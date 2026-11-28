El conductor del Renault Mégane involucrado en el choque fatal de La Plata dio negativo en el test de alcoholemia

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Un motociclista de 36 años murió en la madrugada del sábado tras un choque entre su moto y un auto en el cruce de Avenida 44 y 197, en la localidad bonaerense de Lisandro Olmos, partido de La Plata. El hombre, que circulaba a bordo de una Zanella, falleció en el lugar antes de que pudiera recibir asistencia médica.

De acuerdo con la información de medios locales, efectivos del Subcomando Oeste llegaron al lugar alertados por el siniestro y encontraron al motociclista tendido sobre el asfalto de la avenida, en el carril que conduce hacia la Ruta 2, sin signos vitales. Una ambulancia del SIES acudió a la escena y la médica de guardia constató el deceso.

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El otro vehículo involucrado en el accidente era un Renault Mégane conducido por un joven de 21 años, que quedó con el parabrisas destrozado y daños en la parte delantera. El conductor fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la UFIJ N.° 14 del Departamento Judicial La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N.° 2. Las circunstancias precisas del choque permanecen bajo investigación: peritos trabajaron sobre la avenida, que permaneció cortada al tránsito durante el operativo, para determinar cómo se produjo el impacto.

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Un hombre embistió a un motociclista con su camioneta tras una discusión de tránsito y huyó

En la esquina de Casilda y Mar del Plata, en el barrio Industrial de Rosario, una discusión de tránsito derivó en que el automovilista Hugo Jesús C. embistiera contra un árbol a Mauricio, un motociclista de 46 años, antes de escapar. Mientras la víctima aguarda una cirugía internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), su familia reclama una condena que vaya más allá de lo económico.

Un automovilista embistió a un motociclista contra un árbol en el barrio Industrial de Rosario luego de un cruce verbal en el tránsito

El episodio comenzó días atrás. Amelia, esposa de Mauricio, relató que él circulaba por Casilda cuando un auto casi chocó con él. Ambos conductores intercambiaron insultos hasta la intersección del impacto.

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Hugo Jesús C. tomó Mar del Plata, aparentemente para irse. Según la familia, retrocedió, aceleró y chocó directamente la motocicleta. Mauricio salió despedido, golpeó un árbol junto a la vereda y el conductor huyó.

“En el video se ve que el muchacho del auto quiso doblar en Mar del Plata para irse, pero cuando mi marido sigue de largo, no sé si lo insultó o qué, y él como que se disparó, se volvió, aceleró y lo chocó”, dijo Amelia a Rosario3.

Minutos después, testigos persiguieron y detuvieron al automovilista en Vélez Sarsfield y Bahía Blanca, a unas diez cuadras del hecho. Avisaron a la Policía, que llevó a Hugo Jesús C. a la Comisaría Décima de Rosario. Por decisión del fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), recuperó la libertad horas después.

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El abogado querellante Maximiliano Special cuestionó esa medida: según indicó, al liberarlo el fiscal aún no había incorporado al expediente imágenes del choque ni testimonios de la víctima y testigos.

Amelia fue hasta donde estaba detenido el conductor para reclamarle. Él respondió: “¿Y él, todo lo que me dijo?”, por los insultos previos, y cerró la ventanilla. Una mujer que lo acompañaba justificó su reacción: “A esta altura del año él está muy nervioso”.

Mauricio fue llevado al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria y luego derivado al HECA. Tiene politraumatismos, fractura de codo, heridas en una rodilla que requirieron puntos y golpes en distintas partes del cuerpo. Su esposa estima una recuperación de tres a cuatro meses, pero aún desconocen cómo quedará el brazo luego de las intervenciones.

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