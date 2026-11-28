Un incendio destruyó una propiedad de Chris Bosh, valuada en 4.6 millones de dólares

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Los bomberos controlaron este sábado dos incendios en estructuras de una propiedad vinculada al exjugador de la NBA Chris Bosh en Prosper, Texas. Las autoridades locales informaron que los inmuebles estaban desocupados y que, por el momento, no hay indicios de que ambos focos estuvieran relacionados.

El Departamento de Policía de Celina indicó que sus agentes y los bomberos de esa ciudad acudieron a dos siniestros: uno en la cuadra 11000 de County Road 59 y otro en el 1600 de Bosh Hideaway Ranch. Registros de propiedad citados por la cadena local WFAA vinculan esa dirección con Chris Bosh, exfigura de los Toronto Raptors y Miami Heat.

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Chris Bosh se convirtió en una leyenda en Miami Heat (REUTERS/Cole Burston)

La vivienda principal de la propiedad tiene un valor estimado de USD 4,6 millones, según esos registros. Las llamas fueron extinguidas y no se informó sobre personas lesionadas. El Departamento de Policía de Celina precisó en un comunicado difundido en Facebook que los inspectores de incendios de Celina quedaron a cargo de las pesquisas. La policía remarcó que no había elementos que permitieran establecer una conexión entre los dos incendios registrados en el lugar. El operativo reunió a equipos de Prosper, McKinney, Frisco, Aubrey, Weston y Gunter, además de los servicios de emergencia de Celina.

Las autoridades no divulgaron la causa de los incendios ni una evaluación oficial sobre los daños materiales. El Daily Mail informó que el fuego alcanzó dos estructuras de la propiedad y que ambas se encontraban vacías cuando arribaron los equipos de emergencia. La intervención de varias dotaciones respondió a la extensión del predio, que abarca cerca de 14,6 hectáreas, equivalentes a 36 acres. La finca está situada en Prosper, una localidad del norte de Texas ubicada en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth.

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El operativo reunió a equipos de Prosper, McKinney, Frisco, Aubrey, Weston y Gunter

La Policía de Celina no precisó si las estructuras afectadas formaban parte de la residencia principal o de otras construcciones dentro del terreno. Tampoco informó la hora de inicio de cada foco ni si los investigadores encontraron indicios de un origen accidental o intencional.

Bosh, de 42 años, nació y creció en Dallas. Tras jugar en Georgia Tech, fue elegido en el cuarto puesto del Draft de la NBA de 2003 por los Toronto Raptors. Disputó siete temporadas con la franquicia canadiense antes de sumarse al Miami Heat, donde integró el equipo que obtuvo dos títulos de la NBA junto a LeBron James y Dwyane Wade. El exinterno cerró su carrera profesional en 2016, luego de 13 temporadas en la liga. Fue incluido en el Salón de la Fama del Básquetbol Naismith Memorial en 2021.

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Así quedó la propiedad de Chris Bosh tras el incendio

La noticia del incendio en Texas adquirió repercusión por una controversia reciente vinculada con otra vivienda que Bosh posee en Pacific Palisades, California. A comienzos de noviembre, los abogados de Jonathan Rinderknecht, condenado por provocar el incendio de Palisades de 2025, sostuvieron que unos fuegos artificiales encendidos en la residencia de Bosh podrían haber originado aquel desastre.

El planteo fue rechazado por el exjugador, que negó haber estado en la casa californiana en las fechas señaladas. “No estuvimos en Pacific Palisades en la víspera de Año Nuevo de 2024 ni el Día de Año Nuevo de 2025. Estábamos en nuestra residencia de Austin, Texas”, afirmó Bosh en un mensaje divulgado este mes junto a su esposa, Adrienne Bosh.

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En ese pronunciamiento, añadió que la vivienda de Pacific Palisades estaba desocupada y que no había sido alquilada ni utilizada por huéspedes. También aseguró que su familia colaboró con las autoridades mediante la entrega de imágenes de seguridad e información disponible.

Así lucía la propiedad de Chris Bosh antes del incendio

Rinderknecht fue declarado culpable el 20 de noviembre de dos cargos de incendio intencional. Su defensa había intentado introducir la hipótesis sobre la propiedad de Bosh durante el proceso, aunque el juez no aceptó ese planteo, según Daily Mail.

Las autoridades de Celina no establecieron ninguna relación entre el incendio de este sábado en Texas y el caso de California. La policía local aclaró, de hecho, que tampoco encontró por ahora señales de conexión entre los dos focos detectados dentro del predio de Prosper.

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El comunicado del Departamento de Policía de Celina:

Esta mañana, los departamentos de policía y de bomberos de Celina respondieron a dos incendios en edificios: uno en la cuadra 11000 de County Road 59 y el otro en la cuadra 1600 de Bosh Hideaway Ranch. Ambos incendios han sido extinguidos y se cree que los dos edificios estaban desocupados en ese momento.

En esta etapa inicial de la investigación, no hay indicios de que los incendios estén relacionados. Ambos incidentes están siendo investigados por los inspectores de incendios de Celina.

Agradecemos a nuestros socios regionales de los cuerpos de bomberos de Prosper, McKinney, Frisco, Aubrey, Weston y Gunter. Su ayuda fue fundamental para contener y extinguir estos incendios.

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