Qué es Micro RGB: la nueva tecnología de imagen para televisores potenciada por IA

Los TVs modernos integran opciones inteligentes para mejorar la visualización de contenido y la experiencia de usuario. (Foto: Samsung)

Micro RGB es una tecnología compatible con televisores modernos con grandes pantallas, recientemente presentada en el CES 2026, que introduce un nuevo estándar en calidad de imagen, interacción inteligente y conectividad para el hogar.

Esta tecnología, desarrollada por Samsung, combina una reproducción de color precisa, contraste acentuado y procesamiento automático mediante inteligencia artificial, permitiendo que el Smart TV adapte la experiencia visual y sonora al contenido y las preferencias del usuario.

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El lanzamiento de Micro RGB se caracteriza por integrar asistentes conversacionales como Microsoft Copilot y Bixby, junto con funciones avanzadas de control doméstico. El objetivo es que el televisor reproduzca contenido, responda preguntas, brinde información contextual y se convierta en el centro de administración del hogar digital.

De qué forma el Micro RGB permite un control preciso del color en la imagen

Esta tecnología permite que la imagen del televisor tenga colores más realistas y una visión de profundidad mejor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La innovación de Micro RGB radica en el uso de LEDs independientes para cada color primario: rojo, verde y azul. Esta arquitectura permite un control microscópico de la luz, lo que se traduce en colores más puros, uniformes y realistas.

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Al prescindir de filtros y retroiluminación tradicional, el televisor reproduce matices con fidelidad superior y mantiene la consistencia cromática incluso en escenas con cambios bruscos de luminosidad.

Además, el control individual de cada subpíxel reduce el efecto de halo y mejora la percepción de profundidad, lo cual es relevante en películas, videojuegos y transmisiones deportivas. Esta precisión en la reproducción cromática responde a la demanda de usuarios que buscan autenticidad y uniformidad en la experiencia visual.

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Cómo el contraste y la profundidad de la imagen del TV mejoran con esta tecnología

La emisión directa de luz desde cada LED permite alcanzar niveles de negro mucho más profundos y resaltar detalles en escenas oscuras o de alta velocidad.

Esta tecnología es clave si el televisor se usa para videojuegos o transmisiones streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Micro RGB elimina las fugas lumínicas y posibilita apagar completamente los LED individuales, logrando un contraste más marcado y una experiencia visual más cercana a la percepción natural.

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En secuencias dinámicas, la respuesta instantánea de los LEDs mantiene la nitidez y evita distorsiones por desenfoque de movimiento. Esta capacidad es clave en la visualización de deportes y videojuegos, donde la claridad y el detalle adquieren relevancia.

De qué forma se integra la inteligencia artificial en Micro RGB

La inteligencia artificial aplicada en Micro RGB actúa en tiempo real sobre la imagen y el sonido. El sistema Vision AI analiza automáticamente el contenido y ajusta parámetros como brillo, contraste y perfil de audio, optimizando la experiencia sin necesidad de intervención manual.

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El televisor puede ajustar sus parámetros con IA, sin necesidad del control remoto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la integración de asistentes conversacionales como Microsoft Copilot y Bixby permite interactuar de manera natural con el televisor.

Los usuarios pueden hacer preguntas relacionadas con el contenido en pantalla, solicitar sugerencias o acceder a información adicional sin interrumpir la reproducción.

Qué impacto tiene en la tendencia hacia televisores con pantallas de gran tamaño

Micro RGB se ofrece en modelos que van desde 55 hasta 115 pulgadas, alineándose con la tendencia del mercado hacia televisores de gran tamaño.

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La tecnología mantiene la uniformidad de color y contraste en toda la superficie, incluso en los bordes, lo que representa una mejora relevante respecto a paneles convencionales.

La tecnología es compatible con modelos de más de 55 pulgadas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta característica es atractiva para quienes buscan experiencias inmersivas, tanto en el cine en casa como en la visualización de eventos deportivos o videojuegos. El televisor ofrece nitidez y detalle en espacios amplios, permitiendo que más personas disfruten de la calidad visual sin perder definición ni contraste.

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Cómo se transforma el Smart TV en el centro del hogar inteligente

La integración con SmartThings permite que el televisor integrado con Micro RGB funcione como un centro de control para dispositivos conectados del hogar. Desde la pantalla principal se pueden monitorear cámaras, ajustar la iluminación y gestionar electrodomésticos, centralizando la administración del hogar inteligente.

El diseño minimalista y la capacidad de personalización hacen que el televisor se adapte a diferentes estilos de decoración y se convierta en un elemento central de la vida cotidiana.

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Según Celso Barros, Director Regional de Visual Display para Samsung Latinoamérica: “con Micro RGB estamos dando un paso importante hacia una nueva generación de televisores donde la inteligencia artificial y la calidad de imagen trabajan de manera conjunta para ofrecer experiencias mucho más intuitivas y personalizadas”.