Telegram envía alertas de seguridad a usuarios de iPhone que utilizan versiones antiguas de iOS. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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Los usuarios de iPhone que utilizan versiones antiguas de iOS podrían estar expuestos a ataques informáticos capaces de comprometer sus datos personales con solo ingresar a una página web. La advertencia fue difundida por Pável Dúrov, fundador y director ejecutivo de Telegram, quien señaló que la aplicación está enviando notificaciones de seguridad a quienes mantienen sus dispositivos con sistemas operativos desactualizados.

El aviso apunta a un riesgo que va más allá de los enlaces sospechosos o las descargas de aplicaciones desconocidas. Algunas vulnerabilidades de iOS pueden ser aprovechadas por páginas web manipuladas para ejecutar código malicioso en el dispositivo, sin que el usuario tenga que instalar un programa de manera voluntaria.

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Dúrov compartió la advertencia en su cuenta de X y sostuvo que los teléfonos con versiones antiguas del sistema operativo pueden quedar comprometidos al visitar determinados sitios. Sin embargo, no detalló cuántos dispositivos habrían sido afectados, qué versiones concretas de iOS están expuestas ni quiénes estarían detrás de los ataques.

Pável Dúrov, fundador de Telegram, alertó a usuarios de iPhone que no cuentan con actualizaciones recientes. (X)

La alerta tampoco significa que todos los usuarios que reciban una notificación de Telegram hayan sido víctimas de un hackeo. El mensaje busca advertir sobre los riesgos de mantener el sistema operativo sin las actualizaciones de seguridad correspondientes.

Por qué basta con visitar una página web para sufrir un ataque

El riesgo mencionado por Dúrov está relacionado con una modalidad de ataque que aprovecha vulnerabilidades del navegador y del sistema operativo. Cuando un iPhone utiliza una versión de iOS que todavía no tiene instalados determinados parches de seguridad, una página web manipulada puede ejecutar código diseñado para aprovechar esos fallos.

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Uno de los componentes que interviene en este tipo de ataques es WebKit, el motor que utiliza Safari para interpretar y mostrar páginas de internet. Si un atacante encuentra una vulnerabilidad en este componente, puede intentar ejecutar instrucciones maliciosas mediante contenido web especialmente preparado.

Pável Dúrov advirtió que visitar determinadas páginas web podría comprometer los datos de los dispositivos desactualizados. (Apple)

La amenaza no es únicamente teórica. En marzo de 2026, investigadores de Google, Lookout e iVerify documentaron DarkSword, una herramienta que aprovecha seis vulnerabilidades para comprometer iPhone con versiones de iOS 18.4 a 18.7. La cadena de ataque podía comenzar cuando el usuario visitaba una página maliciosa.

Sin embargo, no existe confirmación de que DarkSword sea la herramienta a la que se refiere Dúrov. El fundador de Telegram no identificó el programa utilizado por los atacantes ni proporcionó información técnica que permita relacionar su advertencia con esa investigación.

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Apple corrigió decenas de vulnerabilidades en sus actualizaciones

La alerta llega en un año en el que Apple incrementó la publicación de actualizaciones de seguridad para sus dispositivos. Un análisis de 9to5Mac, basado en los registros oficiales de la compañía, contabilizó 707 vulnerabilidades corregidas en iOS durante 2026, más del doble de las 334 registradas en todo 2025.

Uno de los casos recientes corresponde a iOS 27.2, actualización publicada en octubre, que corrigió más de 30 vulnerabilidades relacionadas con WebKit. Algunas podían permitir la ejecución de código mediante contenido web manipulado. No obstante, Apple no confirmó que esos fallos estuvieran siendo utilizados en ataques activos.

Apple publica actualizaciones de iOS para corregir vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por ciberdelincuentes. (Apple)

De acuerdo con el registro oficial de Apple, al 28 de noviembre las versiones disponibles eran iOS 27.2.1 y iOS 26.7.3 para distintos modelos de iPhone 11 en adelante, además de iOS 18.7.12 para los iPhone XS, XS Max y XR. La versión que corresponde instalar depende del modelo y de la generación del sistema operativo compatible.

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Cómo actualizar el iPhone para proteger los datos

Los usuarios pueden comprobar si tienen una actualización pendiente directamente desde la configuración del dispositivo. Para hacerlo, deben seguir estos pasos:

Abrir Configuración en el iPhone. Ingresar en General. Seleccionar Actualización de software. Esperar a que el dispositivo busque nuevas versiones. Pulsar en Actualizar ahora si aparece una actualización disponible.

También es posible comprobar la versión instalada desde Configuración, ingresando en General y luego en Información.

Actualizar el sistema operativo permite incorporar las correcciones de seguridad publicadas por Apple y reducir la exposición a vulnerabilidades conocidas. Además, es recomendable evitar páginas desconocidas y no introducir contraseñas ni datos bancarios en sitios cuyo origen no pueda verificarse.