Las escapadas de fin de semana para encuentros no monógamos alcanzan costos de hasta $ 700.000 según estimaciones de la aplicación. - crédito iStock

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La aplicación francesa Gleeden, orientada a usuarios interesados en relaciones extraconyugales y vínculos no monógamos, difundió un informe en el que vincula el Black Friday del 27 de noviembre de 2026, con un posible aumento del gasto en ese tipo de relaciones en Colombia. Según la plataforma, algunos usuarios podrían destinar entre $ 100.000 y $ 500.000 pesos colombianos (hasta 144 dólares) a regalos, encuentros o viajes con personas que mantienen fuera de su círculo habitual.

El dato se enmarca en un fenómeno de consumo más amplio. BBVA Research calculó que, durante el fin de semana de Black Friday de 2025, el gasto de hogares y empresas colombianas fue 85% mayor que el de un fin de semana habitual de noviembre, una cifra que refleja el peso creciente de esta fecha comercial en el país.

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La plataforma Gleeden vinculó la jornada del Black Friday con un aumento de los gastos en relaciones extraconyugales en Colombia. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Gleeden fue creada en Francia en 2009 y cuenta con más de 15 millones de usuarios registrados en el mundo. Actualmente, difunden este tipo de información con base en la data de sus propios usuarios.

Los rangos de gasto estimados por la plataforma para Black Friday

De acuerdo con los datos de Gleeden, las compras de productos físicos previstas para la temporada incluyen perfumes y artículos de belleza, con valores de $ 100.000 a $ 250.000 (de acá en adelante moneda en pesos colombianos); lencería y ropa, entre $ 80.000 y $ 200.000; y accesorios o detalles personales, de $ 50.000 a $ 150.000.

Los montos aumentan en el caso de experiencias compartidas. Según la plataforma, una cena para dos personas puede costar entre $ 120.000 y $ 250.000, una noche de hotel entre $ 180.000 y $ 350.000, y una escapada de fin de semana entre $ 350.000 y $ 700.000.

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Gleeden nació en Francia en 2009 y suma más de 15 millones de usuarios registrados en el mundo. (Gleeden)

Silvia Rubies, directora de Comunicaciones de Gleeden para América Latina, señaló que la temporada de descuentos influye en las decisiones de compra dentro de este segmento de usuarios. “Los regalos y los detalles hacen parte de las dinámicas de seducción y de las formas en que cada persona expresa interés y atención”, afirmó.

La discreción como variable en las decisiones de compra

Rubies planteó que, en este tipo de relaciones, el valor de un obsequio no siempre está determinado por su precio. “A veces, lo que más se busca es la experiencia, la sorpresa o el tiempo compartido”, indicó la directora de Comunicaciones de la plataforma.

La vocera agregó que las rebajas de temporada pueden llevar a algunos usuarios a adelantar gastos que postergarían en otro momento del año. La discreción aparece, según Gleeden, como un factor que condiciona el tipo de compra: parte de los usuarios optaría por experiencias durante un encuentro puntual, mientras que otros preferirían objetos que no generen preguntas en el entorno familiar.

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La compañía plantea además, en su comunicado, interrogantes sobre si las parejas estables y las relaciones extraconyugales reciben presupuestos de regalo equivalentes, y si los obsequios destinados a vínculos paralelos resultan más reservados o exclusivos. Gleeden opera como un espacio privado dirigido a usuarios interesados en modalidades como las parejas abiertas y el poliamor.

FILE PHOTO: Nvidia Corp CEO Jensen Huang speaks at the COMPUTEX forum in Taipei, Taiwan May 29, 2023. REUTERS/Ann Wang/File Photo

La polémica de Jensen Huang reaviva el debate sobre la monogamia

La discusión sobre los acuerdos de pareja cobró fuerza en las últimas semanas a raíz de la controversia en torno a la vida sentimental de Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, un episodio que reactivó preguntas sobre los límites de la fidelidad y las formas en que las parejas negocian la exclusividad sexual. Gleeden retomó ese debate para cuestionar si la monogamia constituye una necesidad natural o una elección entre otras posibles formas de vincularse.

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Flavia Dos Santos, psicóloga y sexóloga de Gleeden, afirmó que sentir atracción por otras personas no implica, por sí solo, un fallo en la relación de pareja. Según la especialista, la diferencia radica en los acuerdos que cada pareja establece para gestionar esos deseos. “Una relación no monógama es aquella en la que las personas tienen claro que pueden disfrutar de encuentros con otras personas sin que eso necesariamente impacte en su relación base”.

Dos Santos cuestionó la idea de que el compromiso elimina de forma automática la atracción hacia terceros. El deseo no desaparece con la exclusividad, señaló la especialista, sino que cada persona decide de manera distinta cómo vivirlo dentro del vínculo que mantiene. Esa premisa sostiene el argumento central de Gleeden: no todas las parejas funcionan bajo las mismas reglas y junto a los modelos de exclusividad conviven relaciones abiertas o no monógamas en las que los encuentros con otras personas no se interpretan como una traición.

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