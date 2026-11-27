Francisco Cerúndolo (Crédito: Prensa AAT)

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Este jueves se realizó el sorteo de la Ronda Base del Interclubes PRO AAT 2026, que se disputará los días 4, 5 y 6 de diciembre con el formato local y visitante. La ceremonia tuvo lugar en el Salón Anfiteatro del Círculo de la Fuerza Aérea de Vicente López y contó con la presencia de representantes de la Asociación Argentina de Tenis, entidad organizadora de la competencia; y de los clubes participantes, que conocieron los cruces de esta instancia clasificatoria.

Los conjuntos que superen esta etapa accederán a Las Finales, previstas del 7 al 13 de diciembre, en el marco de la segunda edición de La Semana del Tenis. El evento se desarrollará del 5 al 13 de diciembre en la misma sede y reunirá a jugadores de distintas generaciones, referentes y aficionados de la disciplina.

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Bajo el lema “Donde el tenis se encuentra”, la propuesta buscará ampliar el alcance de su primera edición, que convocó a 4.000 asistentes y 481 jugadores, protagonistas de 359 partidos entre las Finales del Interclubes, el Masters de Seniors y el de Americanos.

Al respecto, César Francis, secretario administrativo de la Asociación Argentina de Tenis, expresó: “Estamos convencidos de que estamos haciendo un evento que vino para quedarse. La Semana del Tenis es un broche a un año de mucho trabajo que hicimos entre todos. El torneo se juega por equipos, y detrás de cada equipo hay una historia y una institución. En esta segunda edición contaremos con 13 tenistas Top 100 y 48 representantes de Copa Davis y Billie Jean King Cup de 10 países diferentes”.

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Antes de dar inicio al sorteo, los campeones de la edición 2025, Ferro Carril Oeste en la categoría Damas, y Buenos Aires Lawn Tennis Club en Caballeros, hicieron entrega de las respectivas copas y recibieron un reconocimiento por parte de la AAT.

Ferro Carril Oeste en la categoría Damas, y Buenos Aires Lawn Tennis Club en Caballeros, fueron los campeones de la primera edición de Las Finales (Crédito: Prensa AAT)

Para esta edición, uno de los estrenos más esperados de esta edición será el certamen Next Gen Argentina, una vidriera diseñada para proyectar a las máximas promesas del tenis nacional. El cuadro reunirá a Carlos Zárate, Juan Estévez, Lucio Ratti, Máximo Zeitune y Rocco Valente -los 5 mejores jugadores de la Beca Galperin al Mérito 2026 - y Dante Pagani, invitado de la organización.

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El torneo se disputará del 5 al 7 de diciembre: los cuartos de final (sábado 5) y las semifinales (domingo 6) se jugarán desde las 10:00, con entrada libre y gratuita, mientras que la gran final tendrá lugar el lunes 7 (feriado), a las 19:00.

Cronograma de Las Finales

• Lunes 7, martes 8 y miércoles 9: Cuartos de final (Damas y Caballeros), desde las 10:00.

• Jueves 10: Jornada libre de competencia profesional.

• Viernes 11: Semifinales de Damas, a partir de las 14:00 y no antes de las 18:00.

• Sábado 12: Semifinales de Caballeros, a partir de las 14:00 y no antes de las 18:00.

• Domingo 13: Finales. Damas a las 10:00 y Caballeros no antes de las 15:00.

Conformación de los grupos

CABALLEROS

GRUPO A

GEBA

SAN LORENZO

MONTE GRANDE

SITAS

GRUPO B

HARRODS GATH & CHAVES

DEPORTES RACIONALES

TEMPERLEY

RIVER PLATE

GRUPO C

RACING CLUB

BUENOS AIRES LTC

URQUIZA TENIS CLUB

CLUB COMERCIO

GRUPO D

CLUB BELGRANO

FERRO CARRIL OESTE

TENIS CLUB ARGENTINO

FLORIDA TC

DAMAS

GRUPO A

FERRO CARRIL OESTE

BUENOS AIRES LTC

INDEPENDIENTE

HARRODS GATH & CHAVES

GRUPO B

SAN LORENZO

RIVER PLATE

CLUB COMERCIO

SAN FERNANDO

GRUPO C

GEBA

TENIS CLUB ARGENTINO

LUJAN TENIS CLUB

GRUPO D

DEPORTES RACIONALES

NÁUTICO HACOAJ

DARLING TENNIS

VÉLEZ SARSFIELD