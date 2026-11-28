Drupal alerta sobre falla que permite a atacantes tomar sitios web. (Drupal)

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Drupal, uno de los programas más usados para crear y administrar sitios web, advirtió sobre una falla “muy crítica” que permite a un atacante tomar el control de una página y que ya está siendo explotada.

La falla se identifica como CVE-2026-136716. Afecta a sitios que dejaron el instalador del programa, un archivo llamado install.php, accesible desde internet. Según Drupal, quien ya haya protegido ese instalador no está expuesto.

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El equipo de seguridad de Drupal explicó que no se nota en la interfaz si un sitio está en el estado vulnerable. Añadió que las páginas que ya fueron comprometidas pueden haber salido de ese estado, de modo que su ausencia no prueba que no hubo un ataque.

La clasificación del propio Drupal es “altamente crítica”, con 21 puntos sobre 25. Su descripción indica que no hace falta autenticarse para aprovecharla y que puede exponer todos los datos no públicos y modificarlos o borrarlos. También señala que solo afecta a configuraciones poco comunes.

Una vulnerabilidad crítica en Drupal ya está siendo explotada y puede permitir el control total de sitios web. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un arreglo anterior que no alcanzó

El problema está ligado a otro aviso, el SA-CORE-2026-017, publicado el 18 de noviembre. Aquel corrigió varias vulnerabilidades del instalador que podían llevar a la toma del sitio o a la ejecución remota de código, es decir, a que un atacante corra sus propias órdenes en el servidor.

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Drupal informó después que ese primer fallo se explotó en sitios reales desde el 19 de noviembre a las 19:00 UTC. El aviso indica que lo descubrió la herramienta de detección de vulnerabilidades en código abierto de Anthropic.

El nuevo boletín reconoce que algunos sitios en estados de instalación inusuales o incompletos, incluidos sitios en producción, siguieron vulnerables después de esa corrección.

El aviso de Drupal urge a actualizar: la falla afecta configuraciones con el instalador expuesto en internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos de la firma StepSecurity, había unos 55.800 sitios Drupal visibles en internet al 26 de noviembre. De ellos, 31.500 usaban ramas vulnerables al fallo anterior y unos 15.000 funcionaban con las versiones 8 y 9, que ya no reciben soporte.

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Qué deben hacer los administradores

Drupal pide revisar los registros del sitio en busca de accesos no autorizados, en especial cambios inesperados en la cuenta de usuario 1, la del administrador principal, o hechos por ella. También recomienda comprobar que el correo asociado a esa cuenta sea controlado por el responsable del sitio y evaluar cambiar su contraseña.

La corrección llegó en las versiones 11.4.14, 11.3.23 y 10.6.23. Después de actualizar hay que ejecutar el archivo update.php, porque una actualización interna debe correr para reparar los sitios de producción que ya estaban en ese estado.

Las ramas 11.2 y anteriores de Drupal 11, y la 10.5 y anteriores de Drupal 10, llegaron al fin de su vida útil y no recibirán arreglo. Drupal 8 y Drupal 9 también finalizaron su soporte.

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Administradores de sitios Drupal deben aplicar los parches y revisar posibles accesos no autorizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asegurar el instalador figura como medida “muy recomendada” para todos los sitios nuevos y existentes, y Drupal publica una guía para aplicarla. El servicio Drupal Steward, que ofrece mitigaciones a plataformas y sitios, indicó que protege contra los vectores de ataque conocidos de ambos fallos, aunque aconseja actualizar igual.

La agencia de ciberseguridad de Estados Unidos, CISA, incorporó el 27 de noviembre la falla a su catálogo de vulnerabilidades explotadas y fijó para el 30 de noviembre el plazo para que las agencias civiles federales apliquen la corrección.