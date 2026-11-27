Zaira Nara desfiló en el show de María Becerra y deslumbró a sus fans

Guardar

Zaira Nara fue una de las invitadas que participó de la pasarela de María Becerra en el Arena de Buenos Aires, durante una nueva fecha de los shows de la cantante. La modelo recorrió la pista mientras sonaba “Sexo es la moda”, con un conjunto negro diseñado para la ocasión.

La presencia de Nara se sumó a la de otras figuras del entretenimiento y la moda que ya habían formado parte de este segmento, entre ellas Marta Fort, Eva De Dominici y Valentina Cervantes. En cada presentación, el escenario se convierte por unos minutos en una pasarela integrada a la puesta del recital.

PUBLICIDAD

Para su participación, Zaira Nara usó un catsuit negro engomado, ajustado al cuerpo, de mangas largas y escote profundo con cierre. La prenda, firmada por Marcelo Zanek, fue seleccionada por la estilista Anita Korman. Completó el atuendo con bucaneras del mismo material, de taco aguja, y una gargantilla con apliques plateados.

El maquillaje, realizado por Meli Sklar, incluyó sombras claras con glitter, delineado fino, máscara de pestañas, rubor, iluminador, contorno y gloss. Llevó el pelo lacio, suelto y con raya al medio; Eddie Rodríguez sumó extensiones al peinado.

Zaira Nara junto a Maria Becerra tras su séptimo Movistar Arena, donde desfiló ante 14,500 personas

En las fotos que publicó en Instagram, Nara mostró otro de los elementos que acompañaron su vestuario: unas alas negras estructuradas con plumas del mismo tono. En el mensaje que acompañó las imágenes, también se refirió a la convocatoria de la artista.

PUBLICIDAD

“Me llevo el corazón lleno de haber vivido este momento, de compartir una pasarela donde la belleza tuvo muchas formas y donde el mensaje fue mucho más grande que cualquier desfile”, escribió la modelo. La propuesta de María Becerra incluyó la participación de personas con discapacidad.

Zaira Nara eligió un conjunto ajustado, botas altas y una gargantilla de brillos para acompañar a la artista (Instagram)

Zaira Nara destacó en sus redes sociales que la propuesta de María Becerra incluyó la presencia de personas con discapacidad en la pasarela (Instagram)

Días antes, Nara había compartido otro estilismo en negro para un evento de moda. En esa ocasión eligió una blusa translúcida de encaje floral, de corte amplio, con volados y breteles finos, junto a un pantalón de cuero de pierna ancha del mismo color. El conjunto fue firmado por Heidi Clair.

Para ese look recurrió a un peinado con ondas y a un maquillaje con delineado, pestañas arqueadas, contorno, rubor y gloss, recursos que suele incorporar en sus apariciones públicas y producciones de moda.

PUBLICIDAD

La puesta escénica de María Becerra incorporó una pasarela que sumó a personalidades como Marta Fort, Eva De Dominici y Valentina Cervantes (Instagram)

El posteo de Zaira Nara con alas de plumas negras superó las 75.000 reacciones y sumó comentarios de figuras como Wanda Nara y Pampita (Instagram)

Luego del show, Nara publicó en Instagram una serie de imágenes de su paso por la pasarela. El carrusel reunió postales del catsuit negro, las alas estructuradas que completaron la puesta y distintos momentos de su participación durante el recital de Becerra.

La modelo eligió una frase breve para acompañar el posteo: “No es un ángel”. La referencia dialogó con el accesorio de plumas que había llevado en el escenario y concentró la estética de la producción que compartió con sus seguidores.

Zaira Nara destacó en sus redes sociales que la propuesta de María Becerra incluyó la presencia de personas con discapacidad en la pasarela (Instagram)

La estilista Anita Korman eligió un catsuit negro engomado de Marcelo Zanek y bucaneras de taco aguja para la participación de Zaira Nara (Instagram)

La publicación superó los 75.000 Me gusta en pocas horas. Entre los comentarios apareció el de Becerra, quien le escribió: “Gracias por venir preciosa! Te luciste”, junto a emojis de enamorada. El mensaje de la cantante puso en primer plano el vínculo entre ambas después de la participación de Nara en el show.

PUBLICIDAD

Wanda Nara reaccionó con un “wow” y emojis de fuego. Pampita utilizó el mismo emoji y sumó: “Naaa”. Daniela Celis comentó “Lo que sos”, mientras que Sofía Gonet también dejó emojis de enamorada. Las interacciones de figuras del espectáculo ampliaron la repercusión del posteo tras la presentación en el Arena de Buenos Aires.

Zaira Nara desfiló en el escenario del Arena de Buenos Aires durante la interpretación del tema “Sexo es la moda” de María Becerra (Instagram)

Una semana antes de la participación de Zaira Nara, Valentina “Valu” Cervantes había sido convocada para el mismo segmento de “Sexo es la moda”. La influencer recorrió la pasarela durante la canción ante la reacción del público, en otra de las apariciones de invitadas que integran la puesta de los shows de María Becerra.

PUBLICIDAD

Cervantes salió al escenario con un vestido negro formado por un corsé ajustado con paneles de textura, una sobrefalda corta de terminaciones puntiagudas y una cola larga de tela translúcida. El diseño dejó sus piernas al descubierto y se completó con guantes negros. Con una iluminación en tonos rojos y una leve bruma sobre la escena, caminó hasta el frente, levantó los brazos y saludó a los asistentes.

Después de la presentación, compartió imágenes desde los camarines del recinto. En esas postales llevó un conjunto negro de encaje, con breteles finos, estructura de corsé y una pieza corta con terminaciones caladas. Sumó un collar delicado, aros pequeños y un maquillaje con sombras oscuras alrededor de los ojos, rubor marcado y labios rosados. En el fondo de las fotos se distinguían persianas metálicas, cables y cajas de equipos de producción.

PUBLICIDAD