionó a la artista ni detalló cuáles fueron las razones de la decisión, aunque comunicó a través de Instagram que busca solucionar la situación “cuanto antes”.

Sobre una placa negra con letras rojas, la formación publicó el mensaje: “Nos quedamos sin cantante”. También describió lo ocurrido como una sorpresa para los integrantes del grupo y subrayó que la situación se produce “con tantos shows confirmados por delante”.

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En el texto que acompañó esa publicación, la banda les pidió acompañamiento a sus seguidores. “Después de tantos años juntos, les pedimos lo mismo de siempre: que nos banquen como lo hicieron desde el primer día. Estamos trabajando para resolverlo cuanto antes”, señalaron en ese mensaje. Además, prometieron que comunicarían las novedades apenas estuvieran definidas.

La foto con la que se despidió Dana de Agapornis

Horas después de la publicación de Agapornis, Dana Cabrera, la joven que dejó el rol de vocalista, recurrió a sus redes sociales para dar su propia versión de lo sucedido. “Corresponde que dé un poquito un contexto de esto, ya que me hablaron un par de personas preguntándome qué es lo que pasó, por qué me voy de Agapornis, qué es lo que ha sucedido. Nada, siento que terminó esta etapa”, comenzó.

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Cabrera explicó que durante la semana siguiente se recibiría de abogada y que planea volver a Milán, la ciudad en la que residió durante una temporada. “Para los que me conocen, saben que semana que viene me recibo de abogada y mi idea es volver a vivir a Milán como lo estuve haciendo años atrás. Estuve un tiempo viviendo allá. Tengo a mi pareja viviendo allá también. Tengo mis amistades y un montón de cosas hermosas allá”, afirmó al explicar sus planes.

Según relató la cantante, fue justamente la propuesta de Agapornis la que la llevó a regresar a Buenos Aires, ciudad en la que permaneció durante un año y medio. “A partir de la propuesta de Agapornis, volví a Buenos Aires. Estuve un año y medio en total acá y siento que ya es momento de que culmine esta etapa. Así que nada, por eso es que cerramos esta etapa con los chicos. Muchas cosas por decir”, sostuvo.

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Agapornis informó la complicada situación que atraviesa en su cuenta de Instagram

Al referirse a su estado anímico, Cabrera reconoció que atraviesa emociones encontradas ante el final de esta etapa. “Nada, muchas emociones encontradas. Estoy como muy nostálgica en este momento porque se termina esta etapa. A la vez estoy muy feliz porque pasó. Me llevo pero un montón de anécdotas, amistades hermosas. Los chicos son lo más. Me llevo mucho aprendizaje con respecto al tema musical y con todo, absolutamente. Y nada, estoy muy agradecida con ellos. Estoy muy contenta de que sucedió, pero bueno, también con muchas expectativas de la etapa que se viene”, señaló.

La cantante cerró sus declaraciones con la mirada puesta en lo que viene y en sus proyectos personales. “Estoy contenta de volver a Italia y de seguir con mis proyectos personales y con la siguiente etapa. Así que por eso es que decidimos también poner un punto acá. Y bueno, nada, eso es básicamente el resumen”, concluyó.

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Agapornis lleva más de una década en la escena de la música tropical y la cumbia y cuenta con una base de seguidores ya consolidada. Antes de cumplir los compromisos que aún tiene pendientes, el grupo deberá definir quién ocupará el lugar que Cabrera esta dejando libre. La banda no precisó plazos ni adelantó nombres para ese proceso de búsqueda en el que se encuentran para poder continuar con su agenda.