Este jueves se realizó el sorteo de la Ronda Base del Interclubes PRO AAT 2026, que se disputará los días 4, 5 y 6 de diciembre con el formato local y visitante. La ceremonia tuvo lugar en el Salón Anfiteatro del Círculo de la Fuerza Aérea de Vicente López y contó con la presencia de representantes de la Asociación Argentina de Tenis, entidad organizadora de la competencia; y de los clubes participantes, que conocieron los cruces de esta instancia clasificatoria.
Los conjuntos que superen esta etapa accederán a Las Finales, previstas del 7 al 13 de diciembre, en el marco de la segunda edición de La Semana del Tenis. El evento se desarrollará del 5 al 13 de diciembre en la misma sede y reunirá a jugadores de distintas generaciones, referentes y aficionados de la disciplina.
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Bajo el lema “Donde el tenis se encuentra”, la propuesta buscará ampliar el alcance de su primera edición, que convocó a 4.000 asistentes y 481 jugadores, protagonistas de 359 partidos entre las Finales del Interclubes, el Masters de Seniors y el de Americanos.
Al respecto, César Francis, secretario administrativo de la Asociación Argentina de Tenis, expresó: “Estamos convencidos de que estamos haciendo un evento que vino para quedarse. La Semana del Tenis es un broche a un año de mucho trabajo que hicimos entre todos. El torneo se juega por equipos, y detrás de cada equipo hay una historia y una institución. En esta segunda edición contaremos con 13 tenistas Top 100 y 48 representantes de Copa Davis y Billie Jean King Cup de 10 países diferentes”.
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Antes de dar inicio al sorteo, los campeones de la edición 2025, Ferro Carril Oeste en la categoría Damas, y Buenos Aires Lawn Tennis Club en Caballeros, hicieron entrega de las respectivas copas y recibieron un reconocimiento por parte de la AAT.
Para esta edición, uno de los estrenos más esperados de esta edición será el certamen Next Gen Argentina, una vidriera diseñada para proyectar a las máximas promesas del tenis nacional. El cuadro reunirá a Carlos Zárate, Juan Estévez, Lucio Ratti, Máximo Zeitune y Rocco Valente -los 5 mejores jugadores de la Beca Galperin al Mérito 2026 - y Dante Pagani, invitado de la organización.
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El torneo se disputará del 5 al 7 de diciembre: los cuartos de final (sábado 5) y las semifinales (domingo 6) se jugarán desde las 10:00, con entrada libre y gratuita, mientras que la gran final tendrá lugar el lunes 7 (feriado), a las 19:00.
Cronograma de Las Finales
• Lunes 7, martes 8 y miércoles 9: Cuartos de final (Damas y Caballeros), desde las 10:00.
• Jueves 10: Jornada libre de competencia profesional.
• Viernes 11: Semifinales de Damas, a partir de las 14:00 y no antes de las 18:00.
• Sábado 12: Semifinales de Caballeros, a partir de las 14:00 y no antes de las 18:00.
• Domingo 13: Finales. Damas a las 10:00 y Caballeros no antes de las 15:00.
Conformación de los grupos
CABALLEROS
GRUPO A
GEBA
SAN LORENZO
MONTE GRANDE
SITAS
GRUPO B
HARRODS GATH & CHAVES
DEPORTES RACIONALES
TEMPERLEY
RIVER PLATE
GRUPO C
RACING CLUB
BUENOS AIRES LTC
URQUIZA TENIS CLUB
CLUB COMERCIO
GRUPO D
CLUB BELGRANO
FERRO CARRIL OESTE
TENIS CLUB ARGENTINO
FLORIDA TC
DAMAS
GRUPO A
FERRO CARRIL OESTE
BUENOS AIRES LTC
INDEPENDIENTE
HARRODS GATH & CHAVES
GRUPO B
SAN LORENZO
RIVER PLATE
CLUB COMERCIO
SAN FERNANDO
GRUPO C
GEBA
TENIS CLUB ARGENTINO
LUJAN TENIS CLUB
GRUPO D
DEPORTES RACIONALES
NÁUTICO HACOAJ
DARLING TENNIS
VÉLEZ SARSFIELD
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