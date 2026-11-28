Los homicidios relacionados con el pandillerismo aumentaron un 56% respecto al mismo período de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada 15 horas ocurre un homicidio en Panamá, donde las armas de fuego están presentes en el 85% de las muertes intencionales y la violencia relacionada con el pandillerismo registra un incremento del 56% durante 2026.

Hasta el 15 de noviembre, el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) contabilizaba 524 homicidios, ocho más que en igual período de 2025. Del total, 515 fueron intencionales y nueve no intencionales.

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La tasa nacional se sitúa en 11.1 homicidios por cada 100,000 habitantes, considerada moderada por las autoridades, aunque persisten diferencias territoriales y aumentos en las muertes relacionadas con femicidios, riñas y violencia doméstica.

Las rencillas delincuenciales continúan siendo la principal causa de homicidios, con 181 casos frente a los 194 registrados durante el mismo período de 2025. Esta categoría representa el 35.1% de las muertes intencionales contabilizadas este año.

Las armas de fuego fueron utilizadas en 438 homicidios intencionales durante 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los homicidios asociados con el pandillerismo pasaron de 50 a 78 casos, mientras que los derivados de riñas aumentaron de 25 a 37 y los relacionados con robos subieron de 32 a 34.

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Otro indicador que registra un deterioro es el de los femicidios, con 23 casos, siete más que en igual período de 2025. El comportamiento de este delito representa un incremento interanual del 44%.

Los homicidios por ajustes de cuentas disminuyeron de 41 a 25, una reducción del 39%, mientras que los relacionados con drogas y narcotráfico bajaron de 19 a 17. Otros 49 casos permanecen bajo investigación.

El informe advierte que el 59% de las muertes está directamente relacionado con actividades delincuenciales, tanto de estructuras organizadas como de delincuencia común. También se contabilizaron 33 homicidios clasificados como daños colaterales de la violencia.

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En la distribución geográfica, la provincia de Panamá concentra 320 homicidios intencionales, seguida de Colón, con 84, y Panamá Oeste, con 43. Estas tres provincias reúnen el 86.8% de los casos registrados a nivel nacional.

Colón mantiene la tasa de homicidios más elevada del país, con 26.5 casos por cada 100,000 habitantes. Cortesía

Chiriquí presenta uno de los incrementos más significativos, al pasar de 11 a 32 homicidios, equivalente a un aumento del 191%. En Coclé, las muertes intencionales ascendieron de diez a 17, un crecimiento interanual del 70%.

Colón, pese a registrar una reducción de 18 homicidios, mantiene la tasa más elevada del país, con 26.5 casos por cada 100,000 habitantes. El SIEC clasifica este indicador como un nivel de violencia alto.

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La provincia de Panamá presenta una tasa de 19.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, considerada moderada, mientras que Chiriquí y Coclé registran indicadores de seis y 5.9, respectivamente, dentro de la categoría de tasa baja.

Por distritos, Panamá encabeza las estadísticas con 224 homicidios intencionales, seguido de San Miguelito, con 91; Colón, con 79; y Arraiján, con 25. La Chorrera y David completan los seis distritos con mayor incidencia.

En San Miguelito, el corregimiento de Belisario Frías acumula 26 homicidios, seguido de Omar Torrijos, con 16, y Arnulfo Arias Madrid, con 15. Estas tres comunidades concentran el 62.6% de los casos del distrito.

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Los domingos concentran la mayor cantidad de homicidios registrados durante el año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector este del distrito capitalino contabiliza 92 homicidios intencionales, con Pedregal, 24 de Diciembre y Tocumen entre las comunidades más afectadas. En el sector norte, que registra 65 casos, sobresalen Chilibre y Ernesto Córdoba Campos.

En el distrito de Colón, los corregimientos de Cristóbal Este y Cativá acumulan 16 homicidios cada uno, seguidos de Cristóbal, con 12. En el sector oeste de la capital, Ancón encabeza los registros con 16 casos.

En cuanto al comportamiento mensual, abril registra la mayor incidencia, con 61 homicidios intencionales, seguido de mayo, con 58, y marzo, con 54. Octubre cerró con 45 casos, una reducción interanual del 6%.

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Los domingos concentran la mayor cantidad de homicidios, con 95 casos durante 2026, seguidos de los sábados, con 86. En contraste, los martes presentan la menor incidencia, con 50 muertes intencionales registradas.

Durante la primera quincena de noviembre se contabilizaron 23 homicidios intencionales, dos más que en igual período de 2025. El SIEC proyecta que el mes podría cerrar con entre 43 y 46 homicidios, según sus estimaciones estadísticas.